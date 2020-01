Torra asegura que se defenderá ante el Supremo y pide la convocatoria de la Asamblea de Cargos Electos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido esta tarde en una sesión extraordinaria del Parlament celebrada tras la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarlo. "Vivimos un nuevo intento de alteración de la voluntad popular de los catalanes", ha dicho Torra. Voluntad popular que, ha asegurado, debe ser respetada por todos "en una democracia". "Respetarla cuando quiere definir el futuro político del país o cuando escoge a un presidente", ha añadido Torra.

El aún presidente ha insistido en que deben respetarse "las decisiones de un parlamento democrático". Y ha preguntado a los parlamentarios si están "dispuestos" a respetar esta voluntad popular. "¿Defenderán la política de la represión y el bloqueo?", ha cuestionado Torra en un mensaje claramente dirigido a los diputados del PSC y de En Comú-Podem.

Torra ha puesto en valor el "principio y el valor democrático" del Parlamento catalán y ha pedido a los diputados "que voten en conciencia". "Sentarse en esos escaños es una responsabilidad inmensa con los ciudadanos", ha añadido y les ha pedido que reflexionen sobre la legitimidad de la Junta Electoral Central para decidir su inhabilitación. Torra ha calificado de "irregular" el proceso judicial por los lazos amarillos y ha sumado a esta condición la decisión de los jueces de la Junta Electoral Central, antes de que él haya podido presentar su recurso ante el Tribunal Supremo.

El presidente ha insistido en la idea de que España persigue judicialmente a los independentistas y ha pedido a los diputados "reforzar las instituciones, defender la soberanía y el compromiso indestructible con la democracia". "Ya basta de tribunales y juntas que quieren hacer política" y de partidos "que hacen servir herramientas externas a la política" para lograr lo que no han logrado en las urnas.

Torra ha asegurado que solo el Parlament puede retirarle la "confianza" y ha defendido su negativa a retirar pancartas como la que pide la libertad de los condenados por el referéndum ilegal del 1-O y que cuelga del balcón de la Generalitat. El presidente ha dicho que tiene el derecho y la obligación de defenderse. Pero ha recordado que necesita el apoyo del Parlament para poder seguir al frente de la Generalitat.

Ha negado que tenga interés personal en mantenerse en el cargo y ha dicho que ha tratado de "servir" a Cataluña desde que es presidente "con errores y aciertos". En un mensaje dirigido a PSOE y ERC ha cuestionado que puedan dialogar si optan por "derrocar" al gobierno autonómico. Y ha recordado la destitución de Carles Puigdemont a través de la aplicación del 155. "Ahora lo hacen directamente en un despacho, sin manías ni escrúpulos".

Torra ha dicho que España está en "un proceso de degradación acelerada" de la democracia y que ha afectado especialmente a los independentistas. Admitiendo que no confía en el resultado del recurso que va a presentar ante el Tribunal Supremo, sí ha exigido que España "sea una democracia". "No renunciaré a ningún derecho de defensa y no nos cansaremos de explicar nuestras razones a quien nos quiera escuchar", ha añadido, "y el primer paso es no tener miedo".

El aún presidente ha asegurado que "el camino es plantarnos". Y más cuando, a su inhabilitación, se suma la de Oriol Junqueras, que no podrá acceder a su acta de eurodiputado, según ha decidido también la JEC. "Las sentencias europeas se han de cumplir y respetar", ha añadido Torra. Recordando la voluntad de Pedro Sánchez de dialogar con los independentistas, Torra ha pedido "unidad estratégica" y dejar atrás la división.

Torra también ha pedido "volver a convocar la Asamblea de Cargos Electos" para decidir qué hacer con la mesa de negociación entre PSOE y ERC. Y ha defendido que "los derechos humanos deben anteponerse a los derechos estatales". "Para defender la democracia, a veces, hace falta plantarse y avanzar", ha concluido.

Mantras separatistas

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha recordado a Quim Torra que tiene la obligación de "velar por los intereses de todos los catalanes". Ha acusado a Torra de utilizar el Parlament para dar "un mitin político y soltar todos sus mantras separatistas". Roldán ha recriminado a los independentistas por "no respetar los derechos ni siquiera de los trabajadores del Parlamento y de los periodistas" que han tenido que trabajar un sábado. "Abren este Parlamento cuando quieren, lo cierran cuando quieren... llevan mucho tiempo creyéndose que son los dueños de toda Cataluña pero no lo son", ha dicho Roldán.

La portavoz de Ciudadanos ha recomendado a Torra que cuelgue los lazos amarillos "del balcón de su casa" y le ha exigido que "deje de usar las instituciones catalanas". También la ha recordado que la cámara autonómica tiene un reglamento que las formaciones separatistas "no respetan". "No defraudan a nadie", ha dicho Roldán y ha exigido a Torra que "dejen de degradar las instituciones".

Roldán también ha recordado a Torra que "desde ayer" ya no es presidente de la Generalitat y le ha preguntado "cuánto tiempo piensa alargar esta agonía". "Usted ya no representa a nadie", le ha advertido Roldán, "asúmalo". La portavoz de Ciudadanos también ha lanzado un mensaje al líder del PSC, Miquel Iceta: "Con esta gente no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Ya está bien de darle alas al independentismo".

Resolución judicial firme

El líder del PSC, por su parte, ha recordado que la inhabilitación aún no ha sido comunicada formalmente a Quim Torra. Según Iceta, la inhabilitación de Torra solo puede derivarse "de una resolución judicial firme". Pero desde el PSC quieren también "separar la presidencia del presidente". "Nosotros venimos aquí en defensa de las instituciones", ha dicho Iceta, "y nuestro Estatuto establece unas condiciones para la inhabilitación". Condiciones amparadas por la Constitución, ha recordado el socialista. Por ello el PSC reclama al Parlament que interponga también un recurso contra la inhabilitación de Torra. "La mejor manera de defender las instituciones catalanas es respetar la ley", ha dicho Iceta. "Creemos que la JEC tendría que haberse inhibido porque este tema ya estaba judicializado", ha añadido y ha recordado que será finalmente el Tribunal Supremo el que tome una decisión.

Iceta ha recordado que Torra decidió no respetar la decisión de la JEC a la hora de mantener la propaganda separatista en las instalaciones autonómicas en plena campaña electoral. "Usted debería defenderse jurídicamente", ha señalado Iceta en referencia a Torra, pero también le ha recomendado no utilizar esta cuestión para abrir una nueva "confrontación" con el Estado. El socialista ha recordado a Torra que es "el máximo representante del Estado en Cataluña" y le ha pedido respetar la ley y promover el diálogo y el debate político.

El líder del PSC se ha apoyado en los pactos alcanzados por el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y ha preguntado si merece la pena dar al traste con estos acuerdos por una cuestión de "desconfianza", por muy justificada que esté. Iceta ha insistido en la necesidad de "diálogo" incluso para "cambiar la ley". También ha denunciado que la sociedad catalana está "dividida" y que es obligación de los políticos encontrar puntos de acuerdo, aunque no satisfagan a todos. "No dejemos que el dolor de unos y otros nos impida tomar las decisiones adecuadas", ha deseado Miquel Iceta.