Juan Villalonga, a Corinna Larsen: "Si tú quieres te llevas a la Monarquía por delante"

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga avisó a Corinna Larsen, la ex amiga íntima de Juan Carlos I, de que podía acabar con la Corona española si utilizaba la información que tenía sobre la fortuna oculta del rey emérito. "Si tú quieres, te llevas a la Monarquía por delante", se le escucha decir al empresario en una grabación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En el audio, registrado por el excomisario José Manuel Villarejo -quien participa en la reunión en la que la conversación se centra en los negocios del monarca-, Corinna Larsen da cuenta de datos comprometedores para el emérito, que -según se ha conocido este lunes- ha trasladado su residencia a Emiratos Árabes Unidos. "Las pruebas de quién ha hecho estas estructuras las tengo. Y este abogado [Dante Canónica] es además el director de esta sociedad", señala la mujer.

Larsen, sin embargo, sostiene que no quiere "hacer daño" a Juan Carlos I. "Esa no ha sido mi intención", se le escucha decir. Seguidamente interviene Villarejo: "Nadie quiere hacer daño cuando es un poco inteligente: yo no quiero hacer daño al CNI [Centro Nacional de Inteligencia] y no quiero hacer daño a la Corona de mi país, pero lo que está claro es que hay que poner un poco de orden con tanta estupidez".

Sin control

Corinna Larsen muestra su acuerdo con el excomisario y explica a sus interlocutores que tiene intención de frenar y poner bajo control la situación. En la grabación, consta que Villalonga le advierte de que "puede llegar un momento en el que las cosas ya no se pueden controlar". La empresaria germanodanesa asegura que se encuentra "entre [la espada] y la pared". "Están estas cosas que yo no hubiera querido [las propiedades de Juan Carlos I]. Me las han puesto, no porque me quiere mucho, sino porque soy residente en Mónaco y no tengo el problema de declarar el patrimonio", añade.

Tras hacerse público el contenido de las grabaciones entre Villarejo, Villalonga y Larsen, el anterior juez del caso Tándem, Diego de Egea, ordenó abrir una pieza separada que acabó archivando con el apoyo de la Fiscalía anticorrupción. El fiscal del cantón suizo de Ginebra Yves Bertossa investiga si Juan Carlos I cobró una comisión de 100 millones de dólares por sus gestiones en la adjudicación de la construcción del AVE saudí a un consorcio de empresas españolas. El actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha reabierto el caso en España y ha citado a declarar como imputados a Villarejo, a Villalonga y a Larsen.

"Los conozco perfectamente"

En la conversación, cuyo contenido fue adelantado por El Español y OK Diario, la empresaria -que actualmente reside en Londres- aporta más datos sobre las "operaciones" que Juan Carlos I habría llevado a cabo sin haberla prevenido. "La gente que opera estas cosas para él, los conozco a todos perfectamente, y dónde tienen las cuentas: es un abogado suyo, de Suiza, [...] Dante Canónica", especifica Larsen a Villarejo y Villalonga.

Según la examiga del rey, Canónica era el director de la empresa creada por el Emérito en Marruecos. También es el hombre que se habría encargado de contactar con "el número dos del rey de este país. "Montan una estructura, que se llama X, el director es Dante Canónica, ponen una propiedad a nombre de la estructura, hacen como un contrato de venta, y entonces claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro [Juan Carlos I], entonces, sin decírmelo me lo ponen [a mi nombre], y después dicen: esta no quiere devolverme las cosas, pero si lo hago es blanqueo, [...] lo han hecho con dos o tres cosas y están poniéndome muchísima presión", reconoce.

En el marco de la reunión, Larsen informa a Villarejo y a Villalonga de que no puede transferir la propiedad de los terrenos de Marruecos "a una tercera persona, haciendo una operación muy opaca". "Yo no lo utilizo y no voy a disfrutar de la propiedad, que es un regalo envenenado. Y eso lo han hecho con varias cosas y están poniéndome una presión bárbara para devolverle las cosas, pero en el momento que lo haga, transgredo la ley", se le escucha decir en la grabación.

“Es un regalo del rey de Marruecos. Fue un regalo para mí, no a favor de Juan Carlos I. Visité al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa en el terreno", declaró Larsen ante el fiscal suizo

Según desveló El País, Larsen aseguró en su declaración ante el fiscal Bertossa que ella ordenó crear la sociedad Mountain Lion Inc al abogado Dante Canónica. Afirmó que esa firma posee un terreno sin construir en Marraquech. “Es un regalo del rey de Marruecos. Fue un regalo para mí, no a favor de Juan Carlos I. Visité al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa en el terreno. Él sabía que yo iba a Marruecos desde hace veinte años. Y decidió ofrecerme ese terreno para que invirtiera allí. Ignoro si Juan Carlos I ha recibido algún regalo del rey de Marruecos”, completó.

Juan Carlos I, "desesperado"

En otro momento de la conversación, cuyo contenido fue adelantado por Vozpópuli, Villalonga asegura que el rey emérito estaba tan "desesperado" que le llegó a hablar de un problema que tenía con un terreno en Marruecos. "A mi él no me conocía de nada, de dos reuniones, y cuando me voy a comer con él me dice: 'me tiene atado completamente'. Y me mencionó el tema de Marruecos. Y me dice que el terreno ese se lo ha quedado ella [Corinna Larsen], el de Marraquech", dice.

Con este ejemplo, Villalonga intenta demostrar a Larsen la situación en la que se encontraba el monarca español. "Lo que te quiero decir es que este es un hombre que está desesperado, porque de mí, que le he visto dos veces, no se tiene que fiar nada, yo no soy ni su amigo ni su confidente", completa el expresidente de Telefónica.

Corinna, también En su declaración ante el fiscal suizo, restó validez al contenido de los audios con Villarejo. Según su versión, forman parte de una manipulación. Sin embargo, Yves Bertossa los considera de gran importancia para sus pesquisas, y por eso se los reclamó a la Justicia española.

Tanto Larsen como Villalonga han sido llamados a declarar como imputados el próximo 8 de septiembre por el juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo. El pasado 1 de agosto, el magistrado Manuel García Castellón acordó reabrir la pieza separada denominada Carol para investigar las presuntas comisiones abonadas por el AVE entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina. Villarejo permanece en prisión provisional y sin fianza desde noviembre de 2017.