Varias llamadas perdidas y el golpe en la mesa del fiscal general: las 12 horas de tensión entre Lastra y García Ortiz

"Álvaro, lo has filtrado tú", así reprochó la fiscal superior de Madrid a su superior que el correo enviado por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía ofreciendo un pacto de conformidad acabase publicándose en los medios de comunicación. Según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas, Almudena Lastra ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo que esta fue su reacción al ver que la comunicación privada de la defensa del empresario González Amador había salido a la luz en la mañana del pasado 14 de marzo.

No obstante, para entender el inicio del enfado de la fiscal Lastra hay que remontarse hasta la noche anterior, en concreto, 12 horas antes. A las 21:29 horas, el diario El Mundo publicó una noticia con el correo electrónico que el fiscal de delitos económicos Julián Salto envió a la defensa de la pareja de la presidenta madrileña donde se abría a aceptar un acuerdo de conformidad a cambio de que el investigado reconociese la comisión de varios delitos fiscales.

En ese momento, los nervios empezaron a apoderarse del fiscal general, quien pidió que se le remitieran todos los correos intercambiados con el abogado Carlos Neira. Según el testimonio de ambos testigos, esa noche Lastra acuerda con el fiscal general del Estado elaborar una nota informativa para desmentir la información parcial que se estaba dando en algunos medios. No obstante, la fiscal no considera el asunto de extrema urgencia por lo que acuerda con el fiscal a cargo del caso que puede enviar las comunicaciones requeridas desde la Fiscalía General del Estado en otro momento.

García Ortiz usa su "autoridad jerárquica" para pedir los correos

Poco después, y sin una consulta previa a Lastra, Pilar Rodríguez efectúa varias llamadas al fiscal Salto para pedirle una dación de cuenta sobre las diligencias y de los correos que se habían intercambiado con el letrado del novio de Ayuso. Este extremo molesta a la fiscal superior de Madrid, al considerar que no es necesario el reenvío de dichas comunicaciones puesto que ya está al tanto de cómo se han ido desarrollando las diligencias de investigación. En este momento, su miedo era que los mensajes acabaran filtrándose, tal y como ocurrió.

Según la versión de Lastra, a las 21:43 recibe una llamada del fiscal general quien le pide expresamente que le envíe los correos invocando su autoridad jerárquica. Tras la orden del máximo representante del Ministerio Público, Salto reenvía los 'emails' a Rodríguez y Lastra.

Durante unos breves minutos, en los que el fiscal Salto tuvo incluso que salir de un partido del que estaba disfrutado en el Wanda Metropolitano, se vivieron momentos de tensión, ya que Lastra consideraba, al contrario que su superior, que no era necesario hacerse con los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador. Tanto es así que, incluso, Lastra llegó a decir a Rodríguez, "déjalo ya", si llegan a la Fiscalía General los van a filtrar.

El reproche de Lastra al fiscal general

A la mañana siguiente, cuando algunos medios ya habían publicado la información de los correos sin publicar la comunicación al completo, Lastra vio por confirmados sus peores temores. Fue entonces cuando el Álvaro García Ortiz le llamó hasta en seis ocasiones, pero ella no quiso antenderle porque estaba "muy quemada" por la información que tenían los medios. Ante la insistencia de su superior, Lastra cogió el teléfono. "Álvaro, lo has filtrado tú", le reprochó. "Eso ahora no importa", respondió el representante del Ministerio Fiscal.

Más de 12 horas en las que la tensión entre Lastra y la Fiscalía General fueron en aumento por las filtraciones a los medios, esto unido a la publicación de una nota informativa por parte del Ministerio Público que tampoco contaba con el beneplácito de la testigo. "Yo como fiscal superior no asumo el contenido de esa nota, se puede desmentir de otra forma sin que desvele cada una de las comunicaciones o de las consideraciones que ha podido hacer el sujeto investigado", defendió ante el TSJM. La posición defendida por Lastra se vio respaldada también por su responsable de prensa, quien dijo que preferiría dimitir antes de firmar la nota aprobada por la FGE y en la que se incluyeron datos confidenciales de la investigación al novio de Ayuso.