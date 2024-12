La burbuja de las concesiones petroleras de Marruecos frente a Canarias

Cada vez que Marruecos estornuda hablando de petróleo en el mar, en Canarias sus autoridades se contagian de gripe institucional. Es por el control de las aguas canarias dado que formalmente Marruecos y España no han delimitado este espacio y se opera desde la, teórica, buena fe entre las partes. La compañía petrolífera británica Europe Oil & Gas ha anunciado en diciembre de 2024 a sus socios públicos marroquíes el descubrimiento de un yacimiento situado a aproximadamente 100 kilómetros de la frontera marítima con España y a unos 200 kilómetros de la isla de La Graciosa, en Canarias, en la cuadrícula marítima de nombre Inzegane, que abarca una superficie de 11.228 kilómetros cuadrados y se encuentra a una profundidad de entre 600 y 2.000 metros, fue otorgada en 2019. La petrolera no ha comunicado este hecho relevante a la Bolsa de Londres, donde cotiza, y tampoco en su web institucional.



Europe Oil es un operador de esta licencia y posee una participación del 75%, mientras que ONHYM, el Estado marroquí, posee el 25% restante. La empresa de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas centrada está centrada en África occidental, el Reino Unido e Irlanda a 30 de julio de 2024 tuvo una reducción de ingresos del 46% hasta el punto de obtener unos beneficios de algo superiores a 360.000 euros y una pérdida antes de impuestos de 6,8 millones de libras después de una pérdida por deterioro de exploración no monetaria de cinco millones.



Las prospecciones en Marruecos no terminan de cuajar para las empresas que hasta ahora han realizado estudios. Energean expandió en 2024 su presencia en la región mediterránea en abril de 2024 con la entrada a un nuevo país, gracias a los acuerdos de asociación con Chariot para asumir el rol de operador en dos licencias offshore de Marruecos, incluida la licencia offshore de Lixus (Lixus), donde se encuentra el proyecto de desarrollo de gas Anchois y un buque de perforación Stena Forth de Stena Drilling. Después de que la plataforma comenzase a perforar el pozo de evaluación Anchois-3 en agosto de 2024, la interpretación preliminar indicó la presencia de yacimientos de gas, que era un objetivo de evaluación del pozo. Sin embargo, el yacimiento estaba humedecido por agua.



La israelí NewMed Energy, antes Delek Drilling, que hizo un acuerdo de fusión con Capricorn Energy, con sede en el Reino Unido, anteriormente conocida como Cairn Energy, en 2021 firmó acuerdos con Adarco Energy Limited y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos para actividades de exploración y producción de gas natural y petróleo en una licencia ubicada frente a la costa del Sáhara frente a Canarias. Según el acuerdo firmado el 6 de diciembre de 2022, NewMed Energy y Adarco tendrán cada una una participación del 37,5% en la licencia de Boujdour Atlantique , que tiene una vigencia de ocho años. Por su parte, ONHYM tendrá la participación restante del 25% en esta licencia, que no ha caducado.



La concesión de Boujdour Atlantique, situada en alta mar al sur de la zona económica exclusiva marroquí, abarca una superficie de aproximadamente 33.812 kilómetros cuadrados. Este acuerdo otorga el derecho a realizar prospecciones de petróleo y gas natural en la zona del bloque por un período total de ocho años, mientras que el plazo inicial es de 2,5 años. La licencia puede ser prorrogada en caso de que se encuentren hidrocarburos y se requiera un examen de viabilidad económica. La primera prórroga, sujeta a la decisión de la empresa y sujeta al compromiso con el plan de trabajo del segundo período, era por dos años. Además, una segunda prórroga, sujeta a la decisión de la empresa y al compromiso con el plan de trabajo del tercer período, es por 3,5 años.



En 2021 también Marruecos renovó la licencia a Qatar Petroleum para explorar en busca de petróleo en sus aguas del sur, siempre frente a Canarias, lo que generó preocupación entre en el archipiélago y hasta posicionamientos oficiales de las autoridades canarias. Los intereses de la empresa qatarí en Marruecos se remontan a 2019, cuando la italiana Eni, propietaria del 75% de los derechos de exploración en la región, vendió el 30% de su participación a Qatar Petroleum, convirtiéndose ambos en socios. "Este acuerdo representa otro hito importante en nuestra hoja de ruta de asociación con Eni y fortalece aún más nuestra distinguida relación a largo plazo con el Reino de Marruecos", dijo entonces el CEO de Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi. No se ha sabido nada desde entonces.



Antes, en 2015, con una licencia de 2006, la compañía petrolífera estadounidense Kosmos Energy decidió abandonar las prospecciones en un pozo situado en la zona de alta mar cercano al Cabo de Bujador, en el Sáhara Occidental, después de que los resultados de la exploración realizada hayan sido considerados "no comercialmente viable". En concreto, la compañía encontró hidrocarburos en el pozo de exploración 'CB-1', ubicado en el área de licencia conocida como Cabo Bojador en alta mar, aunque el descubrimiento "no es comercialmente viable y el pozo será taponado y abandonado". Ubicado en alta mar, a unos 170 kilómetros de la costa en aguas con 2.135 metros de profundidad, el pozo CB-1 se perforó de acuerdo al plan proyectado a una profundidad total de 5.700 metros, con un coste neto para Kosmos de aproximadamente unos 76 millones de euros de 2015.