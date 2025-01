Ayuso, en el acto de recuerdo del Holocausto: "No es suficiente con recordar a los muertos si se desprecia a los vivos"

Día solemne en la Asamblea de Madrid. La cámara regional, sede de debates, enganchones y propuestas, hoy ha sido la casa de la concordia, el respeto y el recuerdo. Con motivo del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte del ejército soviético, la Comunidad de Madrid ha rendido un sentido homenaje a la población judía.

El acto, titulado 'Memoria del Holocausto', ha contado con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea, y personalidades de la comunidad judía afincada en España. Tras una firma y algunas intervenciones previas, la líder del PP madrileño ha tomado la palabra.

"Hace 80 años, Auschwitz mostró al mundo de lo que es capaz el ser humano cuando se entrega al mal y el fanatismo. La humanidad conoció uno de los episodios más salvajes de la historia reciente. Fue posible porque no se hizo nada por pararlo a tiempo. El nazismo convirtió las instituciones en una máquina engresada para matar a los disidentes. No se entiende la historia sin la aportación de tantos intelectuales judíos", señaló la presidenta en su discurso.

"El antisemitismo se recrudece cuando se pone en duda el estado de Israel. No es suficiente recordar a los muertos si se desprecia a los vivos. No hay barrio judío porque Madrid entera es de todos. Es la casa de los judíos. Nos llena de esperanza el incipiente acuerdo de paz en Israel, porque es la primera y más importante frontera del mundo libre".

"Lo ocurrido en octubre de 2023 es una herida imborrable en la memoria de todos. Este acto se celebra para que nunca más se repita algo que sucedió hace no mucho y no muy lejos. Rememoramos la verdad y la vida, los dos bienes más preciados que tiene el hombre", finalizó Ayuso.

Ayuso, sobre los ataques del 7 de octubre

"Hoy nos llena de esperanza el incipiente acuerdo de paz en Israel. Si no hay paz en Israel, no la hay en el mundo. Si Israel no está segura, no lo estaremos ninguno porque Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre, es la única democracia de Oriente Próximo".

"Aún quedan muchos rehenes secuestrados, no sabemos en qué condiciones. Nadie puede descansar hasta que todos regresen sanos y salvos junto a sus seres queridos…aunque todos los días está conociéndose de manera cruel el final de muchos de ellos", explicaba Ayuso.

"Lo ocurrido en octubre de 2023 es una herida imborrable en la conciencia de todas las personas decentes de este mundo. Como no faltan los inhumanos dispuestos a mentir sobre lo ocurrido, siempre es una buena ocasión, por tanto, también recordar aquel día terrible donde más de 1.200 mujeres niños y bebés fueron torturados, mutilados y violados salvajemente".