Junts aprieta a Montero por el cupo catalán y solicita su comparecencia en el Senado

Los senadores de Junts han solicitado en un comunicado la "comparecencia urgente" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de Hacienda del Senado.

Así lo han pedido el Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural, Eduard Pujol i Bonell, como representante de los senadores de Junts y el senador de Junts per Catalunya, Bagué i Roura este sábado 17 de enero, con el objetivo de que Montero explique las "implicaciones de la disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF" y la sentencia nº 255/2023 del Tribunal Supremo, relativa a las pensiones públicas de la Seguridad Social por jubilación o invalidez.

Asimismo, requieren conocer el "número de pensionistas mutualistas" afectados en Cataluña y las medidas que han adoptado desde el Ministerio para "garantizar la transparencia, salvaguardar los derechos de los constituyentes y asegurar el cobro ágil de las devoluciones reconocidas".

Presión al Gobierno

Esta es una nueva medida de presión de Junts contra el Gobierno, después de exigirle el pasado jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se sometiera a una moción de confianza. Asimismo, desde el partido catalán también anunciaron que no apoyarían la reducción de jornada laboral propuesta por el Ministerio de Trabajo si no se llevaba a cabo está moción de confianza.

Ayer declaraba también Puigdemont desde Waterloo que suspendía las negociaciones con el PSOE, pero que no rompía del todo con el partido. Asimismo, Junts no es el único partido enfocado en presionar al PSOE, Sumar amenazaba esta semana al PSOE con apoyar la moción de confianza de Junts si no apoyaba la reforma de la jornada laboral.

Asimismo, María Jesús Montero ha sido nombrada la nueva líder del PSOE en Andalucía y a su vez tendrá que ser la encargada de negociar, como ministra de Hacienda, con el Gobierno catalán y los partidos independentistas el traspaso de competencias en materia de recaudación de impuestos.