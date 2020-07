Jorge Javier Vázquez: su pasado taurino se vuelve en su contra

Hace unas semanas, Sálvame sacó a la luz la participación de Morante de la Puebla, López Simón y Juan José Padilla en peleas de gallos "ilegales" en pleno confinamiento. Es un escándalo que golpea al mundo del toro y que puede traer muchos problemas a los implicados, pero uno de ellos ha querido dar su punto de vista en una entrevista con El mundo.

Jorge Javier Vázquez, ¿pagado por el Gobierno?

Tras las duras acusaciones del formato de Telecinco, Morante de la Puebla se ha despachado a gusto contra Jorge Javier Vázquez, presentador habitual del programa de Mediaset. Según ha afirmado el diestro, las informaciones emitidas por Sálvame no solo "están orquestadas por el Gobierno" sino quela administración "y sus televisiones"quieren acabar con "el mundo del toro".

Pero el asunto no ha quedado ahí y el famoso torero ha estallado contra Jorge Javier. "Es uno de los que cobra del Gobierno. Sí, sí. Cobra del Gobierno. Pedro Sánchezdijo en su programa que nunca lo verían en una plaza de toros. Y es la única verdad que ha mantenido en todo este tiempo", expresaba el diestro en el citado medio.

Jorge Javier Vázquez y su pasado con los toros

Tal y como reconoció el propio presentador en una entrevista en el programa Hable con Ellas, el presentador, durante una época, tuvo abono en La Monumental de Barcelona. "Iba a los toros hasta que un día me invitaron a una corrida en Las Ventas, en barrera, estaba El Litri toreando, tuvo una tarde horrorosa. Escuché al toro quejarse y sufrir, pasarlo muy mal. Estoy convencido de que el animal estaba diciendo: 'Por favor, mátame de una puta vez, pero quítame ya este sufrimiento'".

Aunque después el presentador de Sálvame ha expresado en numerosas ocasiones que está en contra de la tauromaquia, las redes sociales le recordaban que en su pasado no había pensado lo mismo y a veces hay que callarse.

En 2017, Jorge escribió un tuit en el que criticaba a Felipe VI por acudir a una corrida de toros: "Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI", pero parece que su memoria le ha jugado una mala pasada al no recordarle que él también ha ido a estos eventos.

Pedro Sánchez, comprometido con el presentador

El pasado febrero, con la participación del torero Antonio Pavón en Supervivientes, Jorge volvió a dejar claro su pensamiento sobre estos festejos taurinos: "Este país daría un paso adelante muy importante si se destierran por fin las corridas de toros. Es una opinión personal. Estoy en contra de las corridas de toros y ojalá llegue el día en el que en las plazas de este país solo se celebren conciertos".

Además, en 2014 Jorge Javier aseguró en directo que dejaría de votar al PSOE si apoyaba la polémica fiesta del Toro de la Vega. Por aquel entonces, Pedro Sánchez le llamaba por teléfono y se comprometía a presentar "una proposición de ley de protección animal a nivel nacional que obligara a unos mínimos". Para mala suerte del presentador, la iniciativa parlamentaria fue rechazada por el Partido Popular. Su gozo, en un pozo.