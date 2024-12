El Gobierno canario niega una burbuja de pisos turísticos pese a que la oferta roza los 60.000

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha rechazado que el aumento de la recaudación acumulada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) tenga relación con el cambio de norma que regula el alquiler vacacional en las islas, en fase de desarrollo en el Parlamento de Canarias. "Los números tienen varias lecturas, una cosa es el porcentaje y otro el total y cuando los impuestos son tan concretos, como ITP, cualquier alteración puede ser significativa, sobre todo si son de tan amplio espectro" dijo a Vozpópuli. Los datos oficiales señalan que hay 48.000 viviendas vacacionales en fase de comercialización y 10.000 se han sumado a la oferta.



La recaudación en Canarias acumulada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) hasta septiembre de 2024 asciende a 253,7 millones, situándose un 5,52% y un 40,24% por encima de la registrada en el mismo período de los ejercicios 2023 y 2021, respectivamente, y un 6,39 por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2022. El peso de las operaciones en el ITP reside en la venta de inmuebles urbanos para uso como vivienda, cuya tasa de variación interanual es positiva. Sin embargo, "no podemos afirmar que la causa sea por un crecimiento en el número de operaciones, si bien se observa un crecimiento en el precio de la vivienda, que se sitúa en este mes de septiembre en un 7,8% respecto al de septiembre del ejercicio 2024", señala los informes de noviembre de 2024 de los técnicos de la Agencia Tributaria Canaria.



Asián dijo en declaraciones a Vozpópuli que "en esta vida todo es posible" pero en este particular no lo creo porque el cambio de ley no se ha producido, nosotros sí gravamos ya en el IGIC los rendimientos del alquiler vacacional, en el resto de España sí se hace a esa actividad, y yo no creo que haya influido el simple anuncio de un cambio, creo que la población está a la espera conocer ese cambio y adoptar sus decisiones".



La recaudación acumulada hasta septiembre de 2023 también disminuyó un 11,29% con respecto a la del mismo periodo de 2022. La recaudación del mes de septiembre de 2024 asciende a 24,8 millones, situándose un 15,78%, 15,97% y 26,83% por encima de la recaudación de septiembre de los ejercicios 2023, 2022 y 2021, respectivamente. La recaudación del mes de septiembre de 2023 registró igualmente un aumento del 0,17% respecto a la recaudación de septiembre de 2022.



La recaudación acumulada del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) hasta el mes de septiembre de 2024 asciende a 64 millones, lo que supone incrementos del 11,60%, 10,31% y 36,22% con 6 respecto al mismo período de los años 2023, 2022 y 2021, respectivamente. La recaudación acumulada hasta septiembre de 2023, sin embargo, cayó un 1,16% con respecto a la registrada en el mismo período de 2022. La recaudación del mes de septiembre de 2024, que asciende a 6,5 millones, ha experimentado un aumento del 3,12%, 34,70% y 12,04% con respecto a septiembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente.



La recaudación de septiembre de 2023 también aumentó un 30,63% respecto a septiembre de 2022. El mayor volumen de las operaciones sujetas en AJD reside, en primer lugar, en los documentos notariales para préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras y, en segundo lugar, en los documentos notariales para entregas sujetas a IGIC. La tasa de variación interanual de ambos tipos de operaciones continúa siendo positiva en este mes de septiembre.



La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Teodora Borrego Reyes, sostiene que el anteproyecto de Ley acabará con el 90% del sector, que genera anualmente 1.700 millones de euros en el archipiélago y además no resolverá el problema de la vivienda en las islas. El alquiler vacacional supone el 4% del total de las viviendas de Canarias, donde hay 210.000 vacías por la nueva Ley de Vivienda, que ha calificado de “nefasta” por haber “arrebatado la seguridad jurídica al propietario”.



De los 1.900 asociados que cuenta la Ascav menos del 10 % están dispuestos a destinar sus propiedades al alquiler residencial, que además son villas y bungalows que no responden a las necesidades de los demandantes de vivienda. Borrego ha afirmado también que la futura ley que elabora el Gobierno canario solo “recoge restricciones y prohibiciones” al alquiler vacacional, un sector que “destruirá” y que perjudicará a familias y pymes canarias que declaran sus impuestos y generan actividad económica y empleo. La nueva ley “traerá más pobreza y precariedad”, pero el alquiler vacacional seguirá operando “en manos de inversores extranjeros bajo la opacidad”, ha recalcado la presidenta de la Ascav, para quien esta norma debió de debatirse desde sus inicios. “Nadie está de acuerdo con ella, solo el lobby hotelero de Santa Cruz de Tenerife”, ha afirmado Borrego. Borrego ha indicado que el 89% de la vivienda vacacional en las islas está en manos de pequeños inversores y propietarios.