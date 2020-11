El curioso caso extremeño: contagios disparados, aislados, pero Vara evita el cierre

El avance de los contagios de coronavirus ha obligado a casi todas lasComunidades Autónomasa establecer uncierre perimetral de cara a los sucesivos puentes. El objetivo es evitar los desplazamientos entre regiones para tratar de frenar la propagación de la Covid-19, que en menos de dos meses se ha cobrado la vida de más de 9.000 personas según el último informe MoMo.

A diferencia de Francia, Alemania y otros países del entorno europeo, el Gobierno de España ha dejado en manos de las autoridades regionales la decisión de blindar cada territorio. Hay 17 formas distintas de afrontar la nueva ola de contagios. Y la de Extremadura es una de las más particulares.

La región tiene una incidencia acumulada superior a 492 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Supera en este indicador a la presentada por la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Cantabria.

Todas estas autonomías ya han vedado sus territorios, aunque la gobernada por Isabel Díaz Ayuso solo lo hará durante los días que dura el puente de Todos los Santos. Galicia cerró sus siete principales ciudades a última hora de este viernes. También Portugal, que no permitirá entrar a los no residentes durante estos días si no si no es por motivos laborales, a estudiar o por motivos de salud.

Aunque sí permite el desplazamiento hacia lugares de permanencia temporal que se puedan comprobar como hoteles, apartamentos, alojamiento de turismo rural o similares.

Sin embargo, el dirigente socialista Guillermo Fernández Vara ha evitado el cierre de Extremadura durante los días festivos equiparándose de esta forma a Canarias y Baleares, donde la pandemia parece estar bastante más controlada a tenor de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad.

Así las cosas, los extremeños no están encerradospero están aislados por el blindaje de todas las comunidades limítrofes y las restricciones del país vecino.

La eficacia de confinar CCAA, en duda

Fernández Vara cree en los confinamientos municipales, pero no parece confiar en la efectividad de los confinamientos de comunidad autónoma, algo en lo que coincide con Ayuso. Y menos con una extensión como la de Extremadura.

"Se puede cerrar un país porque cierras fronteras pero no puedes perimetrar una región como Extremadura de 42.000 kilómetros cuadrados. Donde necesitamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es contando coches en las autovías, es vigilando las ciudades para que la gente a las 00:00 horas esté en casa", considera el presidente extremeño.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunió este viernes y volvió a incidir en los mismos argumentos para no decretar el cierre perimetral de la región. Aunque sí acordó medidas extraordinarias para contener la Covid-19 en siete municipios, entre ellos Mérida, Badajoz y Cáceres.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, explicó que Extremadura ha optado dedicar los recursos de las fuerzas de seguridad a controlar el cumplimiento del confinamiento de los ciudadanos que son positivos, que están pendientes de resultados o que son contacto estrechos.

"Entre confinar la región o controlar a las personas, se ha decidido controlar a las personas porque puede tener más impacto en la reducción de la incidencia", defienden los socialistas extremeños. La Junta dará traslado a la Delegación del Gobierno de la identidad de las personas con PCR positivo en las tres grandes ciudades.

La Junta dará traslado a la Delegación del Gobierno de la identidad de las personas con PCR positivo

De esta forma, Extremadura se desmarca de la decisión adoptada por el grueso de las autonomías con alta incidencia de coronavirus.

Cabe recordar que la incidencia acumulada durante las últimas dos semanas fue uno de los indicadores establecidos por el Ministerio de Sanidad a principios de octubre para aplicar el aislamiento en municipios de toda España.

Si esta superaba los 250 casos por cada 100.000 habitantes entraba en el nivel de riesgo extremo y la zona era susceptible de confinamiento. En Extremadura ya se sitúa en 492 frente a los 297 del pasado 21 de octubre, según las cifras oficiales.

Además, el departamento de Illa fijó otros dos criterios más que, el pasado 9 de octubre, llevaron a la imposición de un estado de alarma solo en la Comunidad de Madrid. Estos eran una positividad que superase el 10% y una ocupación de camas UCI superior al 35%.

Tasa de positividad del 15%

La tasa de positividad de Extremadura alcanza ya el 15%, dos puntos más que la media nacional (13,7%); muy por encima del límite fijado por Sanidad semanas atrás y superior también al la de Madrid (10,2%). El porcentaje de ocupación de las camas UCI de Covid-19 es del 16,3%, aún lejos de la media nacional (25,8) y del de la Comunidad de Madrid (38,13%).

La decisión de Fernández Vara de no cerrar la CCAA pese al aumento en los contagios contrasta con la tomada por el alcalde de Cáceres, el también socialista Luis Salaya, durante el pasado puente.

El regidor ordenó el control de los accesos a la ciudad tras decretarse el estado de alarma en Madrid por parte del Ejecutivo central. "Nos preocupa que pueda venir gente de Madrid, es un puente en el que generalmente recibimos mucho turismo, por eso se van a establecer esos controles", defendió por aquel entonces.

A partir de este viernes, y por un plazo de catorce días, Badajoz, Cáceres y Mérida limitarán su movilidad para reducir los casos de coronavirus. Pero no se plantea confinamiento en ningún caso. Ni siquiera en Mérida, con una incidencia aculada por encima de los 800 positivos.