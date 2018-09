David Bustamante habla de Paula y niega tener novia y la demanda por acoso de Antonia Dell’Atte a sus compañeros de ‘Masterchef Celebrity’

David Bustamante niega que Yana Olina sea su novia

El cantante cántabro nos ha dejado muy sorprendidos con sus últimas declaraciones en las que asegura: “No tengo novia ni ninguna relación... Hace mucho que di mi último beso de verdad”. Unas palabras que salen a la luz un día después de que hayamos visto a David Bustamante y a Yana Olina saliendo de la mano de un local.

Sin embargo él niega que sean novios: “Espantáis a las que se puedan acercar a mí. Yana es una mujer maravillosa, pero yo no tengo una relación con nadie. Estoy soltero. No tengo novia. A Yana le tengo mucho cariño porque he convivido con ella mucha horas durante estos dos meses pero no hay que poner etiquetas. Ella es una persona buena y es muy buena amiga mía”.

Bustamante fue el que dejó a Paula

En la entrevista que ha concedido a los medios, con motivo de un acto promocional, también ha hablado de Paula Echevarría y su divorcio: “Cuando decidí dejar la relación, lo tenía claro, pero no teníamos la necesidad de hacerlo oficial porque teníamos una buena relación. Yo decidí seguir mi vida porque se enfrió la relación. Y cuando vi que estaba cómodo con el camino que había tomado, es cuando decidí hacerlo oficial”.

También ha hablado del novio de su exmujer, Miguel Torres, que aparecía en uno de sus videoclips junto a Paula: “Sé que tiene todos los condimentos para que sea un plato morboso, pero me da igual. Lo que quiero es que la madre de mi hija sea feliz, porque así Daniella es feliz también. Yo llevo dos años probando y llevando mi vida”.

Respecto a cuál es su relación con Paula ha señalado: “Queramos o no vamos a ser familia toda la vida. Durante trece años hemos tenido una relación preciosa. Nos llevamos muy bien y tenemos una comunicación fluida, aunque no hablemos todos los días”. (¡Hola!, Diez Minutos y Semana)

La demanda por acoso de Antonia Dell’Atte

La italiana asegura que va a demandar por acoso a sus compañeros de ‘Masterchef Celebrity’, que se estrenó el pasado domingo, después de que su paso por el talent culinario le haya provocado “un gran shock y un gran trauma”. “Lo he pasado muy mal. Me he tomado muy seriamente este programa. Me he dejado la piel”, ha señalado.

“Cuando lo hacía bien decía: ‘Bravo, Antonia’. Cuando eliminaban a mi grupo: ‘Ha sido culpa tuya, Antonia’. Venga… Todos hemos de asumir la derrota”, ha confesado en la revista ‘Lecturas’. Habrá que ver si con el tiempo la demanda sale adelante o no.

El debut de la princesa de Asturias

Leonor de Borbón también es la protagonista de las portadas de este miércoles después de su debut en Covadonga el pasado fin de semana. La princesa de Asturias nos ha dejado imágenes entrañables, como en la que sujeta a un bebé en brazos.

Además pudimos ver a los reyes Felipe y Letizia hacer senderismo con sus hijas, un deporte que parece que están acostumbrados a practicar tras coronar la subida, de 500 metros. (¡Hola!, Lecturas, Diez Minutos y Semana).

El cumpleaños de Victoria Federica

La hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar cumplió el pasado domingo, 9 de septiembre, 18 años y la celebración fue muy diferente a la esperada. Finalmente se canceló el fiestón que su hermano Froilán le tenía preparado en la discoteca Teatro Barceló y en su lugar, tuvo un día de lo más familiar.

Primero tuvo un almuerzo con su familia materna en el palacio de La Zarzuela, al que acudieron seguramente los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, junto a su madre, su hermano y su primo Juan Valentín Urdangarin que viajó desde Suiza a Madrid.

Por la noche, lo celebró con su padre, Jaime de Marichalar, que la invitó a cenar en uno de los restaurantes de moda de la capital, Ten con Ten, y le regaló unos carísimos zapatos de Manolo Blahnik. (¡Hola!).

El bautizo de Cayetano Rivera Jr.

Eva González y Cayetano Rivera tienen ya todo preparado para la celebración del bautizo de su hijo Cayetano el próximo mes de octubre que tendrá lugar en ‘El Recreo de San Cayetano’, la finca que los hermanos Rivera tienen en Ronda. (Diez Minutos).

La imagen más entrañable de Kiko Hernández

A penas suelen salir imágenes del colaborador de ‘Sálvame’ sobre su vida privada o su vida familiar. Esta vez, la revista ‘Semana’ lleva en su portada las imágenes más tierna de Kiko Hernández, en las que se le ve recogiendo a sus hijas, Jimena y Abril, de la guardería.