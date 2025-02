Abuelos más mayores y madres trabajadoras: se dispara la tasa de escolarización de 0 a 3 años

La escolarización entre los niños de 0 a 3 años continúa creciendo y bate un nuevo récord. Este aumento, además de producirse pese al descenso de la natalidad, refleja distintos cambios que se han dado en la sociedad española y en cómo son y funcionan ahora las familias.

“Hoy sabemos mucho más sobre la importancia de esta etapa para el desarrollo de los niños”, señala a Vozpópuli Estefanía Hita, docente del Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a Educación y del Grado en Pedagogía de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Diversos estudios demuestran que durante los primeros años de vida “se sientan las bases del aprendizaje, de la autoestima y de la forma en que los pequeños se relacionarán con el mundo”, explica.

Por otro lado, Estefanía Hita señala también la falta de medidas de conciliación que, sumado a unos horarios laborales extensos y a las escasas ayudas en crianza, “ha hecho que muchas familias no tengan otra opción”. La experta en educación expone que “las escuelas infantiles se han convertido en un respiro para muchos padres y madres”, pero “su función no es la de suplir la ausencia de políticas familiares, sino la de ofrecer a los niños un entorno en el que aprender y crecer con confianza y seguridad”.

Muchos padres ven los colegios como una alternativa frente a los altos precios de las guardería, ya que estás oscilan entre los 200 y los 500 euros mensuales. Frente a esto, Hita defiende que no son lo mismo y, por lo tanto, no son supletorias. “Su propósito no es únicamente cuidar, sino educar, estimular y acompañar a los niños en su desarrollo”, dice.

“No se trata de que la educación infantil sea ‘más barata’ que una guardería privada, sino de garantizar que cualquier niño, independientemente de la situación económica de su familia, tenga acceso a un espacio de aprendizaje adecuado”, comenta la docente en la VIU. “El derecho a la educación de los niños debe estar por encima de la necesidad de los adultos de ‘organizarse’”, declara.

¿Han cambiado las familias?

Las familias han cambiado mucho a lo largo de las últimas décadas. “Hoy en día hay menos hijos por familia, la edad de maternidad ha subido y cada vez hay más modelos familiares diversos”, cuenta la experta consultada por Vozpópuli. En contraposición, señala que el sistema laboral “no ha cambiado lo suficiente”.

“Seguimos teniendo jornadas hasta altas horas de la noche, falta de permisos reales para cuidar de los hijos y una idea anticuada de que la crianza es un problema individual de cada familia, y no una responsabilidad social compartida”, apunta. Otros países de Europa cuentan con permisos de maternidad y paternidad más largos, jornadas laborales más flexibles y apoyo a las familias, “en España seguimos dejando que sean las escuelas y los abuelos quienes sostengan la crianza”, denuncia Hita.

Cada vez es menos común que las madres abandonen su vida laboral por dedicarse plenamente al cuidado de sus hijos durante sus primeros años de vida. Actualmente, solo el 24% de las madres de todo el mundo han dejado su trabajo en el primer año de maternidad. En el caso de España ese porcentaje crece hasta el 30% y supera el 40% a los diez años de haber dado a luz.

La participación laboral de las mujeres creció una media de un 4% en cinco años después de que los gobiernos invirtieran en ayudas para el cuidado de los hijos, según señaló un estudio del Banco Mundial. El Ejecutivo español actual cuenta con múltiples subvenciones: desde la Ayuda para la Infancia del IMV o la de por nacimiento y cuidado del menor, a las diversas deducciones por maternidad en la declaración de la renta o las prestaciones por familia numerosa, monoparental o discapacidad.

Pese a que la norma sea que ahora ambos progenitores trabajen, el 87% de las mujeres ha tenido que renunciar a algún aspecto de su trayectoria profesional al convertirse en madres, según la encuesta ‘Sin madres no hay futuro’ de la Asociación Yo No Renuncio. Esto se debe a la falta de conciliación que permite el sistema laboral. Estefanía Hita insta a “replantear las jornadas laborales, mejorar los permisos de maternidad y paternidad y garantizar que los servicios educativos sean accesibles para todos”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto recientemente abrir escuelas infantiles 24 horas para facilitar la conciliación de aquellos trabajadores con turnos nocturnos. Aunque puede “ser comprensible”, Estefanía Hita plantea: “¿la solución está en ampliar horarios o en replantear el modelo laboral para que las familias puedan pasar más tiempo con sus hijos?”.

Otro de los factores que ha provocado este aumento de escolarización de la primera infancia es el cambio que ha habido en el rol de los abuelos. Hoy en día, es más frecuente que una madre sea primeriza a los 38 que a los 27, al contrario de cómo ocurría la pasada década. La tardía maternidad se traduce también en unos abuelos más longevos con unas peores condiciones de salud. Incluso, hay algunos niños que no llegan a conocer a alguno de ellos.

Impulso de la escolarización de la primera infancia

El 55,8% de los niños de 0 a 3 años en España están matriculados en un colegio, según los últimos datos del informe ‘Educación y atención a la primera infancia’ elaborado por Eurydice, perteneciente a la Comisión Europea. Esto supone un crecimiento de un 20% en la última década. El aumento de la escolarización también se ha visto reflejado en la Educación Infantil. España se encuentra entre los nueve países de la Unión Europea con una tasa superior al 96%.

Nuestro país es el noveno de la Unión Europea con mayor tasa de escolarización, superando el 37,5% de media de la UE y el objetivo comunitario de alcanzar el 45% para 2030. El aumento de gasto en esta etapa educativa, así como la implementación de programas de refuerzo como el PROA+, han impulsado este crecimiento.

En esta línea, el Gobierno de España ha incrementado el número de plazas públicas, creando más de 60.000 desde la realización del informe hasta 2025. Así, la tasa de participación de los menores de 3 años ha crecido un 3,9% en el curso 2022-2023, según informa el Ministerio de Educación.

Estefanía Hita defiende que “es fundamental que esta etapa sea gratuita y accesible para todas las familias, al igual que lo es la de 3 a 6 años”. Además, “el foco no debe estar solo en aumentar el número de plazas, sino en garantizar que la educación que reciben los niños sea de calidad”, comenta. “No basta con abrir más escuelas si dentro de ellas los profesionales están sobrecargados y los grupos son demasiado grandes”, añade.

Por otro lado, en su última reforma, Educación decidió dotar de carácter educativo a este periodo de la primera infancia. “La educación infantil 0-3 siempre ha sido una etapa educativa, aunque durante mucho tiempo no se le haya reconocido como tal a nivel legal”, dice Hita. Para que este cambio sea eficaz es necesario “una mayor inversión en recursos, en la mejora de las condiciones laborales de los educadores y en una transformación social que deje de ver esta etapa como un mero servicio asistencial”.

“La escuela infantil no es un ‘aparcaniños’”, demanda la experta en educación. “La educación infantil no es solo una cuestión de plazas y horarios, es una cuestión de derechos. Los niños tienen derecho a una educación de calidad, pero también al descanso y al tiempo en familia. Y es ahí donde deberían centrarse los esfuerzos”, sentencia.