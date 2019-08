La conspiración boricua de Villarejo: Paul Manafort, Héctor Hoyos y Ricardo Rosselló

Enero de 2017. Y la grabadora del excomisario José Manuel Villarejo está en pleno funcionamiento. El agente está grabando durante una comida en un restaurante madrileño a su socio Adrián de la Joya, calificado por la Agencia Tributaria española como "el facilitador de negocios de la alta sociedad española". A la comida se une el empresario Enrique Maestre Cavanna, uno de los herederos de una de las principales fortunas de la Región de Murcia: el fallecido Tomás Maestre, el principal dueño de los terrenos de La Manga del Mar Menor.

Sin embargo, en la reunión no se habla de Madrid, de Murcia o de cualquier otra parte de España. Los tres comensales hacen a su manera un análisis de la política de Estados Unidos, apareciendo los nombres propios del recién elegido presidente, Donald Trump; del exjefe de campaña de éste, Paul Manafort; pero también del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló.

Como personajes secundarios están los lobistas Manuel Manny Ortiz y Héctor Hoyos; pero también los responsables de un fondo de inversión chino que planeaban comprar la deuda de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos que en el primer trimestre de 2017 estaba al borde de la bancarrota.

Manafort, bajo la lupa del FBI

Una información de la prestigiosa revista online de Estados Unidos Politicomuestra que en junio de 2017 Manafort, que ya estaba bajo la lupa del FBI por sus negocios con empresarios rusos, también estaba haciendo gestiones para que un fondo de inversión chino invirtiera en la deuda de Puerto Rico. En esa operación, según se desprende de las grabaciones de Villarejo, también participaban el propio excomisario y Adrián de la Joya, que planeaban hacerse con al menos 500.000 dólares de la operación.

Las grabaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo muestran de forma clara a todos los componentes de la trama liderada por este exagente de Policía. Además de Manafort, De la Joya y Villarejo aluden a sus vínculos con el lobistaManny Ortiz y al empresario puertorriqueño Héctor Hoyos.

Ortiz es el fundador de VantageKnight, una "asesoría estratégica y relaciones gubernamentales" que, según destaca en su portal web, se especializa en representar a corporaciones, organizaciones y gobiernos soberanos líderes en una variedad de temas complejos. Ortiz, a quien el clan Villarejo denomina Manny, ha sido reconocido por varias revistas estadounidenses como el "joven lobista con más influencia en Washington".

Ortiz y sus vínculos con PDVSA

Según explica Enrique Maestre Cavanna en la grabación, Ortiz trabajaba en la empresa CITGO, una filial de la empresa venezolana del petróleo (PDVSA) en Estados Unidos. Y por eso era "intimo amigo de la ministra de Asuntos Exteriores, Delcy Rodríguez", relata el empresario murciano, que destaca que esta política era "una de las que más manda en el gabinete".

Por su parte, en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, el exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría reconoció que el clan policial mantuvo una reunión con Ortiz en Madrid. Según dijo en sede judicial, entre febrero y marzo de 2016, Manny contactó con el exembajador para ofrecerle una reunión en Washington para estudiar el caso de extradición de los navieros Pérez-Maura al país centroamericano.

En otra conversación, Adrián de la Joya pone de manifiesto a Enrique Maestre Cavanna que sabía que Ortiz y Manafort habían mantenido una reunión: "Yo le decía el otro día a Manny que era muy positivo que a Paul [Manafort] lo saquen muy pronto y los periodistas no se acuerden de él. Tiene una imagen de alejamiento. Y no tiene la diana de los periodistas", completa el empresario murciano, ante lo que Adrián de la Joya contesta: "Por eso no ha querido aceptar ningún cargo" en la Administración de Donald Trump.

En las grabaciones también aparece el nombre de otro empresario: el puertorriqueño Héctor Hoyos, quien según la mencionada revista Politico habría participado en la oferta china para reestructurar la deuda de Puerto Rico. En las grabaciones de Villarejo el excomisario y Adrián de la Joya le asignan un papel fundamental en la operación. "Ahora es el momento de Héctor [Hoyos]" para llevar a cabo la inversión, que al final no se llevó a cabo.

Rosselló, el exgobernador

Dos años y medio después de la grabación de Villarejo y Adrián de la Joya en el restaurante madrileño, Paul Manafort ya ha sido condenado hasta en dos ocasiones por fraude fiscal por no haber tributado los ingresos que realizó de empresas rusas. El arresto de Villarejo se llevó a cabo en noviembre de 2017, y desde entonces están en prisión preventiva.

Y el ya exgobernador boricua Ricardo Roselló se ha visto obligado a dimitir este verano después de que personalidades públicas como los cantantes Ricky Martin y René Pérez(Residente) encabezaran un movimiento ciudadano que reclamaba al político que abandonara su cargo

El descontento de la población de Puerto Rico se inició tras conocerse el contenido de los mensajes de la red de mensajería por internet Telegram que Ricardo Roselló envió a los miembros de su gabinete de Gobierno que eran sexistas y homófobos contra diferentes personalidades de la isla, uno de ellos el propio Ricky Martin.