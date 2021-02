La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha explicado que su compañero de filas y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ya ha registrado ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto para el rapero Pablo Hasel, que solicitan que se tramite por "vía urgente".

En una entrevista en TV3, Albiach ha asegurado que el encarcelamiento de Hasel "es claramente una anomalía democrática", "una barbaridad".

En este sentido, ha defendido que los incidentes "residuales" sucedidos este martes por la noche, durante las protestas en apoyo a Hasel celebradas en varias ciudades catalanas, no tienen que tapar el debate de fondo, que es la necesidad de "blindar la libertad de expresión" en España.

"Obviamente son imágenes que son impactantes, pero creo que el dedo no tendría que tapar la luna. Estamos hablando de una persona que ha ido a prisión simplemente por ejercer su derecho a la opinión y a la expresión; estamos viendo cómo España se ha convertido en el país con más artistas detenidos", ha expuesto.

Manifestaciones en apoyo a Pablo Hasel

Las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasel en Barcelona, Lleida, Girona y Vic, en las que participaron miles de personas, registraron graves incidentes, con quema de contenedores y lanzamientos de objetos y cargas policiales, unos altercados que se saldaron con 15 detenidos y 17 mossos heridos.

Un momento de la concentración en apoyo a Pablo Hasél celebrada en Lérida.

Ada Colau: "Los disturbios no sirven para sacar a Hasel de la cárcel"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho este miércoles que los disturbios de anoche en muchas localidades de Cataluña en protesta por el encarcelamiento del rapero no sirven para que salga de la cárcel, y ha informado de que en la capital catalana ardieron unos 50 contenedores, valorados en unos 70.000 euros.

En una entrevista en RAC-1, Colau ha admitido que "el encarcelamiento de Pablo Hasel causa indignación, pero la violencia no es el camino".

Colau ha expresado "todo el respeto al ejercicio del derecho a la manifestación. Manifestarse no es un problema, al contrario, pero pido que no se recurra a la quema de contenedores, que no resuelve nada, y menos en un contexto de crisis".

La alcaldesa, que ha cuantificado en unos 70.000 euros los daños causados en los contenedores de basura incendiados por algunos manifestantes, y ha revelado que retiraron un centenar de ellos "porque los Mossos nos avisaron que había cierto riesgo".