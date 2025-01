Anomalía diplomática en Caracas: el favor a Sánchez, el adelanto de credenciales y Zapatero en la sombra

Favor por favor. Una entrega de credenciales por Nochebuena del nuevo embajador de España en Venezuela es la fecha de perfil bajo que pactaron el régimen chavista y el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que fuentes diplomáticas consideran un favor a Sánchez de Nicolás Maduro. El Ejecutivo español evita así que la ceremonia fuera posterior a la toma de posesión ilegítima de Maduro este viernes 10 de enero y vincularse a lo que pueda seguir sucediendo a opositores y al propio Edmundo González Urrutia. Cabe recordar que sólo en las últimas horas y que haya trascendido han sido detenidos el excandidato opositor a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por el partido Centrados, Enrique Márquez; el periodista y activista, con nacionalidad española, Carlos Correa; el yerno de González, Rafael Tudares, y 125 "mercenarios", según el régimen, extranjeros

En este acomodo ha intermediado José Luis Rodríguez Zapatero, según las fuentes consultadas, que apuntan que se produce tras el favor de Sánchez a Maduro y desafío a la oposición que supone el nombramiento adelantado del nuevo embajador, Álvaro Albacete, anunciado el 3 de diciembre, que supone un reconocimiento al régimen y a Maduro.

Así lo ven también en la oposición, entre la que el perfil de Albacete y el momento elegido han levantado las alarmas. "Nombra a un embajador con un gobierno ilegítimo un mes antes de la investidura y no reconoce al presidente legítimo".

La justificación de la jubilación del embajador Ramón Santos no se sostiene para la oposición, que recuerda que había tiempo de sobra para el relevo, dado que Santos cumple 70 años el 3 de junio. Un Santos quemado por su foto con Delcy y Jorge Rodríguez chantajeando a González Urrutia en la residencia del embajador español el pasado 7 de septiembre.

Pero ha sido justo en la antesala de la investidura cuando se ha anunciado un cambio, que se ha hecho efectivo justo antes de la toma de posesión a pesar de las fechas navideñas.

"Se ha adelantado el proceso y eso manda un mensaje político muy claro", apuntan estas fuentes, que ponen el foco en el perfil de Albacete, con una carrera diplomática corta y que ostentaba un cargo político como jefe de Gabinete de Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar. "Y quién es Sumar, no es cualquier partido. No se caracteriza por defender los derechos de los venezolanos y no reconoce la victoria de Edmundo González", subrayan.

Les parece "llamativo" que se nombre a este jefe de Gabinete embajador, lo que consideran un reconocimiento de Maduro, cuando el propio Gobierno de Sánchez había dicho que sin actas no reconocería a Maduro. "Es un reconocimiento de facto, tácito, por parte del Gobierno que se presenta ante la UE como el que mejor conoce Venezuela", destacan.

Cabe recordar que este Gobierno llegó a tener a un encargado de negocios, el diplomático Juan Fernández Trigo, haciendo labores de embajador entre el 4 de noviembre de 2020 y el 21 de julio de 2021.

Desde la oposición consideran que el perfil del embajador en Venezuela, un puesto complejo, debe ser el de funcionarios con una carrera sólida y experiencia.

España no envía representante

El nombramiento saltó además justo cuando González Urrutia había declarado que sería investido en Caracas el 10 de enero, había pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que le reconozca en TVV Network y manifestado su convencimiento de que el Gobierno de Pedro Sánchez le reconocería en una entrevista con El Debate

Desde la oposición subrayan el malestar con estos gestos justo cuando el Ejecutivo de Sánchez ha anunciado este miércoles que no enviarán a ningún representante a la toma de posesión como presidente de Nicolás Maduro, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Destacan que el Ejecutivo no ha reconocido la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya hecho públicas las actas de voto y que las dadas a conocer por la oposición apuntan a una contundente victoria de González.

Perfil cuestionado

Fuentes diplomáticas trasladan que Albacete ingresó muy mayor en la carrera, con 43 años, en la misma promoción que Urtasun, y sólo lleva 14, cuando se suele llegar a embajador con 20 años de servicio. Éste es su primer destino en una embajada. Se le considera un fichaje de Miguel Ángel Moratinos y próximo a Zapatero. Recaló en Viena como secretario-general adjunto del Centro de Diálogo Internacional, representando a España (2014-2021), ha sido asesor diplomático en el Gabinete del presidente del Gobierno (2021-2022), y entre 2022 y 2023 fue secretario-general adjunto de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Estas fuentes resaltan que su nombramiento se produzca cuando vuelve Donald Trump a la Casa Blanca. Impredecible, al principio de su primer mandato fue duro con el Gobierno venezolano, aunque luego aflojó. Recuerdan que ahora tiene más peso el secretario de Estado Marcos Rubio, republicano ortodoxo y con un criterio muy claro sobre Venezuela, a la que denomina "narcodictadura", marcado por su ascendencia cubana.

González Urrutia acaba de ser recibido por Joe Biden en su gira americana previa a la toma de posesión.

Los vaivenes del Gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela empezaron con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019, el primer líder europeo que lo hizo. Hasta llegar al Delcygate el 20 de enero de 2020, deriva en la que ha jugado un papel Víctor de Aldama, según muestran los informes de la UCO.