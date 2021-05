Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y candidata a renovar su liderazgo en el PSOE-A, ha hecho del "cambio" el eje de su campaña para las futuras primarias de los socialistas andaluces. La lideresa sevillana, que desde 1999 ha ocupado ininterrumpidamente diversos puestos políticos, se presenta ahora como una paradójica opción renovadora. "Vengo sin mochila ni equipaje, no quiero cargos, solo trabajar mucho con mis compañeros por Andalucía", ha dicho Díaz este domingo, con un discurso en la línea de los mítines en los que ha participado en las últimas semanas.

Ante el riesgo que supone para su liderazgo la candidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que se ha rodeado de muchos de quienes históricamente la habían apoyado, Susana Díaz ha abrazado el "cambio" como eslogan de una precampaña con la que está recorriendo todos los rincones de Andalucía. "Cada día que pasa tengo menos voz, pero más ganas, veo la ilusión en las Casas del Pueblo, la unión, la fraternidad, lo que es el socialismo", ha señalado Susana Díaz: "El PSOE me lo ha dado todo y no tendré vida para devolverle al PSOE todo de lo que me ha dado".

"Volver a gobernar para hacer otras cosas"

"Tenemos que volver a gobernar para hacer otras cosas", ha recalcado la expresidenta, reivindicando algunas de sus medidas, como haber "hecho matrículas universitarias gratuitas" o el "doble implante coclear" en su etapa al frente de la Junta. "Hay que avanzar hacia la educación gratuita de cero a tres años", ha abundado Susana Díaz: "Es la primera medida que pondremos cuando volvamos al Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que Moreno Bonilla ha subido el precio de las guarderías, así como bajar el precio de la luz a familias y agricultores, aprovechando nuestros recursos naturales".

Díaz se muestra optimista en lo que respecta a la recuperación del Gobierno andaluz: "Estando en la oposición seguimos teniendo 46.000 militantes, que es nuestro equipazo. En la voz de la militancia está la fuerza. Nadie conoce Andalucía como los andaluces. Cuando el PSOE de Andalucía ha levantado su voz con autonomía, la gente se ha puesto de nuestra parte". Por ello, ha retado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a que "convoque elecciones cuando quiera": "Cuanto antes convoque, antes lo sacamos del Gobierno de Andalucía para que deje de hacer daño".

"Tenemos que hacerlo muy bien para que estas primarias sean la antesala del Gobierno de Andalucía", ha aseverado Díaz este domingo en varios encuentros con la militancia de Tomares, Gelves y La Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, donde ha animado a sus compañeros a "trabajar por Andalucía sin distracción, 24 horas al día todo el año". "En la calle la gente nos está esperando, hay que recuperar derechos perdidos y no dejar a nadie atrás. Andalucía necesita un gobierno sensible", ha añadido Susana Díaz, que ha agregado que "estamos más cerca de volver al gobierno de lo que se imaginan", según informa su equipo en una nota.