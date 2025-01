Ayuso aprovechará el rechazo de Sánchez a Trump para relanzar Madrid como vía con Estados Unidos

Madrid tiene claro, y en especial Isabel Díaz Ayuso, que tienen que 'vender' el buen momento de la región al mundo entero. Buena prueba de esto, y siempre manteniendo la inquebrantable lealtad al país, es el refuerzo del perfil internacional de la presidenta madrileña.

Los viajes en este último semestre a Alemania, Corea del Sur y Perú evidencian este ímpetu de la Comunidad de Madrid en abrirse a otras naciones y adoptar acuerdos empresariales o culturales que impulsen la autonomía. Además, hay otra derivada en este asunto que no podemos dejar de reseñar.

El panorama político mundial ha dado un giro de 180 grados. La llegada de políticos como Javier Milei o Donald Trump, por citar los dos más importantes, ha hecho que el Gobierno de España quiera enarbolar la absurda lucha contra la "tecnocasta", tal y como se refiere a ella el presidente Sánchez.

Fruto del desprecio que siente por estos líderes y la forma que tienen de llevar adelante sus naciones está el ninguneo que sufre España en el panorama internacional en muchos ámbitos. Hace unos días, en la toma de posesión de Donald Trump, el mandamás republicano se refirió a nuestro país como miembro de los BRICS.

Falta de cultura y conocimientos al margen, es la consecuencia de la política exterior que ejerce Sánchez. Ya hace unos meses, y en línea con su actitud hostil hacia Trump, declaró que "como progresista prefería a Biden antes que a Trump".

La grieta que esto supone en las relaciones internacionales de ambos países es algo que desde Sol no quieren que se agrande más. Por ello, Ayuso ya se ha puesto manos a la obra para 'vender' a Madrid como núcleo de España, fomentando la mejoría entre Estados Unidos y España.

Guiños no han faltado. Desde tuits a unas palabras el pasado martes en el desayuno de Fórum Europa, Ayuso ha dejado claro su apoyo al presidente Trump. Ayuso quiere "encargarse personalmente" de demostrar al republicano lo que es verdaderamente España. Confrontando, una vez más, con Moncloa y su errónea forma de ver a un aliado clave como es Estados Unidos.

"Me gustaría empezar esta intervención felicitando al presidente Donald Trump por su toma de posesión, deseándole, como dijeron ayer en el Congreso en Washington, toda la sabiduría posible", comenzó señalando la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Y también ofreciéndole la colaboración de la Comunidad de Madrid y espero que de España entera como aliados que somos, sin olvidar que compartimos también mucho".

"Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego, las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo, situación en la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento", continuaba Díaz Ayuso.

Ganar terreno a Vox

Aunque no es ni mucho menos el principal objetivo, puesto que la clave está en atraer inversión y que fluya la relación con Estados Unidos, está claro que Sol no vería con malos ojos (ni el PP) apuntarse ese tanto delante de Vox. Porque, seamos sinceros, la formación política más cercana a Trump y con mejor relación es Vox.

Lo ha sido desde siempre, y así han materializado su apoyo al ya presidente americano. Incluso Santiago Abascal, líder del partido, estuvo en la toma de posesión en Washington D. C. Existe una carrera de fondo donde Vox va ganando, pero los planes de Madrid no discurren tanto en ese ámbito de pugna entre formaciones.