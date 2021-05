Jorge Javier Vázquez sigue desviando el tema de las elecciones madrileñas. El presentador de Telecinco, de 50 años, hizo campaña durante semanas a favor Gabilondo –incluso fue a un mitin–, lo que se sumó al activismo político que llevaba haciendo durante meses.

El presentador de Sálvame no se cortaba a la hora de opinar sobre la política del país, lo que le acabó enfrentado a algunos de sus compañeros de trabajo –como Belén Esteban– por diferir con él en sus opiniones políticas. Todos recordamos aún el "rocos y maricones". Todo esto, y sus continuas críticas y burlas hacia Ayuso y a Vox, le convirtieron en un aliado claro de la izquierda española.

Ahora, una semana después del batacazo electoral del PSOE y de Podemos, Jorge Javier Vázquez sólo ha hecho una tímida broma sobre el resultado sin mojarse, algo muy raro en él, ya que suele comentar la política sin temor a las críticas. El presentador publicó un meme en el que comparaba la aplastante victoria de Ayuso con el caso de Rocío Carrasco, dando a entender que Madrid había elegido la opción mala. "Me lo tomo con humor o no salgo de esta", añadió al respecto.

Me lo tomo con humor o no salgo de esta. pic.twitter.com/KiOXeDtru6 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 6, 2021

Todos pensábamos que tras esta tímida valoración llegaría otra más potente, más del estilo al que tiene acostumbrado al público. Pero no: ha decidido refugiarse en su familia y pasar de la política. Al menos de momento.

Jorge Javier Vázquez rehúye a Ayuso y se refugia en su familia

En vez de seguir con la tónica de sus publicaciones y hacer alusión al resultado de las elecciones madrileñas, Jorge Javier Vázquez ha decidido hacer un punto y aparte y centrarse en su familia, o al menos desviar el foco hacia ahí.

En concreto hacia su madre, María Morales (79), que se ha reunido este fin de semana con el presentador tras haber sido vacunada contra la covid-19.

"Mi madre ya está vacunada y, después de más de un año sin acercarme a ella, le he podido dar un beso. Un beso sin mucho condimento, no vaya a ser que la liemos, pero el caso es que después de un año la he podido tocar", ha publicado el de Badalona con una foto de ambos:

Parece que empieza una nueva etapa en la vida de Jorge Javier Vázquez, en la que se centrará, a todas luces, en su trabajo en la televisión y en el teatro y dejará a un lado su faceta de comentarista político. Quizá hasta las próximas elecciones.