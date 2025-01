La nueva fotografía de la catástrofe en Valencia: 28 municipios en nivel 2 de emergencia y otros 75 en nivel 1

Carlos Mazón lo anunció ayer en las Cortes Valencianas y hoy el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, lo ha confirmado oficialmente: comienza la desescalada en parte de los municipios afectados por la DANA el 29 de octubre. En concreto un total de 28 permanecen en nivel de emergencia 2 y otros 75 han bajado al nivel 1.

La desescalada se ha ordenado a partir del análisis de "28 indicadores de evaluación agrupados en 11 materias relacionadas con la situación de la emergencia" tales como la recuperación de suministros básicos, recuperación de servicios, limpieza y retirada de lodos, restitución de campas, necesidades de albergue y asistencia, educación, sistema sanitario público, seguridad pública, la contaminación medioambiental, infraestructuras, y cauces y barrancos, ha explicado Valderrama.

Requieren actuaciones relevantes

Los 28 municipios de la provincia de Valencia que permanecen en nivel 2 "siguen requiriendo actuaciones relevantes en materia de extracción de lodos, limpieza en garajes y sótanos, baldeos de calles, vaciado de campas de acopio de lodos, enseres y vehículos". También mantiene "necesidades de servicios básicos y suministro de alimentos que requieren la presencia del dispositivo de emergencia".

Esas 28 localidades son Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparell, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, l'Alcudia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroi, Paiporta, Picanya, Real, Ribarroja del Turia, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel y Xirivella. "Son municipios que dada la afección de las inundaciones no cuentan con los suficientes recursos locales para hacer frente a todas sus necesidades", ha dicho.

Igualmente, ha detallado que 75 poblaciones –de las comarcas de Requena-Utiel, los Serranos, la Hoya de Buñol, Camp de Túria, l'Horta (entre ellos la ciudad de Valencia)y la Ribera– rebajan su situación a Emergencia 1.

Del mismo modo, hay 163 localidades se retiran de cualquier nivel de emergencia, "puesto que no requieren ningún tipo de actuación relacionada" con ella.

Un millón de habitantes

El conseller ha dado a conocer también que los alcaldes de los 28 municipios que continúan en el nivel 2 de la emergencia estarán en el Cecopi –que seguirá coordinando sus necesidades y constituido "permanentemente"– y que en los 75 en situación 1 "el Centro de Coordinación de Emergencias actuará como órgano de apoyo". Para estos "se podrán movilizar en cualquier momento recursos de otras Administraciones porque aunque su situación ha mejorado todavía pueden requerir actuaciones puntuales".

Ha detallado igualmente que "la catástrofe afectó a aproximadamente un millón de habitantes" de esta provincia, "un 40% de su población", y a 103 municipios, además de asegurar que se hizo "el mayor movimiento de la historia en efectivos para poder atender esta emergencia".

Juan Carlos Valderrama ha hablado de 39.000 efectivos colaborando –más de 3.000 bomberos de 45 organismos diferentes, cerca de mil bomberos forestales de la Generalitat, más de 8.500 de la UME y de las Fuerzas Armadas, más de 10.000 de Guardia Civil y Policía Nacional, 15.000 policías locales de 110 plantillas, 130 policías de la Generalitat y más de 700 efectivos contratados por esta administración a través de Tragsa, así como unos 800 voluntarios de Protección Civil– y ha reconocido su "dedicación".

"Hoy 80 días después trasladamos que gracias al esfuerzo de estos dispositivos y a la colaboración de vecinos y a los voluntarios la situación ha ido variando aunque queda trabajo por hacer", ha agregado.

Escuchar a los alcaldes

Valderrama ha manifestado que se redimensiona la periodicidad de las reuniones de los organismos que integran el Cecopi en dos días a la semana: los martes con alcaldes de los 28 municipios en emergencia 2 y los jueves solo servicios de emergencia. El objetivo, ha dicho, es ser operativos al máximo y además "escuchar a los alcaldes y alcaldesas" de los que ha destacado que "han estado trabajando día a día desde que ocurrió la DANA".

Preguntado por si se trabaja en un sistema para grabar las reuniones del Cecopi ha afirmado que estas "nunca se han grabado durante este fenómeno de la DANA".

"No está procedimentado. No estoy diciendo que se haya descartado. He dicho que si se tuviera que instalar tendríamos que establecer un procedimiento con todas las garantías necesarias, de protección de datos y de otro tipo. En el Cecopi se tratan datos muy sensibles y hay que protegerlos con las máximas garantías", ha finalizado.