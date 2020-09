La investigación de Kitchen revela maniobras de Cospedal en el 'caso del ático' de González

La investigación de la Fiscalía anticorrupción del espionaje a Luis Bárcenas (operación Kitchen) desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto de manifiesto supuestas maniobras de la ex secretaria general del PP y ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

En concreto, anticorrupción da cuenta en un escrito de 4 de septiembre, en el que reclama la imputación de Cospedal, la transcripción de una conversación entre los excomisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, en la que el primero dice que en 2012 ya había amenazado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con revelar información comprometedora que afectaba a Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Y según la transcripción, la propia secretaria general habría llamado a Villarrejo, poco después de esta amenaza: "Me llamó la Cospe, joder, no delates a nadie... Y yo ¿cómo que no? Os busco la ruina a todos, al primero al barbas" [en alusión velada a Mariano Rajoy], indica el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Ático de lujo

En marzo de 2012 el diario El Mundo publicó que la Policía investigaba si el propietario de un ático de lujo en Estepona (Málaga) era Ignacio González. El comisario que había iniciado las pesquisas había sido Villarejo, quien se había reunido en una cafetería de Madrid con el propio González y el también comisario Enrique García Castaño. Grabó la conversación, que apareció publicada en 2015.

El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz llegó a reconocer en 2012 que la destitución del comisario general de Policía Judicial José Enrique Rodríguez Ulla se debió a que permitió la investigación sobre el ático, que en un principio tenía alquilado González.

El ministro especificó que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le "retiró la confianza" a Rodríguez Ulla tras la apertura de esta investigación, y una vez que la Fiscalía anticorrupción había decidido el archivo de la investigación.

Sin consecuencias

Ahora, gracias a la investigación de anticorrupción, se sabe que Villarejo explicó a su compañero García Castaño que no sufrió ninguna consecuencia porque amenazó a sus superiores y a miembros del Gobierno con hacer públicas determinadas informaciones. Se rebeló contra sus superiores, que no le destituyeron.

En concreto, el excomisario explica en la grabación que el entonces secretario de Estado de Interior, Ignacio Cosidó, le reclamó los datos de las pesquisas policiales, desarrolladas por Villarejo. "Y lo mandé a cagar. Le dije a [Eugenio] Pino, trasmítele que le monto un chocho a todos, que se cagan. Y por la tarde me llamó, y aseguró que había habido un error", indica el excomisario, según se puede leer en la transcripción realizada por los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

En la conversación, Villarejo trata de convencer a su interlocutor, Enrique García Castaño, de que utilizara el mismo modus operandi con la información que poseía del espionaje a Luis Bárcenas u operación Kitchen, y que según explica el excomisario, se llevó a cabo para sustraer papeles al extesorero del PP que comprometían de Mariano Rajoy.