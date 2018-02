La figura del empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha jugado un importante papel en las recientes declaraciones del caso 'Púnica' del principal arrepentido, David Marjaliza, y del presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, que volverá el próximo martes a prestar testimonio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Mientras el 17 de enero Marjaliza aseguraba que Granados le había explicado en una comida que en 2004 fue desplazado por Esperanza Aguirre de la Consejería de Transportes, tras 13 meses en el cargo, por las quejas de Florentino Pérez, Granados en su reciente declaración rechazó que la entonces presidenta madrileña le apartara por ese motivo.

Florentino Pérez es el dueño del Grupo ACS, una de las principales constructoras de España, y según la versión de Marjaliza, el presidente del Real Madrid no quería que otras firmas, de menor tamaño que la suya, fueran adjudicatarias de las grandes obras de la Comunidad de Madrid.

"Él me cuenta a mí que le cesan porque él había metido a empresas medianas en las licitaciones de obras, que eran siempre para empresas grandes", aseguró Marjaliza, que después en su declaración resaltó que Granados "había tocado dónde no debía, y lo que me dijo a mí es que Florentino [Pérez] se había quejado a Esperanza [Aguirre] para que le cesaran".

Tanto las fiscales como el propio juez García-Castellón pidieron a Marjaliza que ampliara su testimonio, "porque iba a ser importante". Y el arrepentido reiteró que Granados le contó que había dado entrada en las licitaciones de obras a empresas medianas, como por ejemplo "Azvi, San José, Teconsa, Begar..."y que Florentino se había cabreado", completó Marjaliza en su declaración del pasado 17 de enero.

Sin embargo, en su declaración del pasado lunes, Granados rechazó que el presidente del Real Madrid tuviera alguna relación con su cese en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre: "Esto que ha comentado el señor Marjaliza de que a mí me echan de la Consejería de Transportes porque no estaba contento Florentino Pérez, que ya es una cosa como de aurora boreal, no sé que pinta Florentino Pérez en esta película", contestó Granados.

En el mismo sentido, Granados rechazó que Aguirre no estuviera contenta con su labor en Transportes, algo que según declaró el presunto cabecilla de la 'Púnica' tampoco es cierto, ya que a la vez que le apartaba de esa Consejería le nombra "secretario general del partido, consejero de Presidencia, de Justicia e Interior..., pues menos mal que esta mente autorizada, esta voz autorizada, el señor Marjaliza, resulta que la señora Aguirre estaba muy descontenta conmigo, pues anda hombre", aseguró el imputado al juez.