La Audiencia de Madrid ordena investigar a Villar, Rubiales y la FIFA por plagiar el VAR a un español

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar la querella penal por estafa y apropiación indebida con la agravante muy cualificada de abuso de confianza y delito contra la propiedad intelectual de plagio del producto VAR de un ciudadano español, Francisco Antonio López Romera, contra la Real Federación Española de Fútbol, su expresidente y exvicepresidente de la FIFA Ángel María Villar y el presidente actual de la RFEF Luis Rubiales, el miembro de la Comisión de Arbitral de UEFA y de la Comsión de Fútbol de la la FIFA, José María García Aranda, y contra la propia FIFA, incluido su expresidente Joseph Blatter y su actual mandatario Gianni Infantino.

La Audiencia Provincial lo ha hecho al "revocar" el archivo de la querella decretado por el juzgado 31 de Madrid, que el pasado 21 de abril había esgrimido falta de competencia para juzgar el asunto sin entrar a valorar las pruebas, en un auto fechado el pasado 9 de octubre al que ha tenido acceso Vozpópuli.

"No ha llevado a cabo ninguna actuación instructora, acordando la inadmisión y archivo de la querella por falta de competencia, no así por no constituir delito los hechos denunciados, puesto que este extremo no ha sido motivado", afea la Sala 31 de la Audiencia Provincial al juzgado 31 de Madrid.

López denuncia con e-mails cruzados que colaboró en su momento con la propia FIFA y la Real Federación Española de Fútbol, con las que este madrileño de la construcción contactó a través del exárbitro y hoy jefe del departamento de arbitraje de la FIFA, José María García-Aranda, en el desarrollo del VAR tal y como se empezó a utilizar en el pasado Mundial de Rusia sin que mediara su consentimiento."Hoy, en todo el fútbol mundial, se utiliza el mismo protocolo que yo inventé en 1999", asegura López, que registró el producto 'Fútbol del Siglo XXI' en Madrid en 1999, y reclama ahora al menos 15 millones de euros en indemnizaciones.

Supuesto plagio, en Madrid

La propia Audiencia Provincial había fijado, en auto del 22 de marzo de este año, que el juzgado de Instrucción 31 de Madrid era el competente para admitir o no a trámite la querella presentada por López.

El juzgado 31 planteó entonces que el lugar del delito hubo de ser Rusia - el Var se utilizó por primera vez en el Mundial de Fútbol 2018 -, Suiza (la sede de la FIFA) y/o Las Rosas, Majadahonda (la sede de la Real Federación Española de Fútbol), por lo que planteó que la instrucción la llevara el juzgado 5 de Majadahonda.

Sin embargo, la Audiencia Provincial esgrime que el presunto de plagio tiene que ver con un producto que Francisco López registró en Madrid en 1999 como 'El fútbol del siglo XXI', por lo que es el juzgado 31 de Madrid el competente para investigarlo. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso.

A preguntes de Vozpópuli sobre esta información, fuentes de la Real Federación Española de Fútbol se han mostrado estupefactas y se han limitado a recordar que la potestad y responsabilidades sobre el producto VAR son de la FIFA.