El rey Juan Carlos y la reina Sofía llamaron a Ana Obregón tras morir su hijo Álex.

Ana Obregón, de 65 años, ha concedido su primera entrevista tras la muerte de su hijoAlessandro Lequio a causa del cáncer el pasado mes de mayo.

La actriz y presentadora ha roto su silencio y ha hablado para la revista '¡Hola!', donde ha desvelado, entre otras cosas, que tras morir su hijo Álex, recibió una llamada de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía.

"La primera llamada que tuvimos, yo no sé ni cómo estaba porque no podía reaccionar, fue el rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: 'Pásame a Ana, por favor'. Luego, la reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Esa llamada me emocionó y estoy muy agradecida", ha relatado Ana.

Los reyes Felipe y Letizia también la escribieron

Los Reyes Felipe VI y Letizia también le trasladaron sus condolencias. "Al regresar a Barcelona, me conmovió la cantidad de cartas y telegramas de cariño que recibí desde los reyes Felipe y Letizia hasta personas desconocidas, además de todo el apoyo en redes".

El motivo que se encuentra detrás de la llamaday mensaje de los monarcas se encuentra en el parentesco familiar de Alessandro Lequio, padre de Álex y exmarido de Ana, con los Reyes.

Alessandro Lequio es primo segundo de Felipe VI y bisnieto de Alfonso XIII. Su abuela materna fue la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg, una mujer a la que Lequio estuvo muy unido hasta el punto de que esta se dejó entrevistar por él.

Cada vez que Lequio viajaba a Roma para visitar a su familia, Lequio se instalaba en el palacio Torlonia. En esta residencia es donde vivió el conde de Barcelona en su primer exilio y vivió su primera infancia el rey Juan Carlos.

"Los primeros cuatro meses estaba muerta por dentro"

El hijo de Ana tenía 27 años cuando falleció, una triste pérdida que le causó tal dolor que hasta pensó en quitarse la vida. "Me quería ir. No podía soportar el dolor ni la realidad y lo he estado pensando durante dos o tres meses". Sin embargo, su pensamiento para seguir adelante es que "quiero hacer cosas, cosas que Álex quería hacer y no pudo. Quiero seguir su legado", ha señalado en la revista.

Otra de las declaraciones más impactantes que ha hecho García Obregón ha sido esta otra: "Los primeros cuatro meses estaba muerta por dentro. Aunque he estado en Mallorca, no he salido de mi casa. Los tres primeros meses casi no podía ni salir de la cama".

Ana se arrepiente de no haber pasado más tiempo con su hijo Álex por culpa del trabajo. "Me arrepiento de tanto trabajo, de no haber estado más tiempo con él de pequeño, por ejemplo. Porque eso es la vida. Dedicar tiempo y amor a las personas que quieres".

La reaparición en televisión de Ana Obregón será dentro de poco, ya que será una de las presentadoras, junto a Anne Igartiburu, de dar las Campanadas este fin de año 2020 en TVE. De este modo, podremos ver a la actriz despedir en directo su año más triste.