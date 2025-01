Del asalto a la autonomía fiscal al colapso de la sanidad: el decálogo de Sánchez contra Madrid

La tensión política entre Moncloa y Sol continúa creciendo a pasos agigantados. Cada acción de un lado es tomada como una afrenta en el contrario. Ayer, en su intervención en el desayuno de Fórum Europa, Isabel Díaz Ayuso dejó clara su postura acerca sobre las últimas acciones del Ejecutivo central, así como de las palabras de Donald Trump en su toma de posesión.

"Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego, las administraciones, no somos parte de los brics ni queremos serlo, situación en la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento", continuaba Díaz Ayuso.

Como no podía ser de otra forma, Ayuso comentó la salida de José María Álvarez-Pallete de Telefónica en detrimento de Marc Murtra, en el enésimo movimiento de Sánchez para controlar todos los poderes y fuerzas económicas del Estado.

La presidenta ha reconocido "la labor de Pallete", mientras que ha denunciado "una operación brutal contra el poder simultáneo de Indra y Telefónica". Esta operación tiene como fin, a juicio de Díaz Ayuso, "dejar en manos del PSC, de Sánchez, controlando el liderazgo tecnológico".

"Pienso que también es la manera de controlar el mayor anunciante en medios de comunicación, además a una velocidad inusual, que yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del presidente y del fiscal general del Estado, que se han borrado de plano, como todo el mundo sabe, después de que la Justicia está investigándolos".

Para marcar distancias, Ayuso compartió ante la audiencia el decálogo de trabas que Pedro Sánchez ha interpuesto entre Moncloa y Sol. En diez puntos, la presidenta señaló los ámbitos y competencias que el Gobierno de coalición. Aquí tienen los argumentarios que expuso la líder del PP madrileño.

1. Su política universitaria consiste en ir contra las privadas, enfrentarlas absurdamente a las públicas, acosando lo que funciona especialmente en Madrid.

2. Su política energética, en ir contra la energía nuclear, y cerrar arbitrariamente las centrales que España necesita, y de paso, acabar con los centros de datos en Madrid.

3. Su política de empleo, en ir contra las pymes, contra los autónomos y la inversión, y en acabar con cualquier marco de seguridad jurídica ni fiscal, especialmente con la autonomía fiscal de Madrid.



4. Su política de transportes, en acabar con los trenes, y paralizar Madrid; que se caigan las rutas aéreas; ceder los puertos y aeropuertos, poniendo en peligro la soberanía nacional.

5. Su política turística, en imponer registros draconianos a los turistas, o ir contra la Estación de Navacerrada, porque el ir contra Madrid no puede faltar. Su protección de la infancia y la juventud, en abandonarla ante sus problemas reales mientras se va buscando la legalización de la marihuana, un destrozo en tantos países.

6. Su política de vivienda, en favorecer la ocupación, prohibir las golden visas e intervenir los precios, y así hacer más daño a grandes capitales como Madrid.



7. Su política investigadora, podemos verla en el CNIO, el incumplimiento de convocatorias y promesas, y el ir contra los centros de investigación de Madrid, o contra los de Israel, por motivos políticos.

8. Su política cultural, en ir contra los toros, o contra los artistas independientes, sobre todo si simpatizan con el proyecto del Gobierno en la Comunidad de Madrid, o en descentralizar los museos nacionales, por ir contra Madrid.



9. Su política sanitaria, en ir contra la carrera de los médicos, abandonar a MUFACE para colapsar la sanidad pública y a los enfermos de ELA, y que su ministra hable mal de la mejor Sanidad de España, la de Madrid, mientras no soluciona la falta de médicos en todas partes.

10. Su política de fronteras, en permitir la humillación de Ceuta y Melilla, la inmigración ilegal, los aterrizajes fantasma, los abusos en Gibraltar, y echar a la policía nacional y a la guardia civil del control de aduanas, mientras Barajas se ha convertido en el principal foco de entrada de inmigración ilegal a España.