Temporada alta de cayucos entre Canarias y Senegal con la sombra de suspensión de pagos

La llegada de embarcaciones con inmigrantes de forma irregular a las Islas Canarias para entrar en la UE ha marcado en 2024 cifras récord. Por quinto año consecutivo, las islas son la principal vía de entrada de inmigrantes irregulares y 43.737 personas rescatadas hasta el 15 de diciembre, 3.827 más que las registradas en todo 2023 (39.910). La cifra de fallecidos en 2024 según la ONU debe estar cerca de 500 personas hasta el 30 de septiembre pasado. La gente de Senegal prefiere arriesgarse a morir en la ruta atlántica antes que conformarse con la pobreza.



Las previsiones económicas de Senegal no ayudan a creer que pueda aminorarse la llegada de irregulares a las islas. Senegal esperaba un déficit presupuestario de alrededor del 7% del producto interno bruto en 2025 por debajo del 10% pero auditoría ha provocado el congelamiento del programa del país de 1.900 millones de dólares con el FMI. El paquete del Fondo Monetario Internacional acordado en 2023 ha estado en suspenso desde que la auditoría descubrió cifras de deuda y déficit mayores que las que había informado la administración anterior, lo que hizo que los rendimientos de los bonos en dólares de la nación de África occidental se dispararon y provocarán rebajas en las calificaciones crediticias.



La primera medida tras saberse que hay riesgo de incumplimiento en las cuentas públicas ha sido el anuncio de reestructuración de las empresas públicas para garantizar la continuidad del servicio público'', dijo el ministro portavoz del gobierno senegalés, Amadou Moustapha Njekk Sarré. Para ello se ha creado un gabinete interministerial este mes de diciembre. La idea es dar una imagen de dureza para que los bonos que tiene Senegal en el mercado internacional a 2048 no pierdan el retorno emitido. En 2024 hubo una emisión de 500 millones de euros de eurobonos.



Para Wendyam Lankoande, de la consultora de África Practice, los nuevos datos "son preocupantes" y Dakar debe aplicar reformas de recorte del gasto público. "El anuncio suena como un evento negativo para el crédito", afirma Evghenia Sleptsova, economista senior de mercados emergentes en la consultora Oxford Economics. El Fondo Monetario Internacional, que tiene un programa de rescate de 1.900 millones de dólares con Senegal, dijo que el gobierno había compartido los resultados iniciales de la auditoría y que estaba trabajando con ellos para determinar los próximos pasos apropiados.



La auditoría mostró un déficit de más del 10% a finales de 2023, en contraste con el 5% aproximadamente reportado por el gobierno anterior, señala el ministro de Economía, Abdourahmane Sarr. Mientras tanto, la deuda pública promedió 76,3% del PIB, según la auditoría, en comparación con el 65,9% informado anteriormente, debido a déficits públicos mayores que los publicados. Sarr dijo que las cifras preocupantes y el temor a infringir las normas del FMI ya impidieron que el gobierno solicitara dinero al FMI que podría haberse desembolsado en julio.



Abdoulaye Ndiaye, profesor de macroeconomía y finanzas públicas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, señala que la auditoría, sin precedentes en Senegal, subrayó la necesidad de tomar "decisiones valientes". "Los resultados son preocupantes y es necesaria una investigación legal exhaustiva", dijo. El FMI pronostica un mayor crecimiento para 2024 y advierte de un mayor déficit fiscal debido al lento crecimiento de los ingresos.



Para poder comprender las diferencias latitudes financieras, hay que recordar que Senegal tiene una población de 12,5 millones y Andalucía 8,6 millones. El presupuesto de la Junta de Andalucía es de 48.875 millones de euros y, las cifras de Senegal, son inferiores que cualquier diputación andaluza: Las cuentas especiales del Tesoro en 2024 registraron un movimiento de 336,68 millones de euros, mientras que las cuentas de asignación especial alcanzaron los 296,40 millones. Estos fondos, junto con el Fondo Intergeneracional (10,94 millones), el Fondo de Estabilización (23,10 millones) y el Fondo Nacional de Jubilaciones (256,12 millones), conforman un conjunto de recursos financieros destinados a diversos fines públicos. A pesar de estos ingresos, se prevé un déficit presupuestario para 2024 de 1.277,10 millones de euros, equivalente al 3,9% del PIB, lo que representa una mejora respecto al déficit de 1.589,01 millones de euros estimado para 2023 según el Banco Central de los Estados de África Central (BEAC).



El recientemente elegido presidente Bassirou Diomaye Faye, quien ordenó la auditoría, culpó al gobierno anterior por publicar cifras falsas, pero subrayó la difícil tarea que tiene por delante la nación de África occidental que ya enfrenta un crecimiento económico más lento. Pero, señaló, los votantes están "buscando soluciones rápidas al desempleo, al aumento del costo de vida y al alcance limitado de los servicios públicos en las zonas rurales remotas del interior". Las negociaciones con el FMI para reiniciar los desembolsos podrían durar hasta mediados de 2025 .



La auditoría, ordenada por el recién elegido presidente Bassirou Diomaye Faye, mostró que el déficit a fines de 2023 se situó en más del 10%, en comparación con el 5% informado por el gobierno anterior. Cualquier nuevo programa del FMI o la reanudación del existente no será posible antes de junio de 2025. Buscará desarrollar la financiación interna y apuntalar a un mercado potencial de bonos de la diáspora interna de 2.410 mil millones de dólares, según el presupuesto propuesto. El gobierno, los donantes y los inversores esperan el informe final de auditoría del Tribunal de Cuentas señala que "la integración de los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas públicas conducirá a una revisión al alza de la deuda pendiente y del servicio de la deuda, en particular en 2024 y 2025", indicó el gobierno.



En la propuesta presupuestaria se afirma que, dado su nivel actual de deuda, planea negociar condiciones de reembolso con los inversores para distribuir los pagos y hacer que la gestión de la deuda sea más sostenible. "Este ejercicio de gestión activa de la deuda también afectará a las emisiones en el mercado internacional para facilitar el servicio de la deuda, en particular para 2026 y 2027, con el fin de preservar los márgenes de sostenibilidad de la deuda y liberar espacio presupuestario", indicó.