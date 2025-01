El Gobierno de Mazón estalla por el decreto ómnibus: "Sánchez castiga a los valencianos como rehenes"

El Gobierno valenciano no entiende cómo el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin presentar en solitario el decreto de ayudas para los afectados por la DANA y lo mantiene dentro del decreto ómnibus que no salió adelante al no tener el consenso mayoritario del Congreso de los Diputados en otras cuestiones incluidas en el mismo. Si lo tenían las pensiones y las ayudas por la DANA.

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha definido ese decreto como "una trampa" en la que "se mezclaban asuntos distintos con las ayudas por la DANA". La número dos y portavoz del Consell ha recordado que "sindicatos, patronal y Consell exigimos al Gobierno quie la parte de ayudas por los daños causados por la DANA se presente en solitario, como en las pensiones".

Falta de respeto

La rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano ha reflejado ese hartazgo con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de quien Camarero ha asegurado que "castiga a los valencianos como rehenes de las negociaciones con sus socios para seguir manteniéndose en la Moncloa".

Es una falta de respeto para los afectados de la DANA. El hecho de que se mezclaran las ayudas a sus viviendas dañadas con el regalo de un palacete de 17 millones de euros al PNV

Entiende la vicepresidenta del Consell que lo que está haciendo Sánchez "es una falta de respeto para los afectados de la DANA. El hecho de que se mezclaran las ayudas a sus viviendas dañadas con el regalo de un palacete de 17 millones de euros al PNV".

"Si en algún momento (Pedro Sánchez) tiene decoro con los valencianos pedimos que esas ayudas no se vean mezcladas con el interés partidista y el suyo personal", ha manifetado Camarero.

La inclusión de ese decreto DANA en el ómnibus demuestra, a juicio de la portavoz, que "a Pedro Sánchez le importan muy poco los valencianos. Si le importaran, esta misma semana llevaría ese decreto DANA en solitario".

El papel de Morant

La misma petición que le ha realizado a Sánchez se la ha dirigido Camarero a la ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant que "ni ejerce de ministra ni de valenciana".

"Como ministra tiene un lío monumental con una directora del CNIO que se gasta el dinero en otras cosas en vez de en la investigfación del cáncer. Y como valenciana lleva dos meses y medio sin venir y ahora viene a hacer campaña".

Susana Camarero ha recordado a Morant que "tiene su oportunidad de llevar en el congreso de este fin de semana (del PSOE valenciano) el derecto de la DANA, que se asegure de que las ayudas llegan a los valencianos".

Por último, ha recordado que "ella es Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana y debería demostrar que no le va a pegar la 'cabotà' (asentimiento) a su jefe. Que deje de ser rehén de Sánchez y sea aliada de los valencianos, algo que no ha sido durante estos tres meses".