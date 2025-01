Miguel Ángel García Martín: "El Gobierno quiere controlar la Justicia con jueces incorporados desde el Ejecutivo"

La relación entre Sol y Moncloa atraviesa su momento más crítico desde que la democracia llegó a nuestro país en 1978. La Comunidad de Madrid, fuerte del Partido Popular desde hace más de tres décadas, se ha convertido en el primer activo contra el sanchismo.

Y lo hace a través de dos vías. La primera, gracias a sus políticas, acciones y medidas, las cuales han llevado a Madrid a vivir el mejor momento de su historia. La región es el motor de España, liderando ámbitos tan importantes como la economía, inversión, turismo, calidad de vida y empleo, por citar algunas.

Eso lo complementa con un choque dialéctico y político con el Gobierno de coalición. No hay una semana sin polémicas o cruce de declaraciones, lo que aviva un conflicto que, desde el 2019, coincidiendo con la llegada de Díaz Ayuso a la Real Casa de Correos, no ha hecho más que agigantarse.

Para entender mejor qué está pasando en cada uno de los múltiples frentes que ambas administraciones tienen abiertos, Vozpópuli habla con Miguel Ángel García Martín (Madrid, 1978). El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local es la mano derecha de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Además de su Consejería, una de las más complejas de todo el entramado de la autonomía, Miguel Ángel ejerce de portavoz del Ejecutivo regional, lo que le ha aupado a la primera línea mediática. Atareado por una actualidad que no ceja, Martín nos recibe en su despacho situado en la céntrica Plaza de Pontejos para hablar de todos los asuntos apremiantes sin cortapisas.

Pregunta: ¿Qué balance hace de este año y medio que llevamos de legislatura?

Respuesta: Ha sido un año y medio muy intenso. Hemos tenido que gestionar los mejores servicios públicos, que son los que tenemos en Madrid. Pero también nos ha tocado ayudar al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, a hacer oposición al peor Gobierno que ha tenido nuestro país, defendiendo los intereses de los madrileños y del resto de españoles. Ha sido un año positivo, con grandes proyectos que van a transformar nuestra región.

Por citar algunos, la inversión en Metro de Madrid, con ampliación y renovación de líneas, la Ciudad de la Salud, levantada en dos años y la Ciudad de la Justicia, que esperamos que en los próximos meses sea una realidad. Todo esto ha sido compatible con una seña de identidad de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso como son las rebajas de impuestos. Tenemos la fiscalidad más baja de todo el país, hemos bajado 30 veces los impuestos en los últimos cinco años, mientras en el Gobierno central los han subido 80 veces.

P: A título personal, ¿cómo está siendo la experiencia en una Consejería tan relevante como es Presidencia?

R: Es un reto tremendo. Yo llevo muchos años en la administración, pero he tenido ahora la oportunidad, gracias a la presidenta Ayuso, de coordinar esta Consejería y la Portavocía. Lo he tomado con mucha pasión e interés, sobre todo cuando ves que el esfuerzo merece la pena, colaborando con el mejor proyecto político que hay.

P: ¿En qué estado se encuentra el recurso ante el Constitucional por la Real Casa de Correos?

R: Vamos a dar todas las batallas para evitar algo que es una barbaridad, que es vincular la Real Casa de Correos, la casa común de todos los madrileños, porque así lo quiso Joaquín Leguina, con un periodo oscuro de nuestro país. Este edificio tiene más de 250 años de historia, y solo durante un 15% de ese periodo ha sido sede de la Dirección General de Seguridad de la dictadura.

Ha sido la sede de Correos durante cien años, sede de la Comunidad de Madrid, fue testigo del levantamiento del 2 de mayo de 1808 y la proclamación de la II República, además de 'checa' durante esta época. No vamos a consentir que vinculen la Real Casa de Correos con una casa de los horrores. Desde luego, iremos al Constitucional y utilizaremos todos los resortes a nuestro alcance que, créame, son muchos, para evitarlo.

P: ¿Cree que el Gobierno de Sánchez intentará significar algún otro lugar emblemático de la Comunidad de Madrid gracias a la ley de memoria democrática?

R: Por supuesto. Ellos necesitan resucitar al dictador, nadie más que ellos lo necesitan. Quieren volver a confrontar a los españoles, enterrar la reconciliación que supuso la Transición. Nosotros celebramos la vida y la Constitución, que fue lo que ayudó a acabar con el franquismo. Quieren ocultar la corrupción que les azota, incluida el entorno del presidente, la presión de los socios, y para ello ponen encima de la mesa debates que estaban enterrados desde hace años.

P: ¿Acabará el Ministerio de Transportes cumpliendo su palabra en el descuento de las tarifas hasta junio o la caída del decreto dejará esto en el limbo?

R: Estamos viendo, una vez más, que la legislatura nunca tuvo que comenzar. Tenemos un Gobierno que no puede gobernar por culpa de sus socios desleales. Debe acabar con todos ellos, Sánchez es un rehén de Puigdemont en la Moncloa. Por eso la incapacidad de los ministerios de aplicar políticas públicas y mejorar los servicios. Espero que el Ministerio cumpla su palabra, se había comprometido a financiar una reducción extraordinaria de las tarifas del transporte hasta junio.

Tiene muchas formas de hacerlo. Han intentado mezclarlo en un decreto ómnibus para seguir engañando, pero eso ya no vale. El ministro Puente debe ponerse a trabajar, bien mediante un convenio o aportación directa, para cubrir ese 30% al que se habían comprometido. Ante esa barbaridad, hemos mantenido esas tarifas reducidas, cumpliendo nuestra palabra. Esperemos que no nos dejen tirados, algo que ya ha pasado otras veces.

P: Si este acuerdo no llegase, ¿hasta cuándo la Comunidad de Madrid podría hacer frente a la rebaja?

R: De momento, lo que tenemos claro es que la vamos a mantener. Cuando Óscar Puente nos traslade cuál es su compromiso, tomaremos una decisión. Tranquilidad a todos los ciudadanos, se mantendrán las tarifas reducidas.

P ¿Piensan seguir exigiendo al Ministerio del Interior más visados de tránsitos para aquellos países de los que proceden los migrantes irregulares que llegan a Barajas?

R: Llevamos tiempo exigiendo al Gobierno central que establezca medidas para controlar las fronteras, y el aeropuerto de Barajas es una frontera, con los acuerdos de visado que comenta. También hay que llegar a acuerdos con los países de origen, aplicando la emergencia migratoria, pidiendo ayuda a la Unión Europea.

El Gobierno quiere que vivamos este caos, y es algo que preocupa mucho a los españoles, fomentando mafias que esconden dramas humanos en el mar. Un ejemplo más del desgobierno que tenemos.

P: ¿Cómo está la capacidad de los centros de primera acogida y los dos campamentos de Alcalá de Henares y Carabanchel?

R: Los dos macrocampamentos tienen más de 3.500 plazas, pero no tenemos conocimiento. De vez en cuando, el delegado del Gobierno nos envía el incremento de plazas, pero no sabemos cuántas personas están llegando a estos campamentos ni las necesidades que tienen. Hay un apagón informativo, no quieren transparencia. Queremos saber cuántas personas han pasado por estos campamentos.

P: En la lista de estos servicios que pueden caer, tenemos el caso de Muface. Si se consuma la caída, ¿está preparada la Comunidad de Madrid para dar cobertura médica a todos los funcionarios?

R: Madrid será responsable, y no dejará sin cobertura sanitaria a nadie. Pero es un ejemplo más de la falta de gestión e incapacidad del Gobierno. En este caso, del ministro Óscar López, responsable del caos al que ha sometido a Muface, poniendo en riesgo la protección de la salud de más de un millón de personas. Si esto es lo mejor que puede aportar el PSM a la región, no lo queremos.

P: Al hilo de Óscar López, ¿qué opinión tiene de la salida de Juan Lobato y la llegada a 'dedo' del ministro de Transformación Digital?

R: Juan Lobato sale, precisamente, por ser cómplice de la maquinaria del Estado contra Isabel Díaz Ayuso. Uno de los impulsores de esta maquinaria es Óscar López, por tanto, Juan Lobato y él son dos caras de la misma moneda. Ejercen de prolongación del sanchismo en la Comunidad de Madrid, y los madrileños no queremos sus políticas agotadas.

Si escuchamos lo que propone Óscar López para Madrid, vemos que por ahí ya han transitado otros líderes del PSM en el pasado desde la época de Simancas. Quiere subir los impuestos y va a empeorar los servicios públicos de la región. Los madrileños lo saben, y no se reconocen en ese proyecto político. Lo mismo sucede con Más Madrid, un partido que ha terminado siendo la muleta del sanchismo en Madrid.

P: ¿Por qué quieren cambiar una política fiscal, la de Madrid, que se ha demostrado efectiva?

R: Por sectarismo. Llevamos más de treinta años bajando los impuestos, demostrando que con esto se impulsa la economía, mejorando la recaudación vía impuestos porque hay más gente trabajando y más empresas. Gracias a esa mejora se puede financiar los servicios públicos. No tenemos impuestos propios, buscamos incentivar la economía, y esto no le entra en la cabeza al PSOE y a Más Madrid. Lo que funciona hay que mantenerlo.

P: ¿Por qué han cambiado el paso con respecto al ‘tasazo’ de las basuras, pasando de un discurso más beligerante a pedir colaboración a los ayuntamientos?

R: Si se ha percibido algún cambio en el discurso, lo cambio inmediatamente. Esto es un sanchazo. Europa planteaba muchas alternativas, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que los ayuntamientos tengan que cobrar a los ciudadanos una nueva tasa. Dicho esto, si hay una ley, aunque no nos guste, hay que cumplirla. Este impuesto se sube a las 80 subidas anteriores. En cuanto no tengamos la obligación legal, no la vamos a aplicar.

P: Uno de los grandes retos de la legislatura es la construcción de la Ciudad de la Justicia. En 2030 se jubilarán un tercio de los jueces y funcionarios. ¿Existe un plan para paliar esto?

R: Es curioso que la propia memoria del Consejo General del Poder Judicial dice que nuestro país necesitaría unos 350 jueces al año para llegar a incorporar a la carrera judicial unos 6.500. En 2024, las plazas sacadas por el Ministerio de Justicia de jueces para toda España fue de 120. Solo para Madrid, el TSJM dijo en su memoria que hacían falta 126 plazas. Han sacado, para toda España, menos plazas de las que necesita Madrid.

Por eso, el ministro Bolaños ha sacado de la chistera un nuevo ataque al poder judicial. Por eso quieren relajar el acceso al cuarto turno y facilitar la estabilización de los jueces sustitutos. El Gobierno quiere controlar la Justicia, no con jueces de carrera, sino con jueces que ellos pueden incorporar desde el Ejecutivo o el Legislativo.

Llevamos años viendo los ataques al poder judicial. Pasó con la Ley de Amnistía o más recientemente con la 'ley Begoña'. Lo último, que preocupa mucho a las asociaciones de jueces, es el intento de modificar el poder judicial para relajar el acceso al poder judicial, amordazando a las asociaciones, limitando el acceso a la financiación y metiendo mano en órganos como la comisión de ética. Por suerte, tenemos un poder judicial que ha sabido poner pie en pared.

P: Han tardado un año y tres meses en recibir la subvención del Gobierno por la inversión tras la DANA. ¿Por qué funciona todo tan mal?

R: Es el mejor ejemplo de cómo gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez. La DANA fue en septiembre de 2023, y los pagos los recibimos en diciembre del 2024. Lógicamente, las actuaciones ha habido que hacerlas de forma inmediata. Si la Comunidad de Madrid no hubiese estado, ¿nos ponemos a reconstruir los puentes un año y medio después? Ésa es la eficacia con la que quieren que trabajemos las Comunidades Autónomas. Es una vergüenza. Es la realidad que tenemos, más les vale a la Comunidad Valenciana que se armen de paciencia.

P: ¿Cómo ve el futuro de España para los próximos años? ¿Aguanta el Gobierno de coalición o tendremos elecciones antes de 2027?

R: Creo que la legislatura está agotada, los españoles necesitan elecciones que permitan un cambio de Gobierno. Pedro Sánchez se siente acorralado, y siente que no puede convocarlas. Le pido que, cuanto antes, ponga fin a esta agonía, tanto en clave interna como internacional.

Somos los parias de la comunidad internacional, solo hay que oír las declaraciones contra la administración Trump. Quiere sostener el castillo de naipes, y sabe que la única forma de mantenerlo es seguir en la Moncloa.