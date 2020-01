Torra sostiene que no acatará las órdenes de la Junta Electoral sobre su inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se mantiene en su posición de no acatar las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de abandonar tanto la presidencia autonómica como su escaño en el Parlament en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo ha inhabilitado durante un año y medio por el caso de los lazos amarillos. Una vez más, Torra ha utilizado su cuenta de Twitter para anunciar que solo aceptará lo que decida el Parlament sobre su futuro.

"Solo en el Parlament de Cataluña está la soberanía de los catalanes, expresada por la voluntad popular de los ciudadanos", ha dicho Torra, "por eso no aceptaré, ni acataré, ninguna otra decisión que no sea la que el mismo Parlament, en votación en el pleno, pueda tomar".

Ho he dit des del primer dia: només en el Parlament de Catalunya rau la sobirania dels catalans, expressada per la voluntat popular dels ciutadans. Per això, no acceptaré, ni acataré, cap altra decisió que no sigui la que el mateix Parlament, en votació al Ple, pugui prendre. https://t.co/NfvpOBwJGm — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 12, 2020

Más prudente se ha mostrado su abogado, Gonzalo Boye, quien, en una entrevista recogida por EFE, ha indicado que Torra sí está dispuesto a acatar lo que decida el Tribunal Supremo sobre su futuro. Hay que recordar que el TSJC ordenó a la JEC aplicar la inhabilitación, cosa que ha hecho en dos ocasiones. Pero Torra presentó los recursos pertinentes ante el Supremo para evitarla. El primero se resolvió el pasado viernes en contra del presidente catalán. El segundo se resolverá esta misma semana. Boye, sin embargo, se ha acogido también a lo que decida el Parlament sobre esta cuestión. "El presidente Torra ha tenido siempre muy claro que, si hay una condena firme y el Parlament ejecuta esa sentencia, él la va a acatar", ha señalado el abogado.

El President @QuimTorraiPla lo que acatará es aquello que resuelva la mayoría del Parlament de Catalunya, cámara de representación del pueblo catalán:El abogado de Torra afirma que acataría una sentencia firme ejecutada por el Parlament https://t.co/E15olN5lDN vía @EFEnoticias — Gonzalo Boye (@boye_g) January 12, 2020

Junqueras no se rendirá

Por otro lado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el referéndum ilegal del 1-O, y que no ha podido recoger su acta de eurodiputado por decisión también del Supremo, ha lamentado su situación en una entrevista en el diario Ara. Sin embargo, ha asegurado que ni él ni el resto de condenados se rendirán "nunca". "El objetivo no es, en ningún caso, salir de la prisión, sino conseguir la libertad del país", ha dicho Junqueras.

Ante la decisión del Supremo de confirmar su inhabilitación y la del Parlamento europeo de respetar esta suspensión, Junqueras ha manifestado que la recurrirán. "La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que reconocía a Junqueras como eurodiputado desde el pasado mes de julio) es absolutamente clara", ha señalado, "cuánto más tarden en rectificar, más duro será el golpe que recibirán".

En la misma entrevista, Oriol Junqueras también se ha referido al apoyo de ERC al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Ha augurado que la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central "solo puede acabar con una consulta". Y ha asegurado que, a pesar de las críticas, JxCat acabará por integrarse en esta mesa: "Estamos convencidos de que el espacio de JxCat se sumará a nuestra opción".

Junqueras, finalmente, ha negado que ERC vaya a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez los próximos presupuestos generales. Y ha amenazado con romper el acuerdo si no se llevan a la mesa las cuestiones que interesan a la formación republicana: amnistía de los condenados por el 1-O y celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Si no se cumplen estos "compromisos", ha añadido, "no tiene mucho sentido que continúe la legislatura".