Ayuso restringe los movimientos a un millón de madrileños en 37 zonas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este viernes para anunciar las nuevas medidas "drásticas" para tratar de frenar la pandemia del coronavirus. Después de retrasar en varias ocasiones la rueda de prensa, Ayuso informado sobre las restricciones en la movilidad que el Gobierno regional comenzará a aplicar desde el próximo lunes y afectarán a un millón de madrileños de seis distritos de la capital y once municipios.

Ayuso ha destacado que "hay 37 áreas donde la incidencia es muy superior" y por ello propone "actuar" con una "estrategia serológica" basada en "detectar" casos: "De no hacerlo, vamos a correr el riesgo de que se traslade a todo Madrid y estamos a tiempo de evitarlo". "Es cierto que yo fui crítica del estado de alarma", ha reconocido sobre una medida que en este momento pretende "evitar".

El objetivo de esta "estrategia serológica" para saber "quiénes son" los casos de covid-19 "y de esta forma poder protegerlas a ellas y sus familiares", garantizando "que se cumplan las cuarentenas" con medidas de restricción de la movilidad y la realización de un millón de test para detectar a los portados del virus.

"Necesitamos que la movilidad se reduzca", ha aseverado por su parte el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, ha pedido a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a que colaboren para garantizar unas medidas: "La decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria". Sin embargo, para Escudero los hospitales "madrileños siguen manteniendo su capacidad", ha asegurado Escudero, que cifra en el 41,7% la proporción de pacientes covid-19 en el total de camas de UCI "en este momento funcionantes".

Los establecimientos, con su aforo al 55%, cerrarán a las 22.00 horas

Estarán eximidas aquellas personas que tengan que asistir a centros sanitarios o educativos, por motivos laborales, asuntos judiciales o bancarios, cuidado de personas mayores o cualquier otra causa imperiosa. Los establecimientos no podrán superar el 50% de su aforo y tendrán que cerrar a las 22.00 horas, salvo en aquellos locales que presten servicios esenciales, como farmacias. Las mismas restricciones se aplicarán en hostelería, en cuyos locales se suspenderá también el servicio en barra.

Vozpópuli ya adelantó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso barajaba confinar a más de un millón de madrileños de tres municipios y otros tres distritos de la capital. En concreto, esas restricciones de movilidad afectarían a las localidades de Leganés, Parla y Fuenlabrada y a tres de los 21 distritos que tiene la capital: Puente de Vallecas, Usera y Ciudad Lineal.; algunos de los barrios más afectados por el coronavirus.

El anuncio de la presidenta madrileña se produce tras varios días de incertidumbre por los "confinamientos selectivos" que según avanzó el vicepresidente de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, iba a aplicar la Comunidad de Madrid ante el "crecimiento sostenido" de la pandemia en la región. Sus palabras no fueron confirmadas en los canales oficiales de la administración autonómica ni secundadas por ningún otro miembro del Gobierno madrileño.

Las declaraciones de Zapatero incluso provocaron ese mismo día la cancelación de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, en la que iba a comparecer el vicepresidente Ignacio Aguado, que decidió suspenderla porque los confinamientos no estaban aún cerrados. El mismo Aguado reconoció este jueves quepara Madrid es "absolutamente imposible" frenar la pandemia, por lo que pidió al Gobierno central que "se implique de forma contundente" en la gestión de la crisis sanitaria.

Madrid, desbordada por la pandemia

Las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid llegan después de semanas de polémicas por la gestión de la crisis sanitaria, con constantes demoras en la contratación de rastreadores o la inversión de 50 millones de euros en la construcción de un hospital específico para pandemias que aún no está listo y previsiblemente no lo estará hasta el año que viene. La región comienza a dar ya signos claros de desbordamiento por la pandemia. No en vano, Madrid es ya la región con mayor incidencia del coronavirus en toda Europa.

Por ello, además de las medidas anunciadas este viernes, Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, mantendrán un encuentro en persona el próximo viernes para estudiar una situación que también preocupa a las comunidades limítrofes, como Castilla-La Mancha, donde temen un nuevo "éxodo" en Madrid por estas nuevas restricciones, algo similar a lo ocurrido con la declaración del estado de alarma en España el pasado mes de marzo.

Vídeo de la comparecencia de Ayuso, en directo:

(Habrá ampliación)

Noticia de última hora en elaboración. Puede seguir toda la actualidad en www.vozopopuli.com, a través de nuestras redes sociales (Twitter o Facebook). También está disponible toda la información en nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.

Sigue las últimas noticias de Vozpópuli. Somos un medio digital independiente y liberal. Trabajamos para publicar información política, económica y social en España, con rigurosidad y libertad. Nuestro compromiso es con la verdad, sin fanatismos, con los datos y el análisis en torno a políticos, banca y empresas. Nuestro ideario tiene tres líneas rojas innegociables: ser libres, ser fiables y ser honestos.