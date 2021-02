La ideología de Jorge Javier Vázquez no es ningún secreto. De hecho, el presentador de Telecinco nunca ha ocultado su preferencia por la izquierda, en concreto por el PSOE. Desde abril del pasado año, no obstante, se vino arriba y nos dejó perlas como "si pasas una mala racha no te folles a un facha", "Sálvame es de rojos y maricones y quien no lo quiera ver que no lo vea", piropos hacia Fernando Simón y su sonada bronca con Belén Esteban por tener diferentes ideas políticas.

A todo esto se han sumado últimamente sus críticas y mofas continuas hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La nueva polémica al respecto ha sucedido este fin de semana.

La obsesión de Jorge Javier Vázquez con Isabel Díaz Ayuso

El presentador de 'Sálvame' hizo una broma que nadie entendió del todo. "Me he encontrado con una persona, con una pinta de izquierdas que te cagas, que vendía cloroformo para fiestas ilegales y que lo había mangado del Zendal", dijo.

Los colaboradores y la invitada, Massiel, no entendieron 'la broma', así que Jorge tuvo que matizar, entre risas: "¿Te lo estás creyendo? ¡Pero cómo va a ser verdad! Te lo digo porque el otro día Ayuso dijo que había sanitarios que robaban cosas del Zendal para boicotearlo".

Ahí no quedó la cosa, pues después hizo otra gracia del estilo: "La gente antes quería ir a 'Supervivientes' para adelgazar y ahora quieren ir al Zendal".

La gente antes quería ir a 'Supervivientes' para adelgazar y ahora quieren ir al Zendal

La directora del programa de Telecinco tuvo que llamarle la atención a Jorge Javier tras esta segunda 'broma', y la periodista y tertuliana Paloma García Pelayo le contestó en directo: "Hay gente que lo está pasando muy mal y hay cosas que no hacen ninguna gracia".

"Yo creo que lo que no tiene ninguna gracia es que tengamos a una presidenta que esté acusando a la gente de robar y boicotear, eso sí que no tiene ninguna gracia. Pero nos lo estamos tragando", contestó Jorge Javier Vázquez.

Más tarde, el presentador añadió: "Cuando he dicho lo de 'Supervivientes' y el hospital Zendal lo he dicho por los menús, que se publicó en su día que eran absolutamente raquíticos como ya reconocieron".

Estos comentarios, por cierto, convirtieron a Jorge Javier en trending topic en Twitter durante el fin de semana.

Que si hay que hacer TT a este desperdicio, pues se hace.#JorgeJavierMiserable pic.twitter.com/1HNj82OFhP — Jose Manuel R. 🥀💚🔺🇪🇦 (@minarq132) February 14, 2021

"¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?"

Estas 'bromas' sobre Ayuso y su gestión se suman a las que hizo en enero, cuando entrevistó por videollamada a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, para preguntarle por la situación de la capital tras la borrasca Filomena y el incremento de contagiados por el coronavirus.

En la entrevista se burló varias veces de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pues le preguntó a Aguado: "¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?".

Llorando con Jorge Javier diciendo que si Ayuso es así o se lo hace🤣 pic.twitter.com/FCqWnAekBv — Manu🌹🔻🇪🇸 (@soymanulalia) January 13, 2021

A todo esto hay que sumarle las continuas columnas que le dedicó a Ayuso en Lecturas. En fin, ¿a ti te hace gracia? ¿Crees que estos comentarios sobre políticos le hacen bien o mal?