Ryanair reta al Gobierno y culpa a Aena

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha anunciado este jueves que la compañía ha reducido un 18% sus plazas para este verano en España, lo que supone 800.000 asientos menos en vuelos regionales, recorte que achaca a las "excesivas" tasas aeroportuarias impuestas por el gestor español Aena.



De este modo, la aerolínea cancela todos sus vuelos a Jerez y Valladolid, y reduce el tráfico en los de Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander, ha confirmado.



La compañía considera ineficaces los planes de incentivos de Aena, cuyo resultado -dice- va en detrimento del crecimiento de los aeropuertos regionales, en los que el tráfico se mantiene por debajo de los niveles prepandemia. Según Wilson, no tiene sentido que haya instalaciones infrautilizadas que sólo pueden incrementar el negocio si compañías como Ryanair bajan los precios para que suba la demanda.



Ryanair ha criticado que "ese monopolio que es Aena" intente subir las tasas, pese a la decisión del Gobierno español de congelarlas en 2021, lo que en la práctica llevará a las compañías a desplazarse desde España a otros destinos. Wilson ha valorado el estado de los aeropuertos regionales españoles.



Entre los planes de la compañía, Ryanair prevé tener 30 aviones más en 2030 -una inversión de 3.300 millones de dólares- y aumentar el tráfico un 40%. Sobre el impacto de estos recortes en el empleo, Wilson ha calculado que afectará una veintena de puestos de trabajo, que se podrán además recolocar en otros destinos. España "no es competitiva a nivel regional", ha reiterado Wilson, para quien esto sólo se podrá revertir si se elimina la subida de tasas aprobada en 2024.



No se busca un trato especial, ha asegurado el consejero delegado, sino las mismas condiciones para todos los operadores. Ryanair crece en España, ha querido aclarar Wilson, y este año ese crecimiento podría ser del 3%, con alrededor de 2 millones más de asientos; es decir, que en conjunto del país la aerolínea crece, pero los 800.000 asientos menos se ciñen a los aeropuertos regionales.



La estructura de precios de Aena está sesgada hacia los grandes aeropuertos, ha afeado Wilson, lo que perjudica a las instalaciones de menor tamaño y con menos rutas, que se convierten en no rentables con la subida de las tasas.

La multa de Consumo por el equipaje de mano

Wilson ha calificado además de "iniciativa estúpida" la decisión del Ministerio de Consumo de sancionar a cinco aerolíneas -entre ellas Ryanair, que se lleva la multa más alta, 107,7 millones de euros- con 179 millones por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

El consejero delegado ha incidido en que el hecho de cobrar supone sobre todo un procedimiento "disuasorio", ya que sería imposible subir a la cabina todas las maletas de pequeño formato que traen los pasajeros.