El novio de Ayuso solicita de nuevo la suspensión su declaración

El empresario Alberto González Amador ha solicitado otra vez la suspensión de su declaración como investigado por fraude fiscal y falsedad documental, prevista el 7 de febrero, por un viaje profesional programado ese día a Estados Unidos.



La defensa del empresario ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que carga duramente contra el fiscal que le investiga por su "cambio absoluto de posición" y sugiere que es debido al avance de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general por revelación de secretos.



Porque, según González Amador, lo único que ha sucedido es que el Supremo imputó al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid por la presunta filtración del correo en el que el empresario reconocía dos delitos fiscales, y -subraya- determinó que Presidencia del Gobierno disponía de esas comunicaciones y buscó que los medios las tuviesen para publicarlas.



Es más, llega a decir que el exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, utilizó políticamente dichas revelaciones en la Asamblea de Madrid antes de que ningún procedimiento existiera e impulsó la personación del PSOE en el caso.



La defensa del empresario critica de este modo que el fiscal apoyase ampliar la investigación en su contra para indagar si pagó una comisión encubierta de medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL por la compra de una empresa que en realidad no tenía valor.



Pese a estar investigado desde hace casi un año, ni González Amador ni los otros cuatro imputados han prestado declaración ante la magistrada, que la semana pasada acordó citarle el próximo 7 de febrero, a petición de las acusaciones populares y de la Fiscalía, que alertó de que los plazos de instrucción corren y en marzo se debe decidir si se prorroga la causa.



El novio de la presidenta madrileña, investigado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021, insiste en su escrito en suspender su interrogatorio hasta que la Audiencia Provincial resuelva su recurso contra la ampliación de la investigación.



Aduce que ya tenía programado un viaje profesional a Estados Unidos del 4 al 8 de febrero y a México del 8 al 12, y que el día de la citación, el 7, el abogado tiene ya un señalamiento ante un juzgado de primera instancia de Madrid.



González Amador habla de indefensión por la ampliación de la investigación en su contra, dice que no se le está tratando como un ciudadano anónimo y advierte de que cualquier interrogatorio que se celebre antes de que la Audiencia Provincial se pronuncie solo puede consistir en acogerse a su derecho a no declarar.