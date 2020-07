Felipe González pide "respeto al legado histórico" del rey Juan Carlos y a su "presunción de inocencia"

Felipe González, de 78 años, se ha pronunciado acerca del cerco judicial que tieneel rey Juan Carlos I, investigado por tener presuntos negocios ilícitos y cuentas en paraísos fiscales, como en Suiza, con elevadas cantidades de dinero.

El expresidente del Gobierno ha comenzado diciendo que todas estas informaciones forman parte de "una campañaque me afecta a mí como miembro del régimen del 78" y ha pedido "respeto a la presunción de inocencia.Y cuando alguno de credibilidad a lo que diceun policía corrupto o una señora tal, también cuando se recibe a ellos. No vale la información que va en una dirección y no en la otra", ha señalado en 'Los desayunos de TVE'.

Unas declaraciones en las que hacía referencia a las acusaciones de Podemos y a las conversaciones grabadas entre el excomisario José Manuel Villarejo y la que fuera la amiga entrañable del monarca, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El que fuera presidente en 1993 ha recordado que en España "disfrutamos de un régimen constitucional de libertades y de un estado de derecho", con un sistema judicial garantista porque el rey Juan Carlos I, "tuvo un comportamientoconstitucional antes de que hubiera Constitución" en nuestro país.

.⁦@xabierfortes⁩ entrevista hoy al ex presidente Felipe Gonzalez que hace un elogio del papel del Rey Juan Carlos en la transición:”un monarca constitucionalista antes de la constitución” dice.Vean como termina su intervención. #diariodeunacesadapic.twitter.com/GxKcIovvTj — Carmen Sastre (@Carmensastre12) July 17, 2020

"Respeto, que yo le tengo y mucho, a un legado histórico que no van a borrar"

Antes de que se aprobara la Constitución, el entonces Rey nombró un presidente del Gobierno, depositando el poder ejecutivo en un Gobierno, al no existir otra forma de hacerlo. El Jefe del Estado "se replegó a una función que después consagró la Constitución", ha señalado.

Después González ha vuelto a hacer hincapié en que no se incrimine al padre del rey Felipe VI. "Respeto a la presunción de inocencia y respeto, que yo tengo y mucho, a un legado históricoque no van a borrar estas circunstancias", ha advertido pese a todos los asuntos turbios y escándalos en los que se está viendo envuelto en los últimos meses.

También ha señalado que los socialista de la época, en la que él ejercía de líder, eran "accidentalistas" y "la monarquía antisocialista" pero "cuando eso desapareció, la fórmula de monarquía constitucional fue válida para nosotros".

"El Rey hizo servicios fantásticos"

Después González ha vuelto a ensalzar la figura del emérito y el trabajo que realizó durante el periodo que él era presidente del Gobierno. "Hizo servicios fantásticos en multitud de ocasiones” cuando se le requirió.

También ha recordado que mantuvo una "relación fluida" con el monarca: "Yo me llevé muy bien con el rey Juan Carlos, lo primero que me preguntó es por qué era republicano".

Sobre los GAL

En la entrevista, Felipe González también ha hablado de un asunto en el que se ha vuelto a ver envuelto: la polémica sobre los GAL. Al respecto ha asegurado que no va a perder "ni un minuto" en valorar la "estúpida polémica" generada por el documento desclasificado de la CIA que le atribuye la creación de los GAL, y que los partidos nacionalistas utilizaron para pedir su comparecencia en el Congreso.

"Mi preocupación está en cómo salimos de la pandemia desde el punto de vista sanitario y sus consecuencias socioeconómicas", ha señalado. En su opinión existe una "intencionalidad" a la hora de utilizar esa información: se quiere utilizar un refrito para derribar "lo que llaman el régimen del 78".

"Esa es la única razón, y yo ya lo he vivido cuando estuve en Venezuela en 2014 cuando intenté la defensa de Leopoldo López. La campaña que me hicieron era con el mismo formato", ha aseverado el exjefe del Ejecutivo.

Refrito de la CIA

En este sentido, González ha sostenido que "refreir" información no es nada nuevo, y que es algo que los servicios de inteligencia estadounidenses ya lo hicieron en 1993. Ese año, según el expresidente, la CIA hizo un "refrito con poca información de calidad de algunas noticias de prensa".

Esta polémica ha traído que algunos miembros socialistas tuvieran que salir en defensa de González, como Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page, Susana Díaz y Margarita Robles, o incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defendió desde el Congreso de los Diputados el legado del expresidente, recordando que se orquestó una operación político mediática para sacarle de la Moncloa.

Plantón de González a Sánchez en el homenaje de Estado

González también ha explicado en la entrevista el motivo que le llevó a ausentarse del homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus que se celebró este 16 de julio debido a que permanece confinado desde el pasado 12 de marzo tras un viaje por Latinoamérica.

Sin embargo, tres días antes había declinado la invitación que le hizo Pedro Sánchez por "problemas de agenda", algo que llevó a especular con que no quería asistir por las discrepancias que había tenido con el presidente del Gobierno por su gestión ante la covid-19. Vox y ERC tampoco asistieron a la ceremonia solemne.