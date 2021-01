Jorge Javier Vázquez se burla de Ayuso y le pregunta a Aguado: "¿Ella es así o se lo hace?"

Jorge Javier Vázquez entrevistó este miércoles en 'Sálvame' a través de videollamada a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, para preguntarle por la situación de la capital tras la borrasca Filomena y el incremento de contagiados por el coronavirus.

Sin embargo, también aprovechó para sacar su ironía a relucir y se burló varias veces de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, algo que ha despertado una gran polémica en las redes donde están tachando al presentador de ser un machista, como es el caso de Andrea Levy, que ha escrito a través de Twitter: "Hola aliado feminista", junto al titular de la noticia: "Jorge Javier Vázquez pone en aprietos a Ignacio Aguado: "¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?".

Esta es la incómoda pregunta que le hizo el catalán al político de Ciudadanos mientras se reía a carcajadas, sabiendo la que se le iba a venir encima."Una pregunta que me hace mucha ilusión poder hacérsela, así con mucha confianza, se lo tengo que decir. Por ejemplo a mi, llevamos doce años en ‘Sálvame’, y la gente siempre me pregunta por la calle: ‘¿Pero lo que pasa en 'Sálvame' es verdad? ¿Pero no está todo organizado, como con guion?’. Entonces, por favor, con esa confianza que tenemos a través de videollamada, usted que tiene la suerte de tenerla cerca. ¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?”, preguntó riéndose.

Llorando con Jorge Javier diciendo que si Ayuso es así o se lo hace🤣 pic.twitter.com/FCqWnAekBv — Manu🌹🔻🇪🇸 (@soymanulalia) January 13, 2021

"¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?"

Ignacio Aguado contestó con naturalidad, defendiendo a Ayuso: “Es así. Es una persona que es como es. Creo que no esconde nada. Yo trabajo con ella y con el resto del Consejo de Gobierno. Igual que todos, somos personas, intentamos hacer las cosas bien y a veces no salen bien y otras veces mal pero a la presidenta, al consejero, a mí mismo... Igual pasa en cualquier profesión y en la vida y especialmente siendo el foco de las miradas de toda España donde cada cosa que haces o dices tiene repercusión especial pero la verdad, es que la presidenta es así y yo trabajo bien con ella”.

Momentos antes, Jorge Javier Vázquez ya se había burlado previamente delante de Aguado por unas declaraciones que había hecho Ayuso en el programa de ‘Espejo público’ dos días antes en las que señaló: “El servicio que presta Metro de Madrid es seguro. Hay que saber que renueva constantemente el aire de sus vagones y están señalizados los espacios donde se pueden sentar los ciudadanos o estar de pie con seguridad. En el Metro de Madrid lo normal no es ir abrazados, ni estar sin mascarilla ni comiendo ni hablando y por tanto si es un lugar seguro”.

"En el metro de Madrid lo normal es no ir abrazados"IDA pic.twitter.com/lehgSJgEhi — Mr floG (@Mr_floG) January 11, 2021

Jorge Javier se mofa de Ayuso: "Lo malo es que la gente se empeña en ir abrazada en el metro"

El presentador se burló de la presidenta diciendo: “Lo malo es la gente que se empeña en ir abrazada en el metro”. Aguado, respondió sin darle importancia a las palabras de Jorge Javier. “El metro a día de hoy, especialmente con la borrasca, ha sido el único transporte público que ha permanecido abierto estos días. Ha sido la única forma de llegar prácticamente a todos los rincones de la Comunidad”.

Vázquez volvía a cachondearse de Ayuso e incidía en el tema: “Sobre todo que enviemos el mensaje de que la gente no viaje abrazada, que la gente de Madrid es muy dada a viajar abrazada en el metro”, decía riéndose.

[Ignacio Aguado, al descubierto: su pasado, su familia, su sueldo, sus cuentas y más]

Aguado, tras la borrasca Filomena: "Ha empezado el año difícil"

En la entrevista, Jorge también le preguntó al vicepresidente “qué va a ser de nuestras vidas” tras el paso de la borrasca Filomena, a lo que el político respondía: “Pues no lo sabemos. Trabajamos para que sea lo más normal posible a partir de ahora pero la verdad que llevamos una racha muy mala con el covid primero y ahora en paralelo con esta borrasca. Ha empezado el año difícil”.

El presentador le fue haciendo otras preguntas a través de la videollamada como en qué situación se encuentra Madrid, recomendaciones para el fin de semana y sobre la posibilidad de un nuevo confinamiento como el de marzo.

Jorge Javier le pregunta si van a confinar a Madrid de nuevo

Sobre este último asunto, Aguado señaló: “Trabajamos para evitarlo por todos los medios. Creo que hay que intentar a toda costa un confinamiento que nos encierre en casa. Vimos que tuvo consecuencias muy negativas y adversas en la salud de las personas a nivel anímico, incluso mental. Los mayores lo pasaron especialmente mal. Haremos todo lo que está en nuestra mano para evitar eso. El mayor porcentaje de contagios se producen en las reuniones sociales o familiares. Estamos teniendo casos de familias enteras que vienen con covid a los hospitales”.

Aguado mandaba entonces un mensaje a los ciudadanos: “Precaución, que no bajemos la guardia porque una medida que es realmente efectiva frente al covid es no perderle el miedo, pensar que hemos ganado la batalla o que no nos vamos a contagiar”.

Después Jorge Javier le preguntó que tras el paso del temporal Filomena y el covid, “¿cuándo va a recuperar Madrid su actividad habitual?”. “Pues mire, honestamente nadie lo sabe pero trabajamos para que sea lo antes posible”, respondió el vicepresidente madrileño.

"Tiene usted un pedacito de cielo ganado, gracias"

Después habló de la preocupante situación en la que se encuentran algunos colegios. “Es bastante complicado que el lunes se puedan abrir, queremos volver a la normalidad a partir de la semana que viene aunque hay algunos colegios, que la imagen es verdaderamente dramática, con nieves a la altura de la rodilla o de la cadera y vamos a tener que poner todos de nuestra parte para que puedan volver a abrir”.

Tras finalizar la entrevista, el presentador, riéndose, le dio las gracias por la conexión a Ignacio Aguado. “Vicepresidente, muchas gracias, tiene usted un pedacito de cielo ganado, gracias”, señaló para después añadir riéndose: “Yo también tengo un pedacito de cielo ganado”.