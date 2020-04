Torra promete 14 millones de mascarillas para la próxima semana

En nuevo intento de desmarcarse del Gobierno central y asumir el liderazgo en la crisis del coronavirus, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sostenido hoy en una entrevista a RAC1 que pondrá a disposición de los catalanes 14 millones de mascarillas. Según ha especificado en una conversación radiofónica en el programa El Món a RAC1, la Generalitat tiene en el presente el “stock suficiente” para cubrir las necesidades de los profesionales catalanes”. Esta situación, ha asegurado Torra, permitirá a las “farmacias catalanas disponer de 14 millones de mascarillas a partir del 14 de abril, que se repartirán de manera ordenada a los ciudadanos a través de la tarjeta sanitaria”. En cuanto al mecanismo preciso de dicha entrega, no ha querido entrar en más detalles.

De esta manera, la Generalitat no se esperará a que llegue el material sanitario adquirido por el Ministerio de Sanidad. Y es que, según Torra, la “compra centralizada de suministros ha sido un follón”, por lo que el gobierno catalán se ha visto obligado a “espabilar en un mercado que ha implosionado”. En ese momento, y como viene siendo usual, Torra ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno de Sánchez: “Nosotros no somos de los que nos hacemos fotos con un avión cuando llegan las mercancías. Un día tendremos que explicar la epopeya de cómo la Generalitat ha tenido que salir al mercado exterior. Yo me he pasado un día entero buscando batas”.

Guantes y mascarillas, obligatorios en los lugares públicos

Por otro lado, ha criticado con dureza que el periodo de confinamiento total —que incluye la paralización de todos los servicios no esenciales— pueda ser levantado este jueves. “Solicitamos”, ha declarado, “una prórroga del confinamiento total. Aunque no hemos especificado una fecha, lo normal serían 15 días. Peor que un confinamiento sería un segundo confinamiento”. Posteriormente, se ha mostrado partidario de una política de “test masivos” y obligar a los ciudadanos a portar “guantes y mascarillas en el espacio público”.

Asimismo, ha cuestionado que Pedro Sánchez afirmase en el Congreso de los Diputados que el “incendio que desató la pandemia comienza a estar bajo control”. “No lo veo así. No me parece que estos mensajes se tengan que dar en estos momentos, sinceramente. La situación es crítica, las UCI están como están, no nos podemos permitir bajar la guardia”, ha explicado.

Exige blindar poblaciones para evitar desplazamientos a segundas residencias

Finalmente, Torra ha asegurado que la mayoría de catalanes están haciendo bien el confinamiento, pero ha remitido un mensaje a los que se desplazan a segundas residencias: “A la gente que cree que no pasa nada por ir a la segunda residencia le tenemos que decir que sí que pasa. Están poniendo en peligro la zona a donde van y los hospitales comarcales están diseñados para atender un determinado número de población. No podemos sobrecargarlos”. Debido a esta razón, ha pedido a los alcaldes de municipios con segundas residencias que blinden los accesos a estas localidades.