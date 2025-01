Morant 'avala' como líder provincial del PSOE al alcalde de Ribarroja ausente durante la riada

El alcalde de Ribarroja del Turia, Robert Raga, va a dar el paso de presentar la candidatura a la secretaría provincial del PSOE de Valencia. Este movimiento implica que habrá primarias, ya que el actual secretario general, Carlos Fernández Bielsa, va a optar a la reelección.

La candidatura de Raga cuenta con el 'aval' de la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, aunque a nivel interno. En público, la ministra va a mantener el equilibrio que se le presupone por razón de su cargo. En el congreso del próximo fin de semana que la ratificará como secretaria general del PSPV se estrecharán las alianzas contra el actual líder provincial.

La figura de Robert Raga saltó al ámbito nacional después de su presencia en un programa televisivo de La Sexta en el que criticaba abiertamente la gestión de Carlos Mazón durante la tremenda riada del pasado 29 de octubre. Pide la dimisión del jefe del Consell pero no ha hecho autocrítica de su propia gestión y los datos son demoledores.

Viajó pese al aviso de Aemet

Raga se ausentó del municipio que gobierna durante cinco días. Y todo ello pese a que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) avisaba, con anterioridad a su viaje, de la probable severidad de ese episodio de lluvias que se avecinaba.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, según ha podido comprobar Vozpópuli, publicó el 7 de noviembre el anuncio del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia en el que se informaba sobre la delegación de funciones del alcalde en favor del segundo teniente de alcalde, José Luis Ramos.

En el texto publicado por el boletín oficial (cuyo extracto publicamos debajo de estas líneas) se recoge que "dada cuenta de la ausencia del Alcalde de la corporación entre los días 25 y 29 de octubre de 2024, ambos inclusive, por encontrarse fuera del término municipal, resulta necesario proceder al nombramiento de otro concejal que asuma sus funciones durante dicho periodo de ausencia".

El alcalde de Ribarroja no volvió de su periodo vacacional (algunas fuentes lo sitúan realizando el Camino de Santiago, cuestión que no ha sido desmentida) ni el día 25 ni el 26, ni el 27, ni el 28, y tampoco el día 29. La evolución de la tormenta no hizo adelantar su vuelta ese mismo día pese a las intensas lluvias que por la mañana ya anegaron poblaciones de la comarca de la RIbera y Requena-Utiel.

Su regreso al término municipal no se produjo hasta última hora del día 30, algo que el portavoz del PP en la localidad, Alberto Gimeno, ya ha denunciado públicamente.

A las 20,38 horas del día siguiente a la riada, Robert Raga, envió un video a los portavoces municipales para dar cuenta de la situación que tenía el término municipal y poniéndose, a partir de ese momento, a disposición de ellos. Antes no pudo ser porque regresar a Ribarroja fue una tortura para el alcalde al estar las comunicaciones terrestres totalmente colapsadas o dañadas, tal y como confirmó él mismo el día 30 en un programa radiofónico nacional de la Cadena Ser.

Pese a sus intervenciones televisivas, en las que Raga aseguraba que fue el peor día como alcalde (lleva tres legislaturas), la realidad es que ese sufrimiento fue a distancia porque no estuvo presente en los momentos más críticos para su población.

Lo tildan de "mentiroso"

Es más, en alguna declaración como la realizada a Levante-EMV, Robert Raga, aseguraba que la verdadera alarma saltó cuando a las 12,30 horas del día 29 vieron que «la Rambla del Poyo estaba ya hasta arriba». Él no la vio, pero omitió ese detalle, como hizo en televisión.

Eso es lo que le ha recriminado Alberto Gimeno –que en declaraciones a este medio ha tildado al alcalde de "mentiroso"–. Lo ha asegurado en otras ocasiones y ha agitado alguno de los plenos celebrados con posterioridad a la riada provocando el enfado de Raga.

Recelos en el PSPV

Esta cuestión, la de su ausencia durante todo el día 29 de su municipio, es algo que varias fuentes del PSPV consultadas por este diario consideran "peligroso" para un potencial futuro líder en la provincia. Y es que los alcaldes no están exentos de denuncias de los vecinos por su gestión durante la catástrofe.

En el término municipal de Ribarroja se localizaron a 8 de los 227 fallecidos por la riada (en el cauce del río, en la rambla del Poyo (2), en la calle, en la proximidad de las vías del tren, en un jardín, en el campo y en un polígono industrial).

Precisamente, los polígonos industriales de Ribarroja sufrieron especialmente la dureza de la riada, como el de la Reva, donde centenares de trabajadores tuvieron que pasar la noche encaramados a farolas, tejados o en los pisos superiores del interior de las fábricas y empresas.

Nadie les avisó

Raga asegura que avisaron a las empresas de la grave situación del barranco del Poyo, sin embargo, los testimonios recabados por Vozpópuli entre trabajadores del citado polígono definen el día 29 como el caos más absoluto. "Nadie nos avisó", asegura una de las empleadas que pasó la noche en el interior de su empresa.

Muchos salieron con sus coches al finalizar su jornada laboral y con la riada ya en plena evolución. Una gran mayoría no pudieron sortear los ríos de agua y volvieron a sus empresas donde pasaron la noche. Otros fueron arrastrados por la corriente y se quedaron atrapados en las carreteras de acceso, de camino a sus casas o perdieron la vida.

El duelo ante Bielsa

Esta situación no va a impedir, a priori, que Raga formalice su candidatura para liderar el PSOE provincial de Valencia. Reconoció esta semana que lo que tenga que anunciar será después del congreso nacional que encumbrará a Diana Morant este fin de semana y que contará con la presencia de Pedro Sánchez.

Enfrente va a tener, sí o sí, al actual secretario general provincial de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Las fuentes consultadas por este medio garantizan que Bielsa –al que Sánchez obligó hace un año a retirarse de la carrera por liderar el PSOE valenciano a nivel autonómico– "no va a ceder ahora a la presión".

Bielsa fía su pervivencia orgánica y de proyección en el partido a mantener el liderazgo provincial. Eso sí, la alianza de otras corrientes (como la que domina Valencia ciudad con Pilar Bernabé como exponente en la sombra); y la del 'aparato' de Morant; en torno a Raga, puede decantar la balanza en favor del alcalde de Ribarroja.

Ahora bien, perder esa votación es también una posibilidad cierta para Diana Morant: con el riesgo que ello implica para la líder del PSPV. La ministra ha tenido varios desencuentros con Bielsa en los últimos meses y prefiere a alguien más afín como el propio Robert Raga –que procede de la corriente cercana a Ximo Puig– pese a ese temor a que 'su' candidato salga derrotado.