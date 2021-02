Los negociadores del Gobierno y el PP se han aislado por completo para intentar llevar a buen puerto su primer gran acuerdo de la legislatura. Los pocos mensajes que llegan desde ambas partes son prudentes pero positivos. Se habla de "diálogo constructivo", pero ni unos ni otros quieren dar el pacto por cerrado. La sensación, no obstante, es que el acuerdo está cerca y que se renovarán tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Radio Televisión Española (RTVE) y el Defensor del Pueblo.

El tiempo apremia. El Congreso de los Diputados elegirá este jueves a seis nuevos miembros del consejo de administración de RTVE. Si Gobierno y PP no anuncian antes un acuerdo para todas las instituciones pendientes de renovar, la votación será una prueba de fuego del estado de salud de las negociaciones.

RTVE, prueba de fuego sin Cs

Todo indica que habrá consenso entre los dos grandes partidos para dar carpetazo a la era de Rosa María Mateo como administradora única. Así lo interpreta Ciudadanos, que se ausentará de la votación en el Parlamento. El partido naranja ha dicho que el Gobierno y el PP han "desoído al comité de expertos para repartirse los puestos como si fueran cromos, al igual que con la elección de los miembros del CGPJ".

"Ciudadanos nunca participará del mercadeo del resto de partidos que pretenden convertir la dirección de los medios de comunicación públicos en un trueque entre partidos políticos", ha dicho la formación que lidera Inés Arrimadas en un comunicado.

El secretario General de la Presidencia, Félix Bolaños, es el negociador principal del Gobierno, mientras que el secretario General de los populares, Teodoro García Egea, ha encabezado la delegación del PP. Las reuniones y los contactos entre las dos partes han sido constantes durante las últimos días. Y se han prolongado hasta altas horas de la madrugada, según ha podido saber este diario.

El diálogo ha seguido activo mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, pasaban el día debatiendo en el Congreso. Casado ha combinado los reproches habituales al Ejecutivo, y en especial a Pablo Iglesias y Podemos, con gestos de distensión. Y ha asegurado que está “dispuesto a mancharse” y alcanzar pactos con el Gobierno. Sánchez le ha respondido desde la tribuna que "si podemos llegar a acuerdos, será bueno incluso para ustedes”.

El entorno de Sánchez confiaba en poder anunciar un acuerdo este miércoles, pero no ha sido posible. El gran escollo es la renovación del Consejo. Es cierto que Podemos no se ha sentado formalmente en las negociaciones, tal y como exigía el PP, pero La Moncloa ha precisado en varias ocasiones que Bolaños negocia en nombre de los dos partidos de la coalición y no solo del PSOE. El PP ha filtrado su veto expreso a jueces como José Ricardo de Prada o Victoria Rosell.

TC y Defensor del Pueblo

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) también es un frente a tener en cuenta en este acuerdo. Tienen que renovarse cuatro de sus doce plazas, el año próximo el Gobierno tendrá potestad para elegir otras dos. De ese modo, podrá alterar el equilibrio de fuerzas, tras años de mayoría conservadora.

Uno de los compromisos del acuerdo es la retirada de la polémica reforma del Poder Judicial planteada por el PSOE y Unidas Podemos. La iniciativa pretendía derogar la mayoría de tres quintos que se exige al Congreso para nombrar a los vocales del Consejo. El Gobierno planteó la proposición como un órdago para forzar al PP a negociar, pero se encontró con la negativa de la oposición y un reproche de la Unión Europea por cuestionar la independencia judicial.

La tercera pata del acuerdo es la elección del nuevo Defensor del Pueblo, que será con casi total seguridad Ángel Gabilondo. Se trata del pacto a priori más sencillo. El actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid se haría cargo de un órgano descabezado desde la salida de Soledad Becerril en 2017.