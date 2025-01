Tres magistrados alertan de que el TC "se desliza por la peligrosa pendiente" de suplantar al Supremo

La política de nombramiento impulsada por Dolores Delgado llega al Tribunal Constitucional. La Corte de garantías admitió a trámite el pasado 14 de enero los recursos de amparo presentados por el Eduardo Esteban Rincón contra varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por las que se anuló su nombramiento de Fiscal de Sala de Menores por falta de motivación.

La decisión fue aprobada gracias a los 7 votos de la mayoría progresista frente a 4 votos de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. Tres de estos magistrados discrepantes alertan de que el Tribunal Constitucional "no debe deslizarse por la peligrosa pendiente" de revisar de manera recurrente las sentencias del Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley. Avisan del riesgo de "convertir a la jurisdicción constitucional en una suerte de nueva instancia revisora de lo decidido por la jurisdicción ordinaria (y en este caso, por su órgano superior, el Tribunal Supremo: art. 123.1 CE)", reza el voto particular al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño consideran que el recurso presentado por el fiscal Eduardo Esteban Rincón tendría que haber sido inadmitido de plano al no existir las vulneraciones de derechos señaladas por la parte demandante y por carecer el recurso de especial trascendencia constitucional. El voto particular explica que la sentencia del alto tribunal razona que "no se ha satisfecho en absoluto lo exigido por las sentencias previas que anularon el primer nombramiento del recurrente" ya que este volvió a ser designado por Dolores Delgado, aún con la sentencia en contra del TS.

En consecuencia, los magistrados señalan que las razones ofrecidas para volver a nombrarle no guardaban ninguna relación significativa con las características de la plaza a cubrir. El ascenso de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, aupado por la exministra de Justicia, fue tumbado por el Supremo en abril del 2022. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal alegó falta de motivación en la designación y reconoció una notable diferencia entre su currículum y el del otro candidato, José Miguel de la Rosa. No obstante, la entonces Fiscal General del Estado volvió a nombrarlo para dicho cargo, a pesar de la sentencia del TS. Esteban fue propuesto hasta en dos ocasiones por Dolores Delgado y el Supremo anuló su nombramiento las dos veces al considerar que no cumplía las "exigencias mínimas".

También rechazan el argumento defendido por Eduardo Esteban de que el alto tribunal se apartó de su jurisprudencia sobre el control jurisdiccional de los nombramientos discrecionales, ya que el caso del fiscal de menores no es comparable con otro tipo de nombramientos discrecionales "pues existen diferencias evidentes entre el nombramiento de fiscales como el del asunto planteado y los nombramientos de la carrera judicial".

Bajo este razonamiento, los tres magistrados conservadores sostienen, a diferencia de la mayoría del Pleno, que se debe descartar que exista lesión alguna del derecho a la tutela judicial efectiva y por ende del derecho de igualdad. Según el voto particular al que ha tenido acceso este medio, no puede compararse -como pretende el recurrente- el control judicial de nombramientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial con las plazas de magistrados de designación discrecional, ya que se trata de regímenes jurídicos diferentes.

Respecto al derecho a acceder a los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, el escrito detalla que dicho no sólo se compone de la igualdad de condiciones al acceso de cargo público, sino también deben prevalecer el principio de mérito y capacidad para disfrutar de dicho acceso. En este sentido, los magistrados recuerdan el primer fallo del TS en el que se anula el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores por "falta de motivación" y tras apreciar una "muy notable diferencia de experiencia y méritos" respecto del otro candidato a la plaza.

Por otro lado, el recurrente acusaba a la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS de invadir las facultades de valoración discrecional que corresponden exclusivamente al Gobierno. Al respecto, el voto particular defiende que el alto tribunal no se extralimita, sino que cumple con su función de control judicial.

"La sentencia impugnada se ha limitado a considerar no ajustada a derecho la motivación de la fiscalía general del Estado para nombrar al recurrente en amparo como fiscal de Sala de la Fiscalía de Menores, dado que las razones ofrecidas por aquella para volver a designarse no guardan relación significativa alguna con las características de esa plaza, para cuya cobertura es notorio que la experiencia en materia de Derecho de menores debe ser ponderada y valorada", sentencia el escrito. Según apuntan, el fallo del TS va encaminado a que se cumpla el requisito de que dicho puesto sea ocupado por el "candidato más idóneo, es decir, con más mérito y capacidad".

Del mismo modo, los magistrados del bloque conservador advierten que este asunto no reviste de especial trascendencia constitucional, puesto que "no afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no haya doctrina" en el órgano de garantías. Al respecto, el auto aprobado con la mayoría del TC defiende que el recurso transciende del caso concreto por plantear una cuestión jurídica de "relevante y general repercusión social" y que puede tener consecuencias políticas generales “al incidir en el alcance del control judicial que puede legítimamente efectuarse en relación con los nombramientos de carácter discrecional".

Según fuentes jurídicas, la admisión a trámite de los recursos presentados por Eduardo Esteban abre la puerta a que ocurra lo mismo con el presentado por la exfiscal general del Estado que le nombró. El recorrido de los recursos presentados por Esteban en el órgano de garantías servirá para allanar el camino al recurso presentado por Dolores Delgado. En el caso del recurso de amparo presentado contra la anulación del ascenso de la que fuera Ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, será la Sala Primera del Constitucional la encargada de pronunciarse sobre su demanda. Según las fuentes consultadas, la mayoría progresista estaría estudiando apoyar en bloque su revisión, en contra del criterio de la ponente, la magistrada Concepción Espejel, partidaria de la inadmisión.