Las duras confesiones de Mila Ximénez sobre su hija y su doloroso pasado: "Perdí el timón de mi vida"

'GH VIP: Límite 48 horas' ha llegado cargado de novedades. Anabel Pantoja ha hablado por primera vez desde su salida de la casa sobre la situación de su familia, mientras que Mila Ximénez ha narrado a los espectadores todo lo sucedido durante su experiencia vital.

Por otro lado, la casa ha continuado sumida en el conflicto y Kiko Jiménez se ha erigido como "macho alfa" de Guadalix. Un papel que solo ha conseguido que el novio de Sofía Suescun reciba múltiples críticas por parte de la audiencia.

Anabel Pantoja habla del conflicto con su prima Chabelita

La gala ha comenzado con la entrada de Jorge Javier Vázquez a plató. El presentador se ha lanzado raudo a hablar con Anabel Pantoja, la primera expulsada de 'GH VIP 7'. Para continuar sacudiendo el avispero, Jorge ha preguntado a la sobrinísima sobre el conflicto que vive su familia tras lo sucedido en la presentación del single de su prima Isa Pantoja.

Después de los dardos lanzados por Irene Rosales a Chabelita en 'Viva la vida', Anabel ha sido la siguiente integrante de la familia en hablar del tema en televisión. Para contextualizar lo sucedido, Kiko Hernández ha resumido en el debate el bombazo que está tarde ha dado en 'Sálvame': "Isa P. ha amenazado a su familia con hacer público que, a finales de marzo, Kiko Rivera le fue infiel a Irene Rosales con una persona muy conocida de Mediaset".

Anabel Pantoja ha desvelado que, desde que salió de 'GH VIP' no ha podido hablar con su prima: "La he llamado y la he escrito y no he tenido respuesta". La colaboradora de 'Sálvame' no ha querido entrar en la supuesta infidelidad de su primo Kiko, pero sí que ha decidido lanzar un mensaje a su prima Isa Pantoja: "Te pido que me des señales de vida".

Anabel, a Isa P: "Te pido que me des señales de vida" #GHVIPLímite2pic.twitter.com/1fQipg34yF — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2019

Un silencio sepulcral que, de romperse en caso de que Chabelita decida hablar, podría sacudir los cimientos de Cantora y, de paso, aumentaría el interés mediático por los integrantes del clan Pantoja.

Kiko Jiménez, el "abusón" de Guadalix

Kiko Jiménez, actual novio de Sofía Suescun, ha sido duramente criticado por sus actitudes durante las peleas. El viceverso ha dedicado duras palabras a su compañero Hugo Castejón y, con aires de chulería, ha intentado echarle de la cocina durante una discusión. Kiko se ha excedido en tono y formas mientras Hugo le respondía en un tono que, si no era educado, era bastante más suave que el de su compañero.

El extronista ha llegado incluso a coger la comida de Dinio García y a decirle a Hugo que se la comiera en el suelo "como si fuese un perrito". El enfrentamiento se ha intensificado cuando Kiko ha tirado la ropa de Castejón al suelo y la ha pisado.

Kiko, a Hugo: "Cómete el plato de Dinio, te lo voy a poner aquí como lo que eres, un perrito" #GHVIPLímite2pic.twitter.com/6UOPOzxb6t — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2019

Kiko tira la ropa de Hugo al suelo del baño: "Vamos a ponérsela aquí para que la vea" #GHVIPLímite2pic.twitter.com/vczId51LX2 — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2019

Los colaboradores en plató y los usuarios en redes sociales no han dudado en criticar a Kiko con múltiples calificativos por sus cuestionables actuaciones.

Kiko tirando por el suelo la ropa de Hugo y pisándolaDemostrando lo mierda que es#GHVIPLímite2 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) September 24, 2019

Kiko es un macarra que va de machito, de matón de clase y en realidad es un mierdas sin valores ni educación ninguna. Qué ganas de verle en la calle cuanto antes. #GHVIPLimite2 — Elegido (@Elegidx) September 24, 2019

VERGONZOSA ACTITUD DE KIKO Y CEJAS. ACOSO Y DERRIBO A HUGO Y ADARA.Lo que están haciendo estas dos personas es lamentable y no se puede consentir en un programa de máxima audiencia.en su día se pidió la expulsión de Suso, a estos dos también! Sobrepasando limites#GHVIPLimite2 — 🇱🇦🇺 🇾 🇲🇮🇰🇪🇱 (@LauyMikel) September 24, 2019

¿Si a vosotros os despertaran a gritos como Kiko despertó a Adara cómo reaccionaríais? Porque yo reaccionaría como Adara o incluso más #GHVIPLimite2 — IVÁN (@Ivanyanoviene) September 24, 2019

La curva de la vida de Mila Ximénez

La semana pasada, Antonio David Flores contó los episodios más duros de su trayectoria en la línea de la vida. Esta vez, le ha tocado a Mila Ximénez, que ha comenzado explicando que su vida "ha estado marcada por cuatro acontecimientos".

El primero fue su primer amor a los 18 años. Una relación que Mila ha definido como "complicada socialmente". Fue un romance con un médico que llevó a Mila a vivir a Madrid y la hizo muy feliz. Sin embargo, su relación se fue deteriorando y todo se derrumbó en una sola noche: "Me fui al infierno".

En segundo lugar, ha relatado su romance con el tenista Manolo Santana, padre de su hija Alba: "Nos juntamos dos personas que no estábamos preparadas para convivir. Cometí el error de querer vivirlo todo y eso lo estropeó". El nacimiento de su hija fue uno de los acontecimientos más felices de su vida. A pesar de esos buenos momentos, la separación volvió a llevar a Mila al punto de partida: "Perdí completamente el timón de mi vida".

Un lapso que se extendió unos diez años de amargura para Mila Ximénez: "Sé que vivía en casas que me iban dejando, pero no recuerdo como entré ni como salí. En ninguno de esos años fui feliz". La tertuliana ha llegado a afirmar: "Si mi hija Alba no hubiese estado, la vida me hubiera llevado a no seguir viviendo". También ha contado una dura anécdota que vivió al hacerle un regalo a su hija cuando no disponía de recursos económicos para comprar otra cosa.

Mila está recordando momentos felices pero también muy duros de su vida🔄 Si te ha tocado la fibra #GHVIPLímite2pic.twitter.com/h4eVt15Sb5 — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2019

Otra etapa fue la aparición de 'Aquí hay tomate': "Me llamó Raúl, director del programa, y me salvó". A pesar de su ascenso profesional, luego tuvo que vivir la dura muerte de sus padres.

Mila: "Me propuse ir hacia delante para conseguir lo único que me importaba" #GHVIPLímite2pic.twitter.com/EWtP3aAXuK — Gran Hermano (@ghoficial) September 24, 2019

Hablando de su situación actual, ha contado la felicidad que siente junto a su hija y sus nietos. Ha remachado con una interesante reflexión sobre su situación vital actual: "¿Por qué cuándo las cosas me van bien tengo que cambiarlas?".