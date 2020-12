'Slow cooker': lomo de cerdo adobado con naranja cocinado a baja temperatura

Cocinar a baja temperatura es una de las técnicas más sabrosas que podemos encontrar en el mundo de la gastronomía. El ejemplo de las carnes es perfecto, ya que con este tipo de cocción, denominada en inglés como 'slow cooker', obtenemos un resultado increíblemente tierno y sabroso, ya que también concentra todo el sabor en la salsa resultante.

En Gastrópoli traemos hoy una receta de lomo de cerdo adobado con naranja que perfectamente podría servirse en una de las cenas de Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Aunque también es un plato que podríamos degustar en cualquier época del año.

Y aunque se puede utilizar una olla normal (poniéndolo a fuego muy lento durante muchas horas), para esta receta nosotros hemos utilizado una olla de cocción lenta. Estas ollas son eléctricas y las puedes encontrar de un montón de marcas diferentes y también de diversos tamaños.

Estas 'slow cooker' funcionan atrapando el calor y cocinando los alimentos que hay en su interior durante un largo periodo de tiempo (desde cuatro horas hasta, por ejemplo, diez). Eso sí, debes ser consciente de que lo mejor es no levantar la tapa durante el cocinado, ya que cada vez que a abres ésta pierde calor y tarda un tiempo en volver a alcanzar la temperatura que tenía antes.

Si nunca has usado este tipo de electrodoméstico, es posible que puedas pensar que debido al alto tiempo que está en funcionamiento, se consuma mucha electricidad. Pero no, las ollas de cocción lenta tienen un consumo muy bajo, por lo que no debes preocuparte por mantenerla encendida durante varias horas. Esta es otra de las ventajas de las 'slow cooker'.

Ingredientes del lomo de cerdo adobado con naranja*

Una pieza de lomo de cerdo entera (500 gramos aproximadamente)

Zumo de una naranja

Dos cucharadas de pimentón dulce

Una cucharada de pimentón picante

Dos cucharadas de ajo en polvo

Dos cucharadas de pimienta negra recién molida

Sal al gusto

Aceite de oliva

Una guindilla (opcional)

Una cebolla

Pasos a seguir para preparar la receta

Es importante empezar la preparación de la receta la noche antes a la que queramos comer este plato, ya que tenemos que adobar el trozo de lomo. Para ello ponemos el cerdo en un bol tipo ensaladera y procedemos a echarle los ingredientes para el adobo. Comenzamos con un poco de aceite, queremos que cubra todo el trozo de carne para que los ingredientes secos se adhieran bien. Empezamos echando la sal, luego el ajo en polvo, después la pimienta en polvo y por último los dos pimentones. La idea es que todo el lomo de cerdo este cubierto por las especies. Ya casi lo tenemos listo, pero nos queda el ingrediente que le va a dar gran parte del sabor final: el zumo de naranja. Ponemos el trozo de cerdo especiado en un tupen y añadimos el zumo de naranja. Cerramos y metemos en el frigorífico durante toda la noche. Al día siguiente ya tenemos listo nuestro trozo de lomo de cerdo adobado. Es hora de cocinarlo. Tenemos que hacerlo con antelación, porque en la olla de cocción lenta va a estar durante cinco horas, por lo que si lo queremos para comer habría que ponerlo a las 8.00 o 9.00 horas. Así, preparamos nuestra 'slow cooker', añadimos la cebolla cortada en trozos grandes y el lomo de cerdo con todo el liquido de la naranja (también tendrá el sabor de las especias). Podemos añadir opcionalmente una guindilla roja. Tapamos la olla y la ponemos al nivel dos (estas ollas suelen tener nivel uno y dos) y dejamos cocinar durante cinco horas. Pasadas las cinco horas sacamos la carne y los trozos de cebolla, que las podemos poner en un plato pequeño a parte, para que luego cada uno se sirva lo que le apetezca. Pero antes de cortar la carne y comerla, vamos a dejar la salsa perfecta. Cogemos todo el líquido que se ha generado durante la cocción y lo colamos en un cazo. Ponemos el fuego al máximo y dejamos que reduzca durante unos minutos. Como la salsa es muy líquida, es preferible espesarla un poco. Hay muchas formas de poder espesarla, pero nosotros vamos a añadir una cucharada de maicena (disuelta en un cuarto de vaso de leche fría). Echamos esa mezcla en la salsa, bajamos el fuego a la mitad y no dejamos de remover hasta que haya espesado. Cortamos el lomo de cerdo en rodajas de un dedo de grosor aproximadamente y servimos junto con la salsa y la cebolla.

En esta ocasión, nosotros hemos elegido como guarnición unas clásicas judías verdes cocinadas al vapor y un arroz blanco cocido. También podríamos haberlo acompañado con unas patatas fritas (como estas que hemos hecho en Gastrópoli con una freidora de aire) o cocidas, pero hay que varias de vez en cuando e introducir verduras siempre es una buena opción.