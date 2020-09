La grabación que muestra que Villarejo trató de llegar a Rajoy para favorecer a un amigo

El comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de un plan policial mafioso, que según la Fiscalía anticorrupción "infectó a la Policía durante décadas", trató de llegar en 2017 hasta el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que este nombrara director adjunto operativo (DAO) al comisario José Luis Olivera, quien según sus planes le iba a favorecer en un negocio presuntamente ilegal en Andorra.

Así consta en una grabación del propio Villarejo de 17 de enero de 2017, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que el mando policial, su socio Adrián de la Joya, y el empresario Alberto Pedraza preparan una reunión en la que participan, entre otros, el propio Olivera y una persona cercana a Rajoy, al que la Fiscalía anticorrupción identifica como el abogado Javier Iglesias.

El ministerio público destaca que en este encuentro, que se produce el 25 de enero de 2017, Olivera demuestra tener "pleno conocimiento de la operación Kitchen" para sustraer a Luis Bárcenas información que, según indica Villarejo, podría perjudicar a Mariano Rajoy.

Dos grabaciones

En concreto, el operativo policial bautizado por Villarejo como Kitchenbuscaba destruir dos pendrives que incluían supuestas grabaciones realizadas por el propio extesorero del PP de sendas entrevistas que este habría mantenido con el exdirigente del PP andaluz Javier Arenas y con el propio Rajoy, respectivamente. Esos dos dispositivos habrían sido escondidos por Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas en el chalé propiedad de este exsenador en los Pirineos, según se desprende de otras grabaciones.

En la conversación de 17 de enero de 2017 Villarejo y sus interlocutores aluden a Rajoy con los apodos de "el barbas", "el gallego" o "el asturiano". Y según ellos, su apoyo sería clave para lograr el ascenso de Olivera, al que pensaban recurrir para perseguir a unos banqueros de Andorra, y obtener un beneficio de alrededor de 50 millones de euros en la operación.

"Hay que hilar muy fino e intentar que le hagan DAO a este. Me consta que Javier [Iglesias], de pasada, lo dijo a la tronca que le lleva con el presi. De momento estamos directo con el ministro [Rafael Catalá], y al ministro se le puede influir, porque se lo he dicho a Javier [Iglesias]; podemos decir que el jefe ha dicho que sea DAO este, y no van a tener cojones a preguntarle [a Rajoy]", indica Pedraza, que finaliza: "El gallego nos da mucha confianza".

"Acceso al asturiano"

Villarejo confirma en ese momento de la conversación a Pedraza y Adrián de la Joya que el abogado Javier Iglesias, al que apoda "el largo", mantiene contacto con Rajoy: "Que el largo tiene acceso al asturiano...lo sé, eso es cierto. Yo a través de la Cospe [María Dolores de Cospedal], cuando se lo presenté, y yo estuve una vez en una reunión, únicamente he estado una vez, pero lo he visto. Lo único es que de alguna manera convenza el asturiano para eso...", dice el excomisario, que concluye: "Hay que moverlo de prisa, porque queda una semana...".

Asimismo, en el audio se puede oír cómo Villarejo informa a Adrián de la Joya de que ese mismo día, el 17 de enero de 2017, tenía prevista una reunión con Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en la que también tenía intención de hablar del nombramiento de Olivera como director adjunto operativo. Anticorrupción ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la declaración como investigados de Cospedal y su marido.

Agenda de Villarejo

La Fiscalía anticorrupción informa en un escrito de Kitchen de que en la agenda de Villarejo, que fue requisada por la Unidad de Asuntos Internos durante el registro de la vivienda del excomisario, se incluyen dos anotaciones manuscritas que aportan más datos sobre este plan para promover el nombramiento de Olivera como máximo responsable uniformado de la Policía.

En la primera confirma la reunión de 17 de enero de 2017 con Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, de la que habla Villarejo en su grabación e indica, de forma literal: "ILH- Vernos 17:30. Propone que utilice a IGLES (Javier Iglesias Redondo) para mandar mensaje a Rajoy sobre Oli [Olivera]". En la segunda anotación, el excomisario explica que el marido de Cospedal le había asegurado que habían propuesto a Olivera como candidato a la DAO de la Policía.

Pese a todas estas gestiones, en otra grabación, esta de 17 de febrero de 2017, tanto Adrián de la Joya como Villarejo demuestran su enfado con Javier Iglesias, con López del Hierro y con Cospedal porque al final Olivera no fue nombrado DAO por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por eso rechazan presentar a Iglesias a Paul Manafort, el exjefe de campaña de Donald Trump, quien meses después fue detenido y condenado en EEUU por fraude fiscal.