Nuevo debate con ‘Antidisturbios’: Movistar borra de los créditos a un sindicato de la Policía

“Vamos a atender su solicitud. [Eso] no significa que estemos de acuerdo con la opinión que vierten en su carta”. Un nuevo debate surge en torno a la serie Antidisturbios: Movistar ha atendido las peticiones del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y borrará su nombre de los créditos de agradecimiento. Desde el sindicato consideran que la producción no refleja la realidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP); los autores de la misma aseveran que se trata de una “obra de ficción”.

Como contó Vozpópuli, la serie de éxito de Movistar levantó una polvareda en el seno de la Policía Nacional. Los sindicatos preguntaron a la dirección del cuerpo por qué había apoyado una producción que, a su juicio, dejaba en mal lugar a los miembros de dicha unidad.

En los créditos de Antidisturbios, Movistar recogió una larga lista de agradecimientos a las instituciones que le habían brindado apoyo en el rodaje de la serie, especialmente en cuestiones de asesoramiento. Entre ellos figuraba el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Tras ver el contenido de la serie, el sindicato remitió una carta a Movistar donde reclamaba que se les desvinculase “de una producción que, aun siendo una ficción, falta al respeto a muchos profesionales de las Unidades de Intervención Policial (UIP) al transmitir una imagen de ellos distorsionada tanto en su faceta laboral como en la personal”.

Dicha misiva ha sido respondida por Movistar y los productores anuncian que atenderán las peticiones del sindicato. “Lamentamos que deseen retirar su nombre de los títulos de crédito”. Y añaden: “En ningún momento ha sido nuestra intención ni la de los creadores de la serie perjudicar los intereses del colectivo al que representan”. Movistar afirma que “se trata en todo caso (…) de una obra de ficción, por lo que el relato que allí se hace debe interpretarse necesariamente a la luz de esta circunstancia”.

Por su parte, el sindicato policial considera que los creadores de Antidisturbios “tienen derecho a novelar el trabajo y la vida de los policías de la forma que consideren más apropiada bajo sus criterios artísticos”: “Derecho, en cualquier caso, que también ejerce el SUP cuando opina que una ficción que pretende ser tan realista acaba por proyectar una imagen exagerada y distorsionada”. Por último, el SUP agradece a Movistar que haya atendido su petición y que hayan retirado sus siglas de los créditos.