Ayuso critica el "asalto político" a Telefónica: "Están dejando en manos de Sánchez al mayor anunciante en medios"

Tras unos días en Perú, donde recibió la Orden al Mérito en grado de Gran Cruz, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto con fuerza a la primera línea mediática y política. En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, la líder del PP madrileño ha vuelto a defender los hitos de la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que ha denunciado la situación que atraviesa España.

En sus primeras líneas, Ayuso ha querido felicitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su toma de posesión, además de recordar que no quiere que España se acabe convirtiendo, de cara al mundo, en lo que Pedro Sánchez quiere convertirle.

"Me gustaría empezar esta intervención felicitando al presidente Donald Trump por su toma de posesión, deseándole, como dijeron ayer en el en el Congreso en Washington, toda la sabiduría posible", empezó señalando la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Y también ofreciéndole la colaboración de la Comunidad de Madrid y espero que de España entera como aliados que somos, sin olvidar que compartimos también mucho".

"Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego, las administraciones, no somos parte de los brics ni queremos serlo, situación en la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento", continuaba Díaz Ayuso.

"Madrid aporta la mitad del empleo generando durante el mes de diciembre, gracias a la inversión privada. Tenemos la fiscalidad más baja de España. Hemos ahorrado 31.000 millones de euros a los madrileños".

Como no podía ser de otra forma, Ayuso ha comentado la salida de José María Álvarez-Pallete de Telefónica en detrimento de Marc Murtra, en el enésimo movimiento de Sánchez para controlar todos los poderes y fuerzas económicas del Estado.

La presidenta ha reconocido "la labor de Pallete", mientras que ha denunciado "una operación brutal contra el poder simultáneo de Indra y Telefónica". Esta operación tiene como fin, a juicio de Díaz Ayuso, "dejar en manos del PSC, de Sánchez, controlando el liderazgo tecnológico".

"Pienso que también es la manera de controlar el mayor anunciante en medios de comunicación, además a una velocidad inusual, que yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del presidente y del fiscal general del Estado, que se han borrado de plano, como todo el mundo sabe, después de que la Justicia está investigándolos".

"Y yo también dudo de que no sea un nombramiento político. No sé qué se diría si una persona nombrada al frente de Telefónica dijera del presidente del Gobierno de la Generalidad o del Gobierno vasco cosas como le hemos oído decir de la Comunidad de Madrid.", ha sentenciado la líder del PP madrileño.