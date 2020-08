Guerra dice que se siente tan "incómodo" con Iglesias en el Gobierno como lo está Sánchez

El último en pronunciarse sobre la partida del rey Juan Carlos I ha sido el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que ha criticado la "cacería" que se está produciendo contra el Emérito. Además, ha dicho que se siente "tan incómodo" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno como el propio Pedro Sánchez.

Guerra ha apostillado que se no se siente cómodo con el dirigente 'morado' en el Ejecutivo, recordando que el jefe del Gobierno aseguró "a todos que no podría dormir teniendo al vicepresidente que tiene". "Pensaba que los españoles en general no estarían cómodos, en el mismo sentido que me siento yo incómodo", ha dicho.

"No sé si Pedro Sánchez duerme bien, estando en la presidencia del Gobierno nunca se duerme bien y estando acompañado por quien está acompañado... todavía dormirá menos", ha espetado el 'número dos' del Ejecutivo de Felipe González en una entrevista con la 'Cadena SER'.

No solo eso, Guerra también ha cargado contra los "populistas y nacionalistas" que, dice, están atacando a la monarquía para "atacar a la Constitución". El socialista ha reprochado que "cuando se intenta atacar al Rey, se está intentando atacar" a la Carta Magna, en relación a las críticas de algunos políticos tras la marcha de Juan Carlos de Borbón.

El rey emérito no puede pasar a la historia en la página de sucesos, por mucha importancia que tenga el suceso"

De esta manera, el exvicepresidente del Ejecutivo ha señalado que "los ataques que hacen a la monarquía no son para reforzar la democracia". "Lo de menos es que haya o no monarca, es que hay una constitución democrática con unos valores republicanos", ha añadido.

El socialista se ha expresado así tan solo unas horas después de que setenta exministros y altos cargos de PSOE, PP y UCD hayan firmado un manifiesto de apoyo al Emérito y su legado. En concreto, estos dirigentes -entre los que se encuentran Guerra, Celestino Corbacho, Ana Pastor y Esperanza Aguirre-, defienden su presunción de inocencia y recuerdan su legado durante más de cuarenta años de democracia.

"Tirar al estercolero la historia"

En este sentido, Guerra ha defendido el papel del monarca en la transición española, la "etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea", según reza el manifiesto. "El rey emérito no puede pasar a la historia en la página de sucesos, por mucha importancia que tenga el suceso", ha dicho este miércoles.

A su juicio, Juan Carlos "tiene que pasar a la historia de otra manera". "No se puede tirar al estercolero de la historia", ha dicho.

La derecha tiene que condenar el golpe del 36 y la izquierda tiene que dejar de autoengañarse con la idealización de la II República"

Además, aunque ha mostrado su rechazo a los hechos que han provocado que abandone España, tildándolos de "reprobables", también ha impugnado que haya "una especie de cacería del monarca y la misma monarquía".

La izquierda tiene que "dejar de autoengañarse"

Según el ex 'número dos' del Ejecutivo, con la marcha del Emérito "no se ha hecho bien". "Obligar a Felipe VI a sacar a Juan Carlos de donde vive está mal hecho. Se hizo, creo, con la intención de fortalecer la monarquía pero no lo ha hecho", sentencia Guerra. "Creo que la debilita", ha añadido.

Asimismo, ha defendido de manera rotunda que "la derecha española tiene que condenar el golpe del 36", pero que "la izquierda" también tiene que "dejar de autoengañarse con la idealización de la II República".