Bruselas avisa a Pedro Sánchez: la reforma del Poder Judicial "debe cumplir los estándares europeos"

Nuevo toque de atención a Pedro Sánchez a cuenta del Poder Judicial. Y con este va ya el segundo en tres semanas por parte de la Comisión Europea. A preguntas de Vozpópuli, fuentes del gabinete de Justicia han mostrado su preocupación por la propuesta de reforma que presentó este miércoles el Gobierno para modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y avisan: “Es importante que cuando los Estados miembros reformen su sistema judicial, lo hagan llevando a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia y la oposición”.

La Comisión Europea asegura que “va a seguir de cerca la situación” y espera recibir más información sobre esta propuesta que registraron el pasado miércoles el PSOE y Unidas Podemos. Con ella pretenden limitar las capacidades del consejo cuando sus miembros estén en funciones y, en particular, la de aprobar nombramientos.

Desde Bruselas recuerdan que este órgano debe ser renovado, tal y como pidieron en el primer informe que publicaron sobre el Estado de derecho. Pero no quieren que este cambio se lleve a cabo de cualquier forma: “Es importante asegurar que el Consejo Judicial no se perciba como vulnerable a la politización. […] Los Estados miembros deben seguir los estándares europeos para asegurar que la independencia judicial no se ve comprometida”, señalan.

Preocupación

No es habitual que el Ejecutivo comunitario se pronuncie sobre proyectos de reformas o leyes que todavía no se han aprobado. Por eso los mensajes que envían dan buena muestra de la preocupación que existe en la institución por el asunto judicial, especialmente en un contexto de tensión por el pulso que mantiene con otros países como Polonia o Hungría.

Admiten que, aunque la situación en el caso de España es muy diferente, las señales que llegan “no son buenas”. Tienen la esperanza de que este movimiento del Gobierno sea una estrategia para meter presión a la oposición y por ello preguntará el próximo miércoles el comisario de Justicia, Didier Reynders, a los miembros de la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados, con quienes va a mantener un encuentro digital.

Este encuentro ya estaba previsto y se enmarca dentro de una ronda de consultas que el belga está llevando a cabo con diferentes Parlamentos nacionales para recoger impresiones sobre el informe del Estado de Derecho en la Unión Europea que publicó la comisión el pasado 30 de septiembre.

Segunda advertencia

Es la segunda vez que Bruselas apercibe al Gobierno por sus intenciones con el Poder Judicial. La primera fue el pasado 15 de octubre, después de que presentara la reforma del Poder Judicial, con la que pretendían reducir de dos tercios a mayoría absoluta la elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ. El comisario de Justicia llegó a llamar a la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, para preguntarle por sus intenciones.

Los gabinetes de Justicia español y europeos están en contacto permanente por diversos asuntos y la reforma del Poder Judicial se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones. Sin ir más lejos, la semana pasada hablaron por teléfono el comisario Reynders y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a cuenta de la Fiscalía europea, y en esa conexión, el belga le preguntó al titular español por los progresos en la materia. Este le tranquilizó comprometiéndose a reformar el órgano judicial consultando con la oposición.