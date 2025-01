¿Habría venido Delcy a Madrid de haber muerto Guaidó en el tiroteo de enero de 2020?

Tiroteo al líder de la oposición en la antesala de una ceremonia de investidura que usurpa el chavismo. Los acontecimientos en la toma de posesión del presidente de Venezuela este enero de 2025 recuerdan a los acaecidos en enero de 2020, cinco días antes del Delcygate, y que pudieron ser determinantes para que el polémico viaje a España de la vicepresidenta venezolana sancionada se produjera. Un vuelo que partió poco después que el propio Juan Guaidó, al que no habían alcanzado las balas, emprendiera una gira por Europa en la que Pedro Sánchez fue el único líder que no le recibió.

El 15 de enero de 2020, Guaidó, presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, fue tiroteado junto con sus acompañantes en su camino a la Asamblea Nacional, donde se les venía vetando la entrada con un fuerte despliegue policial después de que Luis Parra, un diputado opositor acusado de corrupción y expulsado de su partido, fuera proclamado el 5 de enero de 2020 presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el apoyo de los diputados chavistas.

Intento de Magnicidio contra el Presidente (E) @jguaido hoy en Caracas ejecutado por las hordas paramilitares que responden al régimen usurpador.

Guaidó aspiraba entonces a ser reelegido presidente de la Asamblea y calificó lo ocurrido de "golpe parlamentario". Nicolás Maduro apareció en la televisión estatal poco después dando por válida la tumultuosa elección de Parra y, pese a las imágenes que mostraban a Guaidó forcejeando con los guardias que le impedían acceder al hemiciclo, afirmó: "Si Guaidó no entró fue porque no tenía los votos".

Este jueves María Corina Machado ha sido tiroteada y secuestrada en medio de medidas de excepción, violencia y acoso a la oposición y contra el presidente legítimo, Edmundo González Urrutia. "Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron", ha escrito en X Machado. El Gobierno español censuró el atentando después de que lo hiciera el Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni y, a diferencia de éste, no ha reconocido a González Urrutia, al que ha dado asilo después de que Delcy y Jorge Rodríguez le chantajearan en la residencia del embajador español en Caracas, en presencia de éste.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025

A todo esto se ha sumado el favor de Pedro Sánchez a Nicolás Maduro con el nombramiento del nuevo embajador en Caracas, que supone un reconocimiento tácito del régimen. Favor que ha devuelto el chavismo con una entrega de credenciales por Nochebuena. El Ejecutivo español se ha evitado así que la ceremonia fuera posterior a la toma de posesión ilegítima de Maduro este viernes 10 de enero y vincularse a lo que pueda seguir sucediendo a opositores y a González Urrutia.

La reconstrucción de este periódico muestra que el Delcygate se empezó a cocinar en diciembre de 2019 orquestado por Víctor de Aldama en colaboración con la propia Delcy Rodríguez, las gestiones de Koldo García, José Luis Ábalos, Interior y Defensa -en funciones de Exteriores-, y el aval de Sánchez.

Pero uno de sus objetivos era boicotear la gira europea de Guaidó. En la mañana del domingo 19 de enero de 2020, Juan Guaidó entró en Colombia rumbo a Bogotá. Además de con Iván Duque, el lunes 20 de enero tenía previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Y de ahí viajaría a Europa, en una gira en la que esperaba que le recibieran los principales líderes, y que finalizaría en Madrid. Guaidó redoblaba así el desafío a Nicolás Maduro, que maniobraba para restarle poder en la Asamblea Nacional.

Ese domingo poco después despegaba Delcy Rodríguez con su comitiva rumbo a Barajas.

Sin embargo, si la suerte de Guaidó en el atentado del 15 de enero hubiera sido otra, el viaje de la vicepresidenta podría no haberse producido. Cabe recordar que Sánchez autorizó el viaje el 16 de enero y que el 17 de enero Delcy le dio el plácet final a Aldama y le dijo que le parecía bien el plan de la visita.

Madrid, diciembre de 2019

Hay rastro de la cocina del Delcygate desde principios de diciembre de 2019. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) se celebró en Madrid entre el 2 y 13 de diciembre de 2019. Presidía la delegación de Venezuela Jorge Rodríguez, y Ábalos tuvo una presencia destacada. Todo indica que fue el momento en que el hermano de Delcy negoció con Ábalos los pormenores del viaje.

Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y entonces vicepresidente de Comunicación, ofreció una rueda de prensa en la Embajada de Venezuela en Madrid el 3 de diciembre de 2020 con un tono más comedido y amable de lo habitual. Una conferencia larga donde no dudó en atacar a Juan Guaidó y su posicionamiento político.

En plena cumbre del clima, el 8 de diciembre de 2019, se celebró la fiesta sorpresa por el 60 cumpleaños de Ábalos en el restaurante Welow de Aldama, organizada por éste y por Koldo García, a quien había que confirmar la asistencia, a la que acudieron Pedro Sánchez y Begoña Gómez, según desveló The Objective y Ábalos no ha negado en el Senado y en Onda Cero. María Jesús Montero ha confirmado en la Cámara Alta que también estuvo.

Sólo treinta horas más tarde, en la madrugada del 10 de diciembre, entre las 01:59 y las 2:27 horas, Aldama creó un documento que la UCO ha encontrado en su ordenador que envió a Koldo García dos minutos más tarde. Se trata de "una invitación que realizaría Ábalos en calidad de secretario de Organización del PSOE a Delcy como vicepresidenta de Venezuela".

El 27 de diciembre de 2020, el día en el que Delcy y Aldama cerraron el contrato para la compraventa de 104 lingotes de oro por valor de 68 millones de dólares, ellos mismos gestionaron una llamada de José Luis Ábalos a Nicolás Maduro.

Vozpópuli ha desvelado cómo llegó un aviso del vuelo de Delcy desde la Embajada de España en Caracas, que sólo fue tenido en cuenta horas antes del aterrizaje al filo de la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando una recién llegada Arancha González Laya -llevaba seis días de ministra- supo del viaje. Y es que Sánchez asegura ahora que no sabían que la vicepresidenta de Venezuela estaba sancionada pero esta situación, que se produjo en su mandato, era bien conocida. Pues bien, este periódico ha revelado que a pesar de estar en la lista de sanciones, Delcy no aparecía en el sistema informático en Barajas y así podía no saltar alerta al funcionario de turno, y cómo la alarma de la recién enterada González Laya pudo llevar al Gobierno a no permitir finalmente que la vicepresidenta de Venezuela saliera de Barajas.

La gira torpedeada

"Pocas horas después de que Delcy Rodríguez abandonara España, cuando Juan Guaidó se encontraba todavía en Colombia, empezaron las presiones en varios de los países que iba a visitar el presidente encargado, especialmente Francia y Alemania, para que Emmanuel Macron y Angela Merkel no lo recibieran", según ha informado ABC. Presiones en las que colaboró el Gobierno de Pedro Sánchez.

El martes 21 de enero de 2020, el Gobierno español, recién formado en coalición con Podemos y con Pablo Iglesias de vicepresidente segundo, anunció que Pedro Sánchez no recibiría a Guaidó sino que lo haría González Laya, lo que sucedió en un pasillo en Casa de América, no en el Ministerio.

Sánchez pasó así en algo menos de un año, gestiones de Aldama y la trama Koldo mediante, de defender al opositor a Maduro a ser el único líder europeo que no le recibió en su gira. La importancia estratégica de España en las relaciones de la UE con Venezuela daba más peso si cabe a este proceder y así lo entendió el Gobierno chavista, que centró en España sus esfuerzos para torpedear la gira de Guaidó. Con escaso éxito más allá de Madrid.

Boris Jonhson recibió a Guaidó en Downing Street el martes 21. El jueves 23 de enero el presidente encargado de Venezuela se reunió con Merkel en Davos y el viernes 24, con Macron en el Elíseo.

El sábado 25 de enero Juan Guaidó aterrizó en Madrid a las 11.30 horas. Sólo una hora más tarde, tuvo un encuentro con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en Casa de América. Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López, su amigo desde la universidad, le acompañaba. Después, charló con la ministra de Exteriores.

Poco antes de las 20 horas había recibido de Isabel Díaz Ayuso la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos en Sol. Afuera, una multitud. A las 22.30 se encontró con su padre, Wilmer, que vive en Canarias y al que no veía desde hacía cinco años. A las 3.30 horas del 26 de enero se despidieron y Juan Guaidó se fue a Barajas. En Madrid seguía parte de la comitiva de Delcy, entre ellos, el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, que se fue el 28 de enero.