Sánchez indigna a los memorialistas con el palacete del PNV: "Las familias republicanas tienen el mismo derecho"

Pedro Sánchez justificó así la entrega del famoso palacete parisino al Partido Nacionalista Vasco: "Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y el franquismo en los años 30. Se le retorna como se han retornado ya docenas de inmuebles incautados durante la dictadura". Pero sus palabras no han convencido a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Más bien al contrario. La principal asociación memorialista de España se ha indignado por el trato que el presidente del Gobierno dispensa a sus socios vascos por interés político, pero no a las familias republicanas. La ARMH ha pedido al Gobierno los informes que avalan la responsabilidad del Estado para desprenderse de dicho inmueble.

La asociación, que no forma parte del comité asesor del Gobierno por el cincuentenario de la muerte de Franco, exige al Ejecutivo que explique por qué un partido político puede recuperar un bien incautado por la dictadura franquista y las familias republicanas no pueden ejercer ese mismo derecho. El presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto de un republicano asesinado por pistoleros falangistas, explica: "En una democracia no cabe tanta doble moral y tanta discriminación como la que ejerce el Estado sobre las víctimas de la dictadura. No hay justificación posible para que una organización política tenga derecho a la devolución de un patrimonio expoliado y las familias republicanas no puedan hacerlo".

En un comunicado, la ARMH sostiene: "El Estado va a desprenderse de esa propiedad dando por válida la legitimidad del PNV para recuperarla. Pero en España hay miles de familias republicanas que fueron saqueadas y sufrieron confiscaciones por parte de los franquistas, que, a punta de pistola o mediante sentencia militar, se apropiaron de sus casas, sus tierras, bienes de todo tipo, ahorros o les obligaron a pagar durante años cuantiosas multas que eran consecuencia de decisiones de los golpistas disfrazadas de actos judiciales. Resulta difícil de comprender y aceptar que un partido tenga la posibilidad de recuperar la titularidad de un bien, como ya hicieron algunos partidos y algunos sindicatos con anterioridad, y las familias republicanas no".

Silva, en conversación con este diario, manda un recado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ahora que ha cogido la bandera de la Memoria Democrática para conmemorar el medio siglo transcurrido desde la muerte de Franco: "La democracia recuperada tras la muerte del dictador ha sido tremendamente injusta con las víctimas del franquismo. Le ha dejado conservar a la familia del dictador todo lo robado y ha obligado a sus víctimas a seguir saqueadas en democracia. No se pueden celebrar cincuenta años en libertad cuando hay gente que no puede pisar su casa familiar porque en ella viven las familias del asesino".

El escrito dirigido al Gobierno, al que ha tenido acceso este diario, zanja: "Por esas razones, solicitamos los informes jurídicos que avalan la responsabilidad del Estado para desprenderse de un bien incautado por la dictadura franquista y restituirlo a sus legítimos dueños cuando son organizaciones políticas, y los que avalan que las familias republicanas no pueden recuperar bienes que pasaron a enriquecer al Estado, como afirma la Ley de Memoria Democrática, que niega la posibilidad de que las familias republicanas lo hagan". No obstante, según ha publicado El Español, el Ejecutivo se ampara en un informe que reconocería la titularidad del palacete.

Sin embargo, dicho informe solo cita la "estrecha vinculación" entre el PNV y quienes aportaron los fondos y la empresa que lo compró. El digital ha accedido a ese documento y no incluye pruebas testimoniales de la Administración. Más bien está basado en las aportaciones de dos historiadores de la Universidad del País Vasco, Óscar Álvarez Gila y Xavier Hualde Amunárriz, y en diversos "estudios historiográficos". Dicho informe fue encargado por la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Memoria Democrática. Y ha sido redactado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, un cargo político y uno de los participantes en la primera reunión del comité científico asesor del cincuentenario de la muerte de Franco.

Esa cita contó con la participación de al menos 20 personas, pero Moncloa solo dio los nombres de diez de ellas. De los nombres facilitados por Moncloa como integrantes del equipo de expertos, el más reconocido por el gran público es el del catedrático en Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova. El resto son: Carme Molinero Ruiz, catedrática en Historia Contemporánea (UAB) y presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC); Paloma Aguilar, catedrática de Ciencia Política (UNED); Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea (UV); Ana Cabana, profesora titular en Historia Contemporánea (USC); Miguel Ángel del Arco, catedrático en Historia Contemporánea (UG); Zira Box, profesora titular en Sociología (UV); Nicolás Sesma, profesor titular de Historia y civilización españolas (Université Grenoble Alpes); Alejandro Pérez-Olivares, profesor ayudante doctor en la Universidad de La Laguna, y Margarita Vilar Rodríguez, profesora titular en Historia e Instituciones Económicas (Universidade da Coruña).

Cabe reseñar que el presidente del Gobierno creó mediante decreto cuatro organismos con sueldos de hasta 55.000 euros para conmemorar la muerte de Franco y el inicio del establecimiento de las libertades en España. Se trata de un comisionado, una oficina del comisionado, una comisión interministerial y el citado comité científico. Además, Moncloa, como ya hizo al trascender la creación de estos entes, sigue sin aclarar cuántas personas forman parte de la oficina del comisionado ni cuántas coordinarán la comisión interministerial. Tampoco detalla las retribuciones públicas que percibirán los integrantes de estos entes. La comisionada, Carmina Gustrán, depende orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y su función principal es "coordinar los actos logísticos y operativos precisos".