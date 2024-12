La geopolítica atrapa al puerto de Las Palmas entre el capital chino y árabe en África

Los aires de la geopolítica y la amenaza de una mayor interrupción de la cadena de suministro siguen soplando en contra del puerto de Las Palmas, que procesa contenedores con una mano de obra muy cara para lo que tiene en la costa occidental africana y que hace irrisorios sus incentivos de tarifas hasta el punto que Las Palmas como potrero de TEUS vacíos a la espera de las necesidades de otros mercados exportadores internacionales.



En lo fiscal Las Palmas es otro mundo: el Gobierno de Noruega y el de Australia han sellado en una notaría canaria la compraventa de un buque de posicionamiento para la Armada australiana por 73 millones de dólares.



Además de fondos árabes comprando terminales africanas, el mayor negocio de Puertos del Estado en Canarias debe asumir la presencia del capital chino en un mercado cargado de consumidores intensivos a los que hay que darles empleo para que no emigren a Europa, precisamente, por Canarias. Este diciembre la Armada de la República Islámica de Mauritania ha suspendido un contrato de venta de patrulleras chinas con la empresa Poly Technologies porque Mauritania acusa a China de apoyar el esfuerzo bélico ruso en Ucrania.



La empresa francesa Piriou-Kership dispone la opción de ejecutar este contrato en lugar de China, que ya tiene como cliente a la Armada senegalesa con la finalidad de controlar injerencias en sus aguas y la vigilancia migratoria que satura los centros de acogida de Canarias.



Al mismo tiempo que Mauritania se desconecta de China, este diciembre la OTAN entregó a la republica islámica equipamiento para sus fuerzas de operaciones especiales (equipamiento médico, equipos de comunicaciones, protección contra disparos, etc.) a petición del comandante de las fuerzas de operaciones especiales y jefe del Estado Mayor del ejército mauritano, el general El Mokhtar Menny, así como el secretario general del Ministerio de Defensa mauritano, el general Saidou Dia.



También se organizaron sesiones de trabajo para examinar y planificar trabajos futuros para cada uno de los elementos clave del paquete DCB y se llevó a cabo un ejercicio real con la participación de oficiales de la marina mauritana durante la escala del buque portugués NRP Viana do Castelo en Nuakchot.



El ministro de Interior de Mauritania, Abdallah Mohamed Abdel Rahman, dijo este diciembre en un seminario que los migrantes que tratan de llegar a Canarias por su país plantean un desafío en términos de "convivencia pacífica, provisión de agua, refugio y servicios básicos como salud y educación".



Con más del 40 por ciento de la población menor de 15 años, los jóvenes de África tienen la clave de su futuro en las redes logísticas, cadenas de aprovisionamiento, los centros de datos y las iniciativas de ciudades inteligentes están preparando al continente para aprovechar la Cuarta Revolución Industrial que promueve China.

Dubai Ports

El dragador Willem Van Rubroeck ha irrumpido esta semana en Ndayane, Senegal, para marcar el inicio de las obras marítimas para la construcción del Puerto de Ndayane, un proyecto de 1.200 millones de dólares que transformará a Senegal en un importante centro del comercio mundial.



Esto rompe por completo el esquema del puerto de Las Palmas, que languidece mientras compite con monstruos portuarios como Lomé, en Togo, o el futuro Dakhla Atlantique, que el Sáhara Occidental, con calados de más de 37 metros para atender reparaciones navales de plataformas petrolíferas o atender megabuques contenedores que conecten por vía terrestre en trenes de mercancías el Sahel con el Atlántico procedentes de otros puertos chinos o América. Hay puertos en América como el de Los Ángeles que mueven en un mes tantos contenedores como el puerto de Las Palmas en un año.



Este mes de diciembre el grupo Romeu, en que en las islas operan con Tiba o Canarship, confirmaron la compra de la terminal de Las Palmas Gesport. Maersk, dueña de terminales en el mayor puerto de África, Tanger Med y Algeciras, planea reanudar planes de expansión para su negocio de terminales tras salir de Mauritania. "El negocio de terminales también está creciendo", señala el director financiero de Maersk, Patrick Jany. "Es un negocio muy bueno, en el que cualquier ampliación de un puerto no es totalmente intrascendente en términos de efectivo. Y, obviamente, seguiremos realizando adquisiciones".



En África occidental los puertos que ya pueden mirar a Las Palmas por encima del hombro son el de Lomé, donde todos los volúmenes de Asia y África occidental de MSC se transbordan en este centro en feroz competencia de otros puertos de la región como Lekki en Nigeria, Abiyán y Tema en el futuro cercano.



En Ghana, el puerto de Tema tiene capacidad para buques portacontenedores con capacidad para 18.000 contenedores por no hablar del puerto de Lekki (Nigeria) y situado en el corazón de la Zona de Libre Comercio de Lagos. En Costa de Marfil el puerto de Abiyán, a cargo de China Harbour Engineering, ha mejorado la capacidad de manipulación de carga. El proyecto representa una inversión de 930 millones de dólares y cuenta con tres muelles para contenedores.



En el caso del nuevo puerto de Dakar, la primera fase contempla la construcción de un muelle de 840 metros y un canal de navegación de cinco kilómetros capaz de recibir los mayores buques portacontenedores del mundo, con una capacidad inicial de 1,2 millones de TEUs anuales. La segunda fase añadirá 410 metros adicionales de muelle, consolidando a Ndayane como un centro logístico líder en África occidental. Mientras, Las Palmas presenta un negocio de 1,1 millones de contenedores, la mayoría vacíos porque navieras como MSC emplea la base canaria para centrifugarlos en los puertos donde hay exportaciones.



El proyecto se basa en el éxito del Puerto de Dakar, gestionado por DP World, propiedad de Emiratos Árabes Unidos, que pasó de manejar 300.000 TEUs en 2008 a 800.000 TEUs en 2023 yz a este ritmo, superar a Las Palmas y Tenerife juntos será cuestión de pocos años. Sin embargo, su ubicación en una zona urbana densamente poblada limita su expansión, haciendo de Ndayane una solución estratégica para el crecimiento económico y comercial a largo plazo de Senegal. El presidente y director ejecutivo del Grupo DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, destaca el compromiso a largo plazo de la empresa con Senegal tras reunirse con el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, hace pocas fechas.



En un comunicado, el jeque ha señalado que "creemos en el potencial económico de Senegal y apoyamos plenamente las ambiciones del gobierno". El Puerto de Ndayane elevará a Senegal en el comercio africano y global posicionando al país como un centro clave para el comercio regional. "Nuestros planes van más allá del puerto; desarrollaremos una zona económica cerca del puerto y del Aeropuerto Internacional Blaise Diagne, que se espera genere aún más empleo que el puerto mismo".



DP World colabora con British International Investment (BII), la agencia de financiación de desarrollo de Reino Unido, para llevar a cabo el proyecto. BII estima que el puerto aumentará el PIB de Senegal en un 3% gracias al incremento del comercio, agregando un valor comercial de 15.000 millones de dólares para 2035. Durante la construcción, se crearán más de 1.800 empleos y, una vez operativo, se prevé que apoye 2,3 millones de empleos en Senegal, incluidos 22.000 directamente relacionados con el comercio ampliado. El Puerto de Ndayane transformará a Senegal en un líder regional del comercio, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento económico, empleo y conectividad global.