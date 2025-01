Feijóo propone construir viviendas en 4 años y registra su Ley del Suelo en el Congreso

Alberto Núñez Feijóo quiere tomar las riendas en una cuestión prioritaria en España: la vivienda. Se trata del principal problema para los ciudadanos, según el CIS. Este jueves, en un acto en Madrid y ante una veintena de asociaciones del sector y consejeros autonómicos, el presidente popular ha lanzado una batería de medidas que sitúa la pelota en el tejado de Pedro Sánchez, al que además el PP le vuelve a tender la mano para constituir una Mesa por la Vivienda en la que se sienten todas las partes implicadas.

Ya en el mes de octubre, la responsable del ramo, Paloma Martín, urgió al Gobierno a convocar a todas las administraciones, además de expertos y afectados, para consensuar medidas que ayuden a paliar la crisis de la vivienda. Ahora, la formación incluye esta propuesta en el plan presentado hoy por Feijóo, que cuenta con cuatro ejes y que se suma a otra iniciativa más: la Ley del Suelo, que registrará mañana mismo el grupo popular en el Congreso de los Diputados.

De entre todas las recetas planteadas hoy por el líder popular, la más destacada es el anuncio de un tiempo de excepción de 48 meses, es decir, cuatro años, para construir vivienda. Bajo la premisa de que en nuestro país "hay una crisis desinmobiliaria", el PP se ha puesto la meta no sólo de suplir el déficit de 600.000 inmuebles que cifra el Banco de España, sino de garantizar que se cubre la demanda futura de 3 millones de viviendas nuevas, previsión que manejan los analistas. "Tenemos que interiorizar que urgen respuestas ágiles, todo lo demás no valdrá de nada", ha subrayado.

Para cumplir ese objetivo, Feijóo se ha comprometido a "reformar todas las leyes que hagan falta apara que Gobierno, comundiades autónomas y ayuntamientos se pongan en dirección al mismo objetivo". Sobre la Ley del Suelo no ha querido ofrecer muchos detalles, aunque en Génova avanzan que se la remitirán al PSOE para que la apoye. Todo lo que ha avanzado el presidente popular es que dará "seguridad jurídica a los planes urbanísticos". En su opinión, "no tiene sentido que en España existan planes urbanísticos paralizados desde hace años por pequeños defectos formales que nada tienen que ver con las garantías de edificación segura".

En el Plan de Vivienda que hoy ve la luz, trabajado a partes iguales entre el sector público y el privado, el PP presenta una figura novedosa: el Proyecto Residencial Estratégico, que reservará obligatoriamente la mitad de los inmuebles a vivienda asequible. Para materializar este proyecto, la apuesta es "abrir un tiempo de excepción de 48 meses para agilizar la construcción y rehabilitción de vivienda". En la actualidad, el tiempo medio para construir nueva vivienda asciende a los diez años.

"Emergencia de vivienda"

"Es necesario un cambio de arriba abajo en todo lo que no está funcionando”, ha subrayado Feijóo. "Si hay un convencimiento detrás de este Plan es que no puede haber en España una generación perdida de la vivienda", ha afirmado. "La emergencia en materia de vivienda es un hecho".

Por eso, el PP seguirá centrado en proponer soluciones. La semana próxima, sin ir más lejos, verá la luz un programa completo de ayudas para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. Todo para que no "renuncien a ser propietarios porque comprar una casa es inalcanzable para ellos", ha recalcado el presidente popular.

Durante su arenga, Feijóo ha cargado contra el Ejecutivo por su falta de iniciativa en este asunto: "Un eslogan no es una política de vivienda, no se puede demonizar al propietario, no se puede proteger al okupa y el intervencionismo ha estrangulado la oferta y subido los precios". En caso de que algunas de las medidas que ha lanzado este jueves no logren ver la luz por la falta de apoyos parlamentarios, se ha comprometido -si llega al Gobierno- a sacar adelante todo el plan en sus "primeros siete días" de mandato.