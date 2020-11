Bronca de Pedro Sánchez a los barones por Bildu y "decir fuera lo que deben decir dentro"

"Cierre de filas con el Gobierno" y "toque de atención a los que han salido"a criticar a los medios. Así describen algunos de los presentes en la comisión ejecutiva federal del PSOE la bronca de Pedro Sánchez a los barones socialistas que rechazan el acuerdo con Bildu. El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha negado la existencia de un pacto con la izquierda abertzale, que él mismo reconoció 24 horas antes en una entrevista.

"La ejecutiva ha servido para cerrar filas con el Gobierno y dar un toque de atención a los que han salido diciendo fuera lo que deben decir dentro", explica a Vozpópuli un dirigente territorial del PSOE.

Algunos medios, como la Cadena Ser, han informado de que Sánchez ha llegado a calificar estas críticas de "deslealtad". Y lo ha hecho tras la intervención en la ejecutiva del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, uno de los líderes socialistas que ha censurado la presencia de Bildu en la ecuación presupuestaria. Vara ha lamentado la "escenografía" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la hora de anunciar el apoyo de Bildu de las cuentas.

Sánchez, los barones y el viejo PSOE

Sánchez ha querido sacudirse con estos comentarios los reproches de Vara o de los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page, que no estaban presentes en la ejecutiva federal. El presidente del Gobierno también ha hecho una alusión, sin mencionar nombres, a las críticas del "viejo PSOE". Exdirigentes como Alfonso Guerra, Paco Vázquez o José Luis Corcuera han mostrado su indignación por estos acuerdos.

Ábalos ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión y ha anunciado que no existe tal pacto con Bildu. El número tres del PSOE ha dicho que el respaldo de la izquierda abertzale a los Presupuestos no está garantizando. Ábalos ha descartado a Bildu como un socio estable de Gobierno, tal y como defiende Iglesias.

"No hay ningún acuerdo de Gobierno (con Bildu), No hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el Gobierno", ha dicho Ábalos. "Normalizar es integrar en el debate parlamentario. Ahora mismo los acuerdos (con Bildu) si es que se pueden llamar así se limitarán a negociar enmiendas de gastos o ingresos. Y ahí si les satisface el conjunto votarán sí o no".

El PSOE niega el pacto con Bildu

Ábalos ha dado un giro de 180 grados al discurso sobre el pacto con Bildu que ha defendido tanto el PSOE como el Gobierno en las últimas horas. El propio Ábalos alabó a Bildu frente al PP en una entrevista publicada el domingo en El País. Sin embargo, ha matizado que ese titular "no era un mensaje pensado", sino una reflexión en el contexto de una argumentación mucho más amplia. Y ha afirmado que el PSOE no tiene "un mecanismo" que impida al Bildu expresar "la orientación de su voto".

Esta rectificación se ha producido 24 horas después de su entrevista. El ministro de Transportes fue preguntado en varias ocasiones por ese pacto, y no solo no lo negó, sino que lo dio por hecho en varias de sus respuestas.

"Es muy importante que un partido que no se sentía concernido con la marcha de España tenga más visión, más responsabilidad o le parezca menos problemático llegar a un acuerdo con el PSOE", dice Ábalos en un pasaje de la entrevista.