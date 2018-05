La socia de Raquel Mosquera la demanda y la mujer de Kiko Rivera habla de su preocupante estado de salud

El reencuentro Carolina Herrera y ‘El Litri’

Miguel Báez ‘El Litri’ y Carolina Herrera han posado juntos públicamente por primera vez después de que la pareja decidiera, hace ocho meses, tomarse un tiempo de reflexión y vivir por separado, lo que viene a ser un ‘cese de la convivencia’, equivalente a una separación, vamos.

La pareja mantiene una buena relación sobre todo por el bien de sus tres hijos y este fue el motivo por el que se reencontraron: la Primera Comunión de su hija pequeña Atalanta, de 11 años.

La celebración se produjo en la iglesia de los Sagrados Corazones, en Madrid, donde se reunió toda la familia, incluidos los abuelos maternos de la niña, la diseñadora Carolina Herrera y su marido Reinaldo, que viven en Nueva York. (¡Hola!).

Laura Matamoros hace caja con su hijo

La hija de Kiko Matamoros presenta a su hijo recién nacido, Matías, a golpe de exclusiva en ‘Lecturas’. El pequeño, que nació con 3 kilos de peso, ha traído la alegría a la familia Matamoros y les ha unido. “Matías ha traído la paz a la familia”, ha señalado Laura., que además asegura: “Nunca he visto a mi padre [Kiko Matamoros] tan feliz”.

La celebración de Belén Esteban por todo lo alto

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha estado disfrutando de unos días de relax junto a su novio Miguel en la República Dominicana, según publica ‘Lecturas’, donde ha disfrutado de todo tipo de lujos. Sin embargo, ‘Look’ asegura que la pareja estuvo en Tenerife.

Belén Esteban se cogió unos días de vacaciones para celebrar su victoria en los tribunales contra su exrepresentante Toño Sanchís, y este miércoles volverá a estar en ‘Sálvame’. (Lecturas).

Raquel Mosquera, demandada por su socia

Mientras la viuda de Pedro Carrasco se encuentra participando en ‘Supervivientes’, en Honduras, le viene un nuevo problema judicial. Ángela Beck, su socia en un negocio de extensiones de pestañas, ha presentado una demanda contra Raquel Mosquera en la que le reclama 23.000 euros.

La socia de la peluquera la acusa de haberla arruinado. El próximo 21 de mayo se celebrará la audiencia previa al juicio, sin embargo Raquel no tendrá que abandonar Honduras como sí le ocurrió a María Jesús Ruiz. (Diez Minutos).

La mujer de Kiko Rivera habla del preocupante estado de salud del Dj

Irene Rosales ha hablado del estado de salud de Kiko Rivera que ha hecho saltar las alarmas después de que el Dj desvelara que abandona los escenarios porque sufre depresión. “No tiene ningún problema con la banda gástrica ni con los malos hábitos”, ha señalado queriendo desmentir los rumores que habían surgido en torno al verdadero motivo que le habría llevado a cancelar las actuaciones. “Por suerte hemos podido cogerlo a tiempo para tratarse”, explica Irene.

La madre de Kiko, Isabel Pantoja, también se encuentra muy preocupada por su hijo y ha dejado todo para estar a su lado y apoyarle en estos momentos tan delicados. (Semana).

Victoria Federica ¿más que amistad con Gonzalo Caballero?

La hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar está cada día más unida al torero Gonzalo Caballero, íntimo amigo de Froilán. Victoria Federica no se pierde una corrida de toros de su amigo, con el que tiene una amistad muy especial. Hay quienes que ven que hay algo más entre ellos.

La joven le fue a ver torear en Cáceres y después en la Goyesca de Las Ventas. Los dos jóvenes comparten miradas cómplices y muestras de cariño. Gonzalo le regaló una flor que ella recogió con mucho cariño e ilusión. Además, la sobrina del rey Felipe VI está perfectamente integrada en la familia del diestro ya que estuvo al lado de la madre de él, Chiqui del Hoyo.

En la corrida de Las Ventas, el diestro sufrió una aparatosa cogida, que alarmó y puso nerviosa a Victoria Federica, que apenas podía mirarle e inmediatamente ella y la madre de Gonzalo se levantaron para informarse por su estado de salud. (Diez Minutos).

David Bustamante presume de nueva conquista

El cantante nos ha sorprendido al ser pillado paseando de la mano de Yana Olina, una bailarina con la que trabaja en el programa ‘Bailando con las estrellas’ en el que veremos a David Bustamante bailar.

Parece que el roce ha hecho el cariño entre el cantante y la bailarina, de origen ruso, y ha saltado la chispa del amor entre ellos. En la revista ‘¡Hola!’ se puede ver a la pareja muy cariñosa y acaramelada paseando por la calle sin esconderse.

Ares Teixidó tira balones fuera al preguntarle por Bustamante

La semana pasada volvió a hablarse de que David Bustamante y Ares Teixidóhabían vuelto a retomar “sus encuentros íntimos” y justo días después el cantante aparece de la mano de una bailarina.

Sin embargo, Ares prefiere seguir jugando al despiste y no quiere aclarar si tiene una relación o no con Bustamante: “Es un tema del que no quiero hablar porque no entiendo que alguien me pregunte si me acuesto o no con alguien. Creo que mi vida no le interesa a nadie”.

La presentadora asegura que tiembla cuando le nombran el tema: “Me pone muy nerviosa, me cuesta hablar, aunque haya quien diga que lo disfruto…” y tras decirla que todo acabaría si confirmara o desmintiera la relación, ha vuelto a tirar balones fuera: “Te puedo hablar de mí”.

Acerca de las críticas que le han caído por tratar de parecerse a Paula Echevarría ha señalado: “Me parece feo que se comparen mujeres. Es machista. Nunca he pretendido ser alguien que no puedo. Sólo puedo admirar a Paula como actriz, it girl o influencer. Tiene todo lo que cualquiera puede admirar, pero nunca pretenderé ser ella porque me gusta cómo soy”.

Amaia y Alfred se unen contra las críticas

La pareja se encuentra en Lisboa ultimando los preparativos para Eurovisión, cuya final se celebra el próximo sábado 12 de mayo. Los representantes de España en el festival, Amaia y Alfred, arrasan entre sus fans pero también tienen muchos detractores.

En las últimas semanas han estado envueltos en varias polémicas y se les ha criticado mucho, sobre todo tras regalarle el catalán el libro ‘España de mierda’. Sin embargo ellos se muestran más unidos que nunca. (Lecturas).